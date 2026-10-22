Economía

Autos que manejan solos y pueden hacer mandados: las tecnologías que General Motors prepara para los próximos años

La automotriz desarrollará una arquitectura centralizada de procesamiento de datos, ampliará sus funciones de software y prepara el debut de la conducción autónoma en el Escalade IQ para 2028.

Parte lateral de una camioneta blanca frente a un panel con una pantalla encendida que exhibe el logotipo de General Motors
General Motors Forward 2026 en Nueva York. (Infobae)
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Nueva Jersey (Enviado Especial) - General Motors presentó una hoja de ruta que prevé el debut de la conducción autónoma en el Cadillac Escalade IQ en 2028, el lanzamiento de OnStar AI en el Lyriq modelo 2027 y una nueva plataforma eléctrica con baterías LMR para vehículos de alto volumen.

Los anuncios fueron realizados este miércoles 21 de octubre en Nueva York, durante GM Forward 2026, ante accionistas, concesionarios de Estados Unidos y prensa internacional.

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La compañía concentró la presentación en el desarrollo de una arquitectura centralizada de el procesamiento de datos, sistemas de inteligencia artificial integrados al vehículo, robótica para sus plantas y una nueva generación de modelos eléctricos. El plan también incluye la extensión progresiva de tecnologías de software a vehículos con motor de combustión. Para estos desarrollos, anunciaron que se llevan invertidos USD 16.000 millones solo en 2026.

Mary Barra, CEO de General Motors, abrió el encuentro con una definición sobre el rumbo de la compañía. “Estamos cambiando lo que significa conducir y transformando su auto en un aliado inteligente que le facilita la vida”, afirmó.

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La ejecutiva señaló que General Motors busca llevar esas herramientas a todo su portafolio de vehículos. Mencionó modelos de entrada como Chevrolet Trax y Buick Envista, vehículos de lujo como Cadillac Lyriq y Escalade IQ, además de la Chevrolet Silverado ZR1.

Durante los últimos cinco años, la empresa invirtió USD 900 millones en su centro de ingeniería de baterías en Warren, Michigan. Barra sostuvo que esos recursos permiten transformar desarrollos experimentales en tecnología apta para la producción y mantener en Estados Unidos el desarrollo de futuros avances en celdas.

La compañía también indicó que incorporó Google Gemini en millones de vehículos y que extendió esa actualización a unidades que ya estaban en circulación, desde los modelos 2022. El próximo paso será la aplicación de una inteligencia artificial propia, diseñada para adaptarse a cada vehículo y a las preferencias de cada conductor.

Una mujer con chaqueta marrón habla de pie frente a una pantalla negra con el logotipo gm y la palabra Forward
Mary Barra, CEO de General Motors. (General Motors)

OnStar AI debutará en 2027

General Motors anunció que OnStar, su plataforma de conectividad y asistencia, incorporará inteligencia artificial. El sistema, denominado OnStar AI, llegará al Cadillac Lyriq modelo 2027 y luego se extenderá a otros vehículos de la gama.

Mientras OnStar celebra su 30° aniversario, lo estamos transformando en una plataforma inteligente con la introducción de OnStar AI. Esta es nuestra inteligencia conectada propia. Está entrenada con los amplios datos y conocimientos de GM”, explicó Barra.

La plataforma operará dentro del vehículo, en la nube y en el teléfono del usuario. La compañía prevé que OnStar AI anticipe necesidades, brinde asistencia en momentos específicos y adapte sus funciones a los hábitos del conductor.

Para ejemplificar esa capacidad, Barra describió una situación cotidiana: un padre que llega tarde a buscar a su hijo a una práctica de fútbol. “Su vehículo no debería limitarse a mostrarle una línea roja en un mapa y decirle cuánto se va a retrasar. Debería entender la intención”, dijo.

La explicación continuó con un posible uso de la información disponible en el sistema: “Debería darse cuenta de que el auto de su pareja está ocho kilómetros más cerca. Debería enviarle una alerta rápida a su pareja, redirigirla al campo de deportes para que su familia llegue a tiempo y reasignarle, tal vez, el retiro de las compras que no tenía esa noche”.

A partir del próximo verano estadounidense, General Motors unificará sus aplicaciones móviles de mapas bajo el nombre OnStar, con capacidades de inteligencia artificial integradas. La empresa también prevé ampliar las funciones de OnStar Fleet Intelligence, su plataforma para la gestión de flotas y el apoyo a conductores.

Grupo de personas reunidas frente a una pantalla encendida con el logotipo de GM y un automóvil Cadillac bajo iluminación azul
Cadillac estrenará la nueva arquitectura pensada para la conducción autónoma de General Motors. (General Motors)

Cadillac estrenará nueva arquitectura de datos en 2028

Sterling Anderson, vicepresidente ejecutivo de Producto Global y director de Producto de General Motors, presentó los desarrollos vinculados con manufactura, robótica y software. General Motors informó que invirtió USD 16.000 millones en investigación, desarrollo y manufactura en Estados Unidos, con el objetivo de convertir su sistema de producción en una ventaja competitiva.

La automotriz indicó que aplica un enfoque basado en software en sus fábricas, con diseño y pruebas virtuales de piezas y procesos antes de su ejecución física. Uno de los sistemas mencionados fue General Motors Grasp Designer, una herramienta que permite a los robots identificar, tomar y ubicar componentes para el ensamblaje.

Según la empresa, la plataforma puede probar el agarre de un robot en medio segundo y evaluar más de 3.000 piezas en menos de una hora. En el ensamblaje de baterías, las herramientas desarrolladas redujeron alrededor de 30% el tiempo necesario para armar un paquete.

La nueva arquitectura centralizada de procesamiento de datos llegará primero al Cadillac Escalade IQ en 2028. Anderson señaló que ya hay varios prototipos de preproducción en funcionamiento dentro del campo de pruebas de General Motors en Milford, Michigan.

La arquitectura ofrece 40 veces más capacidad de cómputo, con un consumo de energía 30% menor y una conectividad celular hasta 50% más rápida para transmisiones más fluidas, servicios conectados con mayor capacidad de respuesta y mayor seguridad de los datos”, afirmó.

La plataforma permitirá habilitar funciones de conducción autónoma, entornos inteligentes dentro del habitáculo, controles dinámicos de conducción e inteligencia artificial a bordo en tiempo real. Tras su debut en el Escalade IQ, General Motors planea extender esa arquitectura a todo su catálogo.

Barra ya había anticipado el calendario para esa tecnología: “Todos estos desarrollos están construyendo el auto del futuro. Y ese futuro comenzará con la conducción autónoma, a partir del Escalade IQ en 2028”.

La compañía informó que sus equipos reunieron más de ocho millones de kilómetros de datos de conducción durante los últimos ocho meses. Esos registros se combinan con pruebas en simuladores para desarrollar el software que llegará a los clientes.

Un hombre de pie sobre un escenario frente a una pantalla azul con el texto OnStar AI, con espectadores en primer plano
Sterling Anderson, vicepresidente ejecutivo de Producto Global y director de Producto de General Motors. (General Motors)

La extensión de la conducción autónoma

Anderson explicó que el desarrollo de la conducción autónoma demanda pruebas en caminos reales y simulaciones. General Motors utiliza cientos de vehículos de prueba y recibe datos aportados por miles de clientes que aceptaron colaborar con el programa.

En paralelo, el sistema se entrena en entornos virtuales frente a otros usuarios simulados de la vía. La compañía aseguró que ese entorno equivale a cerca de 4.800 millones de kilómetros simulados por día.

Una simple cuenta muestra que se necesitarían 2,5 millones de vehículos para replicar lo que el equipo utiliza diariamente en simulación para desarrollar el sistema”, indicó Anderson.

El ejecutivo anunció que la conducción autónoma no quedará restringida a los SUV grandes. “Hoy anunciamos que la conducción autónoma se ampliará desde nuestros SUV de tamaño completo a toda la gama”, sostuvo. “Llegará a las pickups livianas, llegará a los crossovers, comenzará en autopistas y se extenderá fuera de las autopistas al resto de su recorrido”.

A futuro, General Motors proyecta incorporar un “modo misión”, una función que permitiría al vehículo realizar tareas sin el usuario a bordo, como retirar compras o llevar ropa a la lavandería.

Para los momentos en que los ocupantes permanezcan dentro del auto, la empresa imagina nuevos usos del habitáculo. “Lo estamos diseñando para que se transforme en un santuario personal, una oficina productiva o un espacio de entretenimiento inmersivo, de maneras que son exclusivas de un vehículo”, dijo Anderson.

Nueva generación de baterías LMR

Mark Reuss, presidente de General Motors, presentó los primeros detalles de la cuarta generación de la plataforma de vehículos eléctricos de General Motors. Esa base contará con baterías LMR, sigla en inglés de litio-manganeso rico, una química que la compañía prevé incorporar en sus modelos de mayor volumen.

General Motors anunció el mes pasado que la planta de Ultium Cells de Spring Hill, Tennessee, se convertirá en la primera instalación en producir celdas LMR a escala. La empresa espera que esa tecnología reduzca costos, aumente la autonomía y mejore el rendimiento de los vehículos eléctricos destinados al mercado masivo.

Un hombre con chaqueta azul y camisa clara de pie frente a una pantalla oscura con el logotipo de General Motors y texto blanco
Mark Reuss, presidente de General Motors. (Infobae)

Mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático, simulamos más de 300 mil configuraciones de nuestra batería LMR antes de construir una sola celda prototipo, al tiempo que redujimos a la mitad el tiempo de desarrollo”, señaló Reuss.

El ejecutivo indicó que el proceso demandó 300 millones de horas de CPU, una cifra equivalente a mantener una computadora en funcionamiento durante 34 mil años. La nueva plataforma también contará con motores más eficientes y electrónica de potencia actualizada, lo que reducirá la cantidad de componentes en cerca de 40%.

El software de esa arquitectura habilitará una interfaz más completa de Super Cruise, una gestión energética más inteligente y actualizaciones remotas posteriores a la entrega del vehículo. Reuss aclaró que esos desarrollos no quedarán limitados a los modelos eléctricos.

Quiero enfatizar que esto no será exclusivo de los vehículos eléctricos. Llevaremos estas tecnologías y sistemas operativos a todos nuestros futuros vehículos, a gasolina y eléctricos”, afirmó.

En el cierre de la presentación, Barra vinculó el plan tecnológico con la escala de la empresa y el uso cotidiano de sus vehículos. “Tenemos la escala y la capacidad para hacer que el auto del futuro sea accesible para todos”, sostuvo antes de abrir una ronda de preguntas.

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