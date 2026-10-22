Hay señales positivas para la deuda argentina: por qué el mercado mira más allá del débil dato de actividad de agosto

El riesgo país argentino volvió a tener una leve suba durante la última jornada.

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Aparecieron señales positivas para la Argentina y para la región. Si bien el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mostró un aumento de 0,1% frente a julio y cae 1,7% interanual, no hay que olvidar que mide al país de hace dos meses.

Los analistas esperan que en septiembre y octubre se observe una mejora. Basta ver los aumentos de salarios reales, el aumento de los créditos y de la recaudación y las leves bajas en la morosidad.

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Según Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía. “hacia adelante, los indicadores de actividad que monitoreamos para septiembre continúan mostrando una dinámica mixta, aunque con un sesgo levemente positivo. En este contexto, estimamos que el EMAE podría registrar una variación mensual positiva durante septiembre, aunque sin señales de una aceleración significativa en el ritmo de crecimiento de la actividad”.

En cambio, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics dijo que “el dato de actividad de agosto fue muy malo. Después del desplome de julio, era razonable esperar un rebote que moderara la caída bimestral. Pero eso no ocurrió y la economía se encamina a una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre”.

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“El problema de fondo sigue siendo la debilidad de la demanda interna. Una política monetaria sin ancla nominal clara y con alta discrecionalidad contribuye a que los bancos mantengan las tasas de interés activas en niveles muy elevados, paralizando el crédito. Sin una recuperación del crédito, el consumo y la actividad de los sectores ligados al mercado interno difícilmente logren repuntar. A esto se suman el carácter procíclico del ajuste fiscal y la postergación de inversiones ante el riesgo electoral”, sumó Casas.

Mientras algunos ven el vaso medio vacío y otros medio lleno, el escenario internacional dejó una señal positiva desde Estados Unidos: los bonos del Tesoro subieron y su tasa de retorno cayó al 5,11 por ciento. Una baja en los rendimientos suele volver más atractivos a los títulos de la región.

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En Europa, Francia sigue un camino opuesto. Con toques de queda en las principales ciudades, los títulos galos rinden más de 5% y la brecha frente a los bonos alemanes se amplió a 160 puntos básicos. Esto implica que los inversores exigen una tasa 1,60 puntos porcentuales superior para comprar deuda francesa en lugar de alemana.

Tras la suba de ayer, el rendimiento de los bonos germanos retrocedió a 3,41%, mientras que el de los españoles bajó a 4,08%. También mejoraron los títulos japoneses, cuyo rendimiento se ubicó en 2,88%, frente a algo más de 3% hace unos días.

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En tanto, los bonos locales tuvieron un comportamiento regular, soportaron leves bajas y el riesgo país subió apenas 2 unidades (+0,3%) a 674 puntos básicos.

El petróleo cotiza en torno a los 109 dólares, mientras el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los ataques hutíes contra Arabia Saudita agravan las presiones inflacionarias a nivel global. La persistencia de este escenario habría llevado a Rusia y Ucrania a considerar conversaciones de paz, ante el riesgo de que la crisis alcance niveles imprevisibles y tenga consecuencias políticas, incluso en los procesos electorales.

En Estados Unidos, los demócratas anunciaron su intención de regular la inteligencia artificial, una medida que no fue bien recibida por parte de los votantes. El sector atraviesa una situación delicada, aunque registra reacciones ocasionales.

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Los buenos balances de Tesla y Meta, más el anuncio de la posible fusión entre SpaceX y Tesla, revivieron a los mercados y el Nasdaq de las tecnológicas, el más volátil de los índices, subió 1,05 por ciento. Pero las celebraciones hoy duran un día. Anoche, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban en rojo.

Las acciones líderes locales tuvieron alzas de 1,6% en pesos y 1,8% en dólares. Ternium (+4,3%) y Grupo Financiero Galicia (+2,1%) fueron los de mejor comportamiento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 567 millones y el Banco Central compró 46 millones de dólares. El dólar mayorista subió $1 a 1.526 pesos.

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En la plaza financiera, el MEP aumentó $2 (+0,1%) a $1.547 y el contado con liquidación tuvo un alza de 0,8% a 1.636 pesos. El “blue” retrocedió $ 5 a 1.565 pesos.

Según el informe de F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “en futuros el volumen de operaciones fue de 1.096.018 contratos con ajustes levemente a la baja lo que dejó implícitas desplazadas hacia abajo. En A3 salió a pista la posición noviembre de 2027 con lo que se pasarían a estar listados 14 meses de negociación contra los históricos 12. Si bien los últimos vencimientos tienen escaso volumen, están a disposición instrumentos de cobertura en derivados que involucran al mes de la elección presidencial y al siguiente”.

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Las tasas en pesos medidas por las LECAP se mantuvieron en 1,89% para el mediano plazo y 2,02% a partir de abril próximo.

En el mercado overnite, anoche se profundizaba la caída de los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York. El Nasdaq era el más afectado por la toma de ganancias, con una baja del 0,84 por ciento

El petróleo subía 1,50% y el Brent se negociaba por encima de los 110 dólares. El dólar se mantenía estable frente a las principales monedas. Este escenario seguía generando dudas sobre el desempeño de los bonos argentinos.

La señal positiva llegaba desde los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que cotizaban al alza y llevaban su rendimiento por debajo del 5,10%. En cambio, los títulos de Francia continuaban en baja, al igual que los de España, Alemania y Japón.

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