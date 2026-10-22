Economía

La economía no repunta: cuáles son los sectores más afectados y cómo evolucionó cada rubro en lo que va de 2026

La actividad sigue mostrando comportamientos dispares por segmento. Aunque la mayoría crece en términos acumulados, otras ramas centrales para el empleo y el PBI permanecen en terreno negativo

La industria manufacturera cayó 3,2% en el último año y el sector de peor desempeño en lo que va de 2026. (Foto: Reuters)
La industria manufacturera cayó 3,2% en el último año y el sector de peor desempeño en lo que va de 2026. (Foto: Reuters)
Guardar

La actividad económica argentina no avanza de manera pareja. No solo se vienen alternando meses de caída con otros de crecimiento, sino que además, cuando se miran los resultados por ramas, aparecen diferencias de fondo entre los sectores que traccionan el nivel general y los que acumulan meses de retroceso.

En agosto, once de las 16 ramas de actividad cayeron en relación al mismo mes del año pasado. El peor resultado lo tuvo la pesca, con un retroceso del 15,7%, seguido por el sector de impuestos netos de subsidios, con una retracción interanual del 4,2%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. Más atrás aparecen la intermediación financiera (-3,8%) y el comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5% interanual).

PUBLICIDAD

Otros rubros con caídas significativas fueron la industria manufacturera, que se contrajo 3,2% en el último año y el sector de transporte y comunicaciones, con una baja del 2,9% medida por el Indec. Fue un poco más moderada la variación negativa de la construcción (2,5% de retroceso) y de la administración pública, que bajó 1,6% en el último año.

En el sentido opuesto, cinco ramas de actividad lograron crecer en los últimos doce meses. Encabeza la lista la explotación de minas y canteras, que mejoró 11,1% en agosto de este año, en comparación con igual mes de 2025. Dentro de ese sector está incluida también la actividad del petróleo y el gas, que se encamina a lograr un récord histórico de actividad en 2026.

PUBLICIDAD

Los otros cuatro rubros que mejoraron en agosto fueron la electricidad, gas y agua (4,3% de mejora), hoteles y restaurantes (3,1%), actividades inmobiliarias (0,4%) y servicios sociales y de salud (0,6%), siempre hablando de la comparación con igual mes del 2025.

A nivel general, el EMAE registró en agosto una caída interanual del 1,74%, la segunda baja consecutiva, luego de la retracción del 1,5% en julio. La variación mensual desestacionalizada fue positiva, pero con un repunte de 0,1% que no logró compensar el mal resultado del mes anterior (-2,8% en julio).

¿Excepción o tendencia?

Los datos sectoriales de agosto son claros: la mayoría de las actividades cayeron y la economía a nivel general volvió a mostrar un resultado negativo. Ahora bien, para tener una idea más completa de lo que está pasando en la economía, se puede analizar también el comportamiento del EMAE en el acumulado de los primeros ocho meses del año. Según el Indec, el indicador acumula un alza del 1,2% en el año, pero nuevamente con fuertes disparidades entre sectores.

En total, de las 16 ramas que releva el índice, 11 acumularon subas entre enero y agosto frente al mismo período de 2025. Una, enseñanza, quedó sin variación y cuatro retrocedieron.

Llamativamente, la rama de pesca, que fue la de peor desempeño en agosto, avanzó 47,0% en lo que va de 2026 frente a igual período de 2025. Es también el sector más volátil, con múltiples variaciones marcadas al alza y a la baja en las variaciones mensuales interanuales.

El petróleo y la minería siguen creciendo y traccionando a la actividad económica en general. (Reuters)
El petróleo y la minería siguen creciendo y traccionando a la actividad económica en general. (Reuters)

La explotación de minas y canteras, que incluye la extracción de petróleo y gas, registró una variación positiva de 13,2% entre enero y agosto. El crecimiento fue sostenido: la rama avanzó más de 8% interanual en cada uno de los ocho meses.

El sector que completa el podio de crecimiento es el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que registró una mejora del 9,2% en los primeros ocho meses de 2026. El repunte se concentró en el primer tramo del año y si bien la dinámica no ha mantenido la misma tendencia (en agosto se registró la primera caída, con una baja del 1%), los números generales del año siguen siendo positivos. Además, las expectativas de la campaña de granos 2026/2027 son más que favorables, de acuerdo a las proyecciones de diferentes organismos.

Alzas moderadas y estabilidad

Detrás de los tres sectores principales, aparecen otras ramas de actividad con crecimientos más moderados y con algunas salvedades. La intermediación financiera, por ejemplo, creció 3,5%, pero con un cambio de tendencia. En 2025 había avanzado más de 20% interanual en cada uno de los primeros ocho meses; en 2026 las subas se redujeron a un rango de entre 2,8% y 8,7% hasta junio, y en julio y agosto la rama registró caídas de 3,1% y 3,8%.

Hoteles y restaurantes avanzó 2,5% y creció en todos los meses, mientras que electricidad, gas y agua, con un aumento de 2,3%, tuvo tres meses de caída (enero, febrero y junio) y cinco de alzas.

Un obrero con casco y gafas protectoras usa una cuchara de albañil para colocar bloques de concreto en el muro de una casa en construcción.
La construcción se mantuvo prácticamente estable en los primeros ocho meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más atrás aparecen seis ramas quedaron prácticamente en el mismo nivel que un año atrás. Transporte y comunicaciones subió 0,8%, las actividades inmobiliarias avanzaron 0,6% y los servicios sociales y de salud, 0,4%, con variaciones positivas todos los meses. Construcción creció 0,3%, el rubro de impuestos netos de subsidios subió 0,2% y enseñanza quedó en 0,0% (sin variación).

Las actividades que cayeron

La industria manufacturera es la rama de actividad con peor desempeño en los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto el sector sufrió una contracción del 2,5 por ciento.

Por su parte, la administración pública cayó entre 1,3% y 1,6% interanual en cada uno de los ocho meses analizado y finalizó el período enero-agosto con una caída del 1,5 por ciento.

El tercer peor resultado fue el del comercio mayorista, minorista y reparaciones, que registró una retracción del 1,1% en los primeros ocho meses de este año, en comparación con igual período del 2025. Ese rubro tuvo variaciones negativas en seis de los ocho meses de este año. Por último, la cuarta rama con retroceso fue “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, con una baja de 0,3 por ciento.

Un hombre mayor con gafas acerca una tarjeta a un terminal de cobro frente a la cajera en la caja de un supermercado.
El comercio es uno de los sectores que cayó en los primeros ocho meses del año, con una baja del 1,1 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una economía a dos velocidades

El patrón que queda en evidencia es el de una economía en la que el crecimiento se concentra en el agro, la minería y la producción petrolera, mientras que comercio, industria y construcción, actividades con fuerte peso en el empleo y en la economía nacional, acumulan varios meses por debajo del desempeño general.

Lo que es más preocupante, es que los sectores “pujantes” no están creciendo lo suficiente para traccionar al resto de los rubros y el EMAE sigue sin mostrar los números que se esperaban. De hecho, luego de la caída desestacionalizada del 2,8% en julio, algunos analistas proyectan que la economía podría entrar en recesión técnica en el tercer trimestre, salvo que septiembre muestre una recuperación suficiente.

El Gobierno atribuye la volatilidad de los datos desestacionalizados a cambios estructurales de la economía y pone el foco en la serie tendencia-ciclo, que entre abril y agosto no registró variaciones. El próximo informe del Indec, con la estimación de septiembre, se conocerá el 24 de noviembre.

Temas Relacionados

Actividad económicaEMAEPescaMineríaPetróeloAgroindustriaIndustriaComercioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El salto del riesgo país no alteró al dólar, pero empieza a impactar en la brecha cambiaria

La oferta de divisas mantiene el tipo de cambio muy tranquilo. Sin embargo, se nota de manera incipiente más presión por dolarizarse a través del contado con liquidación. ¿A cuánto asciende la diferencia de cotizaciones?

El salto del riesgo país no alteró al dólar, pero empieza a impactar en la brecha cambiaria

Cuánto debería crecer la economía argentina en septiembre para no caer en recesión técnica

El EMAE de agosto mostró una leve mejora mensual, pero no alcanzó para despejar las dudas sobre el cierre del tercer trimestre. Analistas advierten que evitar una segunda caída consecutiva es cada vez más difícil

Cuánto debería crecer la economía argentina en septiembre para no caer en recesión técnica

Autos que manejan solos y pueden hacer mandados: las tecnologías que General Motors prepara para los próximos años

La automotriz desarrollará una arquitectura centralizada de procesamiento de datos, ampliará sus funciones de software y prepara el debut de la conducción autónoma en el Escalade IQ para 2028.

Autos que manejan solos y pueden hacer mandados: las tecnologías que General Motors prepara para los próximos años

Hay señales positivas para la deuda argentina: por qué el mercado mira más allá del débil dato de actividad de agosto

La baja de las tasas en EEUU ofrece un contexto externo más favorable, mientras los analistas esperan una recuperación gradual de la economía en septiembre y octubre. Las dudas

Hay señales positivas para la deuda argentina: por qué el mercado mira más allá del débil dato de actividad de agosto

Vaca Muerta: el gobernador Figueroa anunció que eliminará Ingresos Brutos a las empresas que contraten trabajadores de Neuquén

La medida se apoya en el crecimiento de la actividad petrolera en la provincia; mientras tanto, la UIA le reclama al Gobierno un pacto fiscal federal

Vaca Muerta: el gobernador Figueroa anunció que eliminará Ingresos Brutos a las empresas que contraten trabajadores de Neuquén

DEPORTES

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

A 20 años del “Last Dance” de Schumacher en Ferrari: la épica carrera en su primer retiro de la Fórmula 1

Steve Nash, con Infobae: el legado de Manu Ginóbili en la NBA y la revancha que le gustaría tener con Lionel Messi

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

TELESHOW

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026

Aplausos y lágrimas para Oscar “El Negro” González Oro en el Martín Fierro de Radio: “Difícil es hablar de vos en pasado”

El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El régimen de norcoreano anunció que retomará las emisiones de propaganda hacia Corea del Sur a través de la frontera

Tras la reunión entre Witkoff y Putin en San Petersburgo, Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Trump descartó negociaciones de paz con Irán, pero aseguró que la guerra en Medio Oriente tendrá una resolución “muy pronto”

El ayatollah Mojtaba Khamenei y el presidente del Parlamento iraní analizaron la evolución de la guerra en Medio Oriente