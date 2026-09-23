Lo llamaban el “hombre león”, pero hablaba 5 idiomas y soñaba con ser odontólogo: la vida de Stephan Bibrowski

Stephan Bibrowski, conocido como Lionel, recorrió Europa y Estados Unidos como el “hombre león” de los circos del siglo XX (Grosby)

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A comienzos del siglo XX, Stephan Bibrowski recorrió Europa y Estados Unidos con el nombre artístico de Lionel. Los carteles lo presentaban como un “hombre león” a causa de la abundante pilosidad de su rostro y de buena parte de su cuerpo. Su carrera en los espectáculos de rarezas refleja las escasas alternativas que tenían entonces las personas con rasgos físicos inusuales.

Bibrowski nació en 1890 cerca de Varsovia, en un territorio polaco que entonces estaba bajo dominio ruso. Al nacer, una fina capa de pelo rubio cubría gran parte de su piel. Era una manifestación de la hipertricosis, una condición que causa un crecimiento de vello mayor al habitual. All That’s Interesting señala que pasó sus primeros años en un entorno de rechazo hacia él y su madre.

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La historia del ataque de un león sirvió para promocionar su figura

Una de las historias que se difundían para promocionar a Lionel decía que, durante el embarazo, su madre había visto cómo un león atacaba al padre del niño. En una época marcada por las supersticiones, el relato ofrecía una explicación sencilla para una condición sobre la que había escasa información médica. Además, contribuía a reforzar el personaje que los empresarios presentaban ante el público.

Bibrowski nació en 1890 cerca de Varsovia con hipertricosis, una condición que provoca un crecimiento de vello mayor al habitual (Grosby)

Fuera de esa narración, la hipertricosis puede estar presente desde el nacimiento o aparecer más adelante. Algunas de sus variantes se vinculan con cambios genéticos, mientras que otras responden a causas diferentes. Por el momento, no existe una cura, aunque hay recursos para controlar el exceso de vello.

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La falta de información alimentaba los prejuicios. Según el relato recogido por el medio, los vecinos del pueblo marginaban a la madre de Bibrowski y le exigían que se marchara. Cuando el niño tenía cuatro años, quedó bajo el cuidado de Joseph Sedlmayer, un empresario alemán que advirtió una posibilidad de negocio. De acuerdo con la fuente, Sedlmayer lo adoptó y lo crió como a un hijo.

Joseph le dio el nombre de Lionel y lo llevó de gira por Europa. Desde entonces, el aspecto de Bibrowski pasó a ser el eje de un espectáculo pensado para convocar público. Los anuncios, en lugar de explicar su condición, recurrían a frases que hoy resultan ofensivas, como “mitad hombre, mitad león”.

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Lionel llegó a Estados Unidos a los 12 años

En 1901, Bibrowski viajó a Estados Unidos con Sedlmayer y empezó a trabajar en ferias itinerantes. Después actuó con el circo Barnum & Bailey, una de las compañías más reconocidas del país. Su número incluía ejercicios gimnásticos y conversaciones con los asistentes en cinco idiomas.

Lionel llegó a Estados Unidos en 1901 y trabajó en ferias itinerantes antes de actuar con el circo Barnum & Bailey (Dominio Público)

La publicidad lo describía como una criatura extraña y peligrosa, pero quienes lo trataron lo recordaban interesado en la lectura, los viajes, la música y las conferencias. La distancia entre esa figura anunciada y el hombre fuera de las funciones fue común entre quienes trabajaron en este tipo de espectáculos.

El cuidado de su cabello también formaba parte de su imagen pública. Según All That’s Interesting, en 1912 su cabello se incendió accidentalmente mientras fumaba. Permaneció un año alejado de los escenarios, hasta que volvió a crecerle.

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Bibrowski consideró estudiar odontología. Incluso, algunos aseguran que era uno de sus sueños. Sin embargo, los ingresos de las exhibiciones superaban los que esperaba obtener en esa profesión. El dinero que ganó le permitió viajar, sostenerse por sus propios medios y retirarse de los escenarios antes de cumplir 40 años.

Su fama también creció en Alemania. Tras cinco años en Estados Unidos, regresó a Alemania y se presentó en la Feria de Octubre de Múnich. Las crónicas de la época, citadas por el medio, sostienen que unas 200.000 personas visitaron la exhibición de Lionel, una muestra de la popularidad que estos espectáculos tenían a comienzos del siglo XX.

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Stephan Bibrowski, arriba a la derecha, junto a otros artistas que formaban parte de los espectáculos de Ringling Brothers, en una imagen de 1924 (Dominio Público)

Durante la década de 1920, Bibrowski se instaló en Nueva York y actuó en el circo del parque Dreamland, en Coney Island. El pelo de su rostro alcanzó unos 20 centímetros de largo.

Cuando dejó las giras, regresó a Alemania y dedicó tiempo a la jardinería y la música. Murió en Berlín en 1932, a los 41 años, a causa de un infarto, según las referencias biográficas disponibles.