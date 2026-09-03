El tesoro oculto bajo Berlín: una cripta con 91 sarcófagos y 500 años de historia

La afluencia de unos 765.000 ingresos anuales elevó la humedad y el calor, favoreció el moho y deterioró los féretros (@berliner.dom)

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Bajo el suelo de la Catedral de Berlín en Alemania —conocida como Berliner Dom—, 91 sarcófagos de mármol, estaño y madera guardan 500 años de historia de la Casa de los Hohenzollern, la dinastía que construyó el poderío militar de Prusia y gobernó el Imperio Alemán hasta su caída en 1918. Tras seis años de cierre y una restauración de 29 millones de euros, (USD 33.636.665) la cripta volvió a abrir al público en marzo de 2026.

La reapertura fue marcada por un servicio religioso protestante al que asistieron el príncipe Jorge Federico de Prusia y la princesa Sofía, descendientes directos de la familia imperial, junto con el alcalde de Berlín y el ministro federal de Cultura. El acto puso fin a más de una década de planificación y seis años de obras, según detalla el sitio oficial de la catedral.

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El turismo masivo forzó el cierre y aceleró una restauración urgente

Una infografía de Infobae detalla la reapertura de la cripta de los Hohenzollern en la Catedral de Berlín tras seis años de obras de restauración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cripta recibía unos 765.000 visitantes por año antes de 2020, cuando las autoridades decidieron cerrarla. Esa afluencia generaba humedad, calor y moho que dañaban los sarcófagos, muchos de ellos extraordinariamente ornamentados. La propia catedral describió el recinto como “urgentemente necesitado de una renovación a la altura de su extraordinario patrimonio”, según consta en el comunicado oficial de la institución.

La restauración incluyó un nuevo sistema de ventilación y climatización, mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida y discapacidad visual, y la reparación casi total de los daños causados por los bombardeos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. La inversión provino del Estado de Berlín y del Ministerio Federal de Cultura y Medios de Comunicación.

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33 niños y sarcófagos de hasta 13 toneladas conviven bajo la isla de los Museos

Las mejoras incluyen climatización, recorridos adaptados para movilidad reducida y discapacidad visual, y trabajos estructurales que mitigaron deterioros acumulados (@berliner.dom)

Al ingresar a la sala principal, los visitantes encuentran ataúdes dispuestos en varias filas con formatos, tamaños y estilos que abarcan del gótico tardío al siglo XX. Los más pequeños pertenecen a los 33 niños cuyos restos descansan allí, la mayoría fallecidos antes del primer año de vida por desnutrición, una realidad frecuente en la nobleza europea preindustrial.

En el extremo opuesto, los sarcófagos adultos de mármol pueden pesar entre 11 y 13 toneladas. Es el caso del del Gran Elector Federico Guillermo, quien gobernó Brandeburgo-Prusia tras la Guerra de los Treinta Años, sepultado junto a sus familiares más cercanos. Uno de los más llamativos es el de la princesa Ana Isabel Luisa de Prusia: fabricado en roble en 1820, está cubierto de terciopelo de seda rojo y reposa sobre patas de leones doradas.

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Objetos funerarios y tecnología 3D abren una ventana a la vida íntima de la dinastía

El recorrido reúne piezas de distintos periodos, desde el gótico tardío hasta el siglo XX, y muestra desde restos de menores fallecidos en su primer año hasta ataúdes monumentales (@berliner.dom)

Antes de acceder a los sarcófagos, los visitantes atraviesan una sala educativa con réplicas impresas en 3D de los ataúdes. Al tocar el diseño de uno específico sobre una mesa interactiva, se despliega información sobre el príncipe sepultado, incluyendo las circunstancias médicas y biológicas de su muerte. La entrada al recinto cuesta 15 euros (unos USD 17), un aumento respecto de los 10 euros previos al cierre, de acuerdo con la información publicada por la catedral.

Las vitrinas del recinto exponen anillos, botones y pertenencias personales extraídas de los túmulos. Entre las piezas más singulares se encuentra la máscara mortuoria del rey Federico I, del siglo XVIII, y un vestido de la princesa Carlota Albertina de Prusia, fallecida a los trece meses de edad. “Las personas preguntan qué hay dentro de los sarcófagos. Por eso decidimos exhibir aquí los objetos funerarios, que revelan algo sobre la persona”, explicó Birgit Walter, curadora de la Catedral de Berlín.

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La cripta de los Hohenzollern integra el circuito de cementerios dinásticos más importantes de Europa, junto con la de los Capuchinos en Viena, la de Saint-Denis en París y la de los reyes españoles en El Escorial. En Berlín, la huella de la familia también abarca el Palacio de Charlottenburg, el Foro Humboldt y la Puerta de Brandeburgo. Las entradas para visitar la iglesia y descender a la cripta se consiguen a través del sitio oficial.