Día de “Back to the Future”: las predicciones que no se cumplieron y la pregunta en un anuario que dio origen a una saga millonaria

El 21 de octubre conmemora la fecha del año 2015 a la que viajan los protagonistas en la segunda entrega de la trilogía (Foto: Universal Studios)

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Desde hace 11 años, Marty McFly y Doc Brown tienen una cita en el calendario: el 21 de octubre, fecha que los fanáticos de Back to the Future (Volver al Futuro) convirtieron en el día de celebración de la saga. La jornada recuerda el momento en que los protagonistas llegan a bordo del DeLorean al futuro, exactamente al 21 de octubre de 2015, en la segunda entrega de la saga, estrenada en 1989. El Back to the Future Day se transformó en una ocasión para observar las predicciones tecnológicas de la película, rendir homenaje a sus personajes y mantener vivo el legado de la trilogía.

Autos voladores, patinetas que levitan y zapatillas que se ajustan solas formaban parte de aquel futuro imaginado que no fue. Algunas de esas invenciones siguen perteneciendo a la ciencia ficción y otras forman parte de nuestra vida cotidiana.

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La segunda película anticipó innovaciones tecnológicas como las pantallas planas, el escaneo biométrico y las videollamadas, pero los autos voladores brillaron por su ausencia

La película también tuvo sus aciertos tecnológicos. Anticipó el auge de los televisores de pantalla plana, el escaneo biométrico, los videojuegos manos libres y las videollamadas.

Otras tecnologías que aparecían en la película también se acercaron a la realidad: los pagos electrónicos, las terminales bancarias inalámbricas, los lentes inteligentes, los relojes conectados y los sistemas de automatización del hogar. Los drones también tuvieron su lugar en aquel futuro imaginado: uno paseaba a un perro y otro tomaba fotografías para un diario.

Según el guionista y cocreador Bob Gale, la mayoría de las predicciones fueron bromas, en particular la relacionada con el béisbol, donde los Cachorros de Chicago ganaban la Serie Mundial. “La predicción más descabellada era que los abogados serían abolidos en el futuro. No esperábamos que eso ocurriera, pero ponés cosas en la película que vas a disfrutar”, dijo Gale.

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En 2015, el programa de Jimmy Kimmel Live recibió a Michael J. Fox y Christopher Lloyd quienes bromearon con el contraste del año en que vivían con el del filme. “Doc, parece que 2015 es bastante malo”.

Una persecución con patinetas voladoras en la segunda entrega de la saga

El viaje a 2015 convertido en una fecha cultural

La historia que dio origen a la fecha había comenzado mucho antes. En 1980, Bob Gale y Robert Zemeckis desarrollaron un guion a partir de una pregunta que surgió cuando Gale visitó la casa de sus padres.

El guionista le contó a Infobae, en 2020, cómo llegó la inspiración por accidente. “Me encontré el libro de egresado del secundario de mi papá en el sótano. Mi mamá y mi papá fueron al mismo colegio. Entonces me dije: ‘esto es interesante’ y me pregunté ‘¿cómo sería mi secundario en los años 40?’. Ya habían pasado 29 años desde mi graduación. Y descubrí que mi padre había sido el presidente de su clase, algo de lo que no tenía idea. Entonces pensé en el presidente de mi clase de graduación, que era el clásico con el espíritu de la escuela, el típico muchacho con el que yo no tenía nada en común. Y me pregunté: ‘¿cómo hubiera sido ir a la escuela con mi papá?’. Ese fue el momento en el que me dije: ‘Wow, esta es una película’, ¿Qué hubiese pasado si ibas al secundario con tu papá?’“.

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El director de cine Robert Zemeckis en 2024 ( REUTERS/Mario Anzuoni)

La respuesta se convirtió en la premisa de Volver al futuro: un adolescente viaja al pasado y se encuentra con sus padres cuando eran jóvenes. El proyecto fue rechazado más de 40 veces por los principales estudios antes de que Universal Pictures aceptara producirlo, con el respaldo de Steven Spielberg, que ya había trabajado con Zemeckis.

La película se estrenó el 3 de julio de 1985 y debutó en el primer puesto de la taquilla. Recaudó USD 210 millones en Estados Unidos durante su exhibición en cines, fue la película más taquillera de ese año y recibió nominaciones a los Globos de Oro.

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El guionista Bob Gale junto Lea Kathleen Thompson, Lorraine McFly en la trilogía Back to the Future (Instagram/Delorean Rental)

La producción obtuvo un Premio de la Academia a la Mejor Edición de Efectos de Sonido. En 2007, la Biblioteca del Congreso estadounidense seleccionó la película para su incorporación al Registro Nacional de Cine.

La recaudación mundial de la primera entrega llegó a USD 381 millones. Las tres películas de la franquicia sumaron USD 936,6 millones, una cifra que supera los USD 1.800 millones al actualizarla a valores actuales.

Marty Jr. usa unas gafas de realidad aumentada/video que se anticiparon décadas a dispositivos actuales

El reemplazo de Eric Stoltz

El papel de Marty McFly fue pensado desde el comienzo para Michael J. Fox, pero el actor tenía compromisos con la serie Family Ties. El equipo eligió entonces a Eric Stoltz, quien interpretó al personaje durante cinco semanas de rodaje.

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Zemeckis y Spielberg consideraron que la actuación de Stoltz no funcionaba para el tono de la película. Cuando consiguieron incorporar a Fox, tuvieron que volver a rodar las escenas de Marty que había filmado Stoltz, una decisión que aumentó el presupuesto y la presión sobre el equipo.

Fox combinó las grabaciones de la serie durante el día con el rodaje de la película por la noche y los fines de semana. El actor recordó la exigencia de aquella etapa: “Dormía apenas tres horas por noche, pero la energía del rodaje me mantenía en pie”.

La elección de Christopher Lloyd para encarnar a Doc Brown también atravesó un período de dudas. El actor, conocido por sus trabajos en Alicia en el país de las maravillas y Taxi, aceptó el papel después de que su esposa lo animara a leer el guion.

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El éxito de la historia impulsó dos secuelas cinematográficas, una serie animada y una adaptación para teatro musical

La relación entre Lloyd y Fox durante jornadas prolongadas de filmación fue vital para construir el vínculo entre el científico y el adolescente. La melena blanca de Doc Brown y el DeLorean modificado para viajar en el tiempo pasaron a formar parte de la identidad visual de la saga.

El automóvil debía alcanzar 141,6 km/h para activar el viaje temporal. La escena requirió varias tomas y ajustes técnicos, en una producción que dependía de efectos especiales artesanales.

El rayo que impacta la torre del reloj, uno de los momentos decisivos de la película, exigió una coordinación precisa entre los actores y el equipo técnico. Una secuencia originalmente prevista, en la que el DeLorean era impulsado por una explosión nuclear, fue descartada y reemplazada por ese desenlace.

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Las secuelas, el musical y la expansión de la franquicia

El éxito de Volver al futuro permitió la realización de dos continuaciones: Back to the Future Part II, estrenada en 1989, y Back to the Future Part III, lanzada en 1990. La segunda entrega llevó a Marty y Doc a 2015, mientras que la tercera los trasladó a 1885.

La franquicia también tuvo una serie animada emitida entre 1991 y 1992. Años más tarde, la historia fue adaptada para Back to the Future: The Musical, con música y letras de Alan Silvestri y Glen Ballard, y libreto de Bob Gale.

Silvestri fue quien compuso la banda sonora de la película original. Huey Lewis and the News aportó “The Power of Love”, una canción que acompañó el estreno y cuyo intérprete hizo un cameo como jurado durante la audición escolar de Marty.

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La jornada nació de una coincidencia entre el guion y el día exacto en que Marty y Doc Brown llegaron al 2015 desde 1985 (Back to Future)

Universal Studios Hollywood incorporó la franquicia a Universal Fan Fest Nights en la primavera de 2025. El evento incluyó una experiencia inspirada en la película de 1985, dentro de una programación dedicada a universos de ciencia ficción, fantasía, videojuegos y animé.

Michael J. Fox, diagnosticado con párkinson en 1991, continuó participando en reuniones y homenajes vinculados con la película. Cuando se cumplieron cuatro décadas del estreno, Fox resumió el vínculo que aún mantiene con la saga: “Me encanta volver a esta película porque sé lo mucho que significa para la gente”. Christopher Lloyd, por su parte, definió a Doc Brown como uno de los papeles más gratificantes de su carrera.