Svetlana Savítskaya: la primera mujer que caminó por el espacio y rompió una barrera histórica de la carrera espacial

El 25 de julio de 1984, la cosmonauta soviética permaneció tres horas y treinta y cinco minutos fuera de la estación Salyut 7

Hay momentos que modifican para siempre la historia de la exploración humana. No siempre están acompañados por explosiones, aterrizajes espectaculares o fotografías que recorren el mundo. Algunas veces ocurren en un silencio absoluto, a casi 350 kilómetros de la Tierra, donde no existe el aire, el sonido ni margen para el error. Allí, suspendida sobre un planeta que giraba bajo sus pies a más de 28.000 kilómetros por hora, una mujer dio un paso que trascendió la ciencia para convertirse en un símbolo de igualdad y capacidad.

El 25 de julio de 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savítskaya salió de la estación espacial Salyut 7 y permaneció durante tres horas y treinta y cinco minutos trabajando en el vacío del espacio. Aquella actividad la convirtió en la primera mujer de la historia en realizar una caminata espacial, un logro que ampliaba otro récord conseguido dos décadas antes por otra soviética, Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio en 1963.

PUBLICIDAD

El acontecimiento tuvo un enorme impacto internacional. Aunque la carrera espacial atravesaba una etapa diferente a la de los años sesenta, la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos seguía siendo intensa. Cada misión representaba una oportunidad para demostrar superioridad tecnológica, científica e incluso ideológica. En ese contexto, el vuelo de Savítskaya constituyó una nueva victoria simbólica para Moscú.

Pero reducir aquella hazaña a una simple disputa política sería injusto. La misión exigía una preparación extraordinaria y una resistencia física excepcional. Salir de una nave espacial implicaba exponerse a temperaturas extremas, radiación, riesgos mecánicos y la posibilidad permanente de sufrir una avería que pudiera resultar fatal. No había margen para la improvisación.

PUBLICIDAD

Preparada para romper todos los moldes

Svetlana Yevguénievna Savítskaya nació en Moscú el 8 de agosto de 1948. Desde pequeña convivió con el mundo de la aviación. Su padre, Yevgueni Savitski, era uno de los pilotos de combate más prestigiosos de la Unión Soviética y había alcanzado el grado de mariscal de la aviación tras destacarse durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, lejos de aprovechar únicamente el prestigio familiar, Svetlana construyó una carrera propia. Muy joven comenzó a practicar paracaidismo y rápidamente demostró condiciones extraordinarias. Antes de cumplir los veinte años ya había establecido varios récords mundiales de salto y acumulaba cientos de lanzamientos.

PUBLICIDAD

Su pasión por el vuelo la llevó luego a estudiar ingeniería aeronáutica y convertirse en piloto de pruebas, una de las profesiones más exigentes y peligrosas de la aviación. A lo largo de esos años llegó a pilotar decenas de modelos diferentes de aeronaves, desde aviones deportivos hasta cazas supersónicos de última generación.

Aquella combinación de formación técnica, experiencia en vuelo y excelente estado físico llamó la atención del programa espacial soviético, que buscaba incorporar una nueva generación de cosmonautas altamente calificados. En 1980 fue seleccionada oficialmente para integrar el cuerpo de cosmonautas. No era una elección simbólica. Los responsables del programa entendían que poseía las condiciones ideales para afrontar misiones complejas en órbita.

PUBLICIDAD

Su primer viaje al espacio llegó en agosto de 1982, cuando despegó a bordo de la nave Soyuz T-7 rumbo a la estación espacial Salyut 7. Durante esa misión permaneció cerca de ocho días en órbita realizando experimentos científicos y técnicos, convirtiéndose además en la segunda mujer de la historia en viajar al espacio, diecinueve años después de Tereshkova.

Aquella experiencia sería determinante. Los especialistas comprobaron que Savítskaya respondía con enorme eficacia a las exigencias del vuelo espacial y comenzó entonces a planificarse una misión todavía más ambiciosa: convertirla en la primera mujer que abandonara una nave para trabajar directamente en el espacio abierto.

PUBLICIDAD

Para lograrlo fue necesario desarrollar un entrenamiento extremadamente riguroso. Durante meses practicó cientos de maniobras utilizando réplicas de la estación espacial, enormes piscinas que simulaban la ausencia de gravedad y sofisticados sistemas destinados a reproducir cada movimiento que debería realizar en órbita.

Con ese propósito nació la misión Soyuz T-12 que despegó el 17 de julio de 1984 desde el cosmódromo de Baikonur, en la entonces República Socialista Soviética de Kazajistán. Junto a Svetlana Savítskaya viajaban el experimentado comandante Vladímir Dzhanibékov y el ingeniero de vuelo Igor Volk, otro piloto de pruebas de destacada trayectoria. Los tres conformaban una tripulación cuidadosamente elegida para una misión que combinaba objetivos científicos, tecnológicos y una fuerte carga simbólica.

PUBLICIDAD

El lanzamiento se desarrolló sin inconvenientes. Tras varias horas de maniobras orbitales, la nave se acopló con precisión a la estación espacial Salyut 7, donde ya se encontraba otra tripulación realizando una larga permanencia en órbita. A partir de ese momento comenzó un intenso programa de experimentos relacionados con medicina espacial, observación terrestre, física de materiales y nuevas tecnologías para futuras estaciones orbitales.

Los trajes espaciales Orlán utilizados por los cosmonautas eran verdaderas naves individuales. Cada uno contaba con sistemas autónomos de oxígeno, regulación térmica, eliminación de dióxido de carbono, comunicaciones por radio y mecanismos destinados a mantener la presión adecuada para permitir la supervivencia del astronauta en el vacío absoluto.

PUBLICIDAD

Piloto de pruebas, ingeniera y cosmonauta, Savítskaya llevó al límite su preparación técnica en una misión que amplió las posibilidades del trabajo humano en órbita

El paso que quedó grabado para siempre

El 25 de julio de 1984 la escotilla de la Salyut 7 comenzó a abrirse lentamente. Frente a los cosmonautas aparecía el negro infinito del espacio, interrumpido únicamente por el intenso resplandor de la Tierra. Sujetándose a pasamanos instalados en el exterior de la estación y asegurada mediante cables de seguridad, Svetlana Savítskaya inició una caminata espacial que ingresaría de inmediato en los libros de historia.

La imagen era impactante. Bajo sus pies se sucedían océanos, continentes y nubes mientras la estación completaba una vuelta alrededor del planeta cada poco más de noventa minutos. En el espacio no existía arriba ni abajo. Solo la inmensidad del universo y una delgada capa de materiales separaban la vida de un ambiente absolutamente letal.

PUBLICIDAD

Lejos de limitarse a una presencia simbólica, la cosmonauta debía realizar un complejo programa de tareas técnicas. Junto con Dzhanibékov puso en marcha una serie de experimentos destinados a evaluar procedimientos de construcción y reparación de estructuras metálicas directamente en el espacio, una capacidad considerada esencial para el futuro de las estaciones orbitales permanentes y de las eventuales misiones interplanetarias.

Uno de los trabajos más importantes consistió en probar una herramienta multifunción diseñada especialmente por científicos soviéticos. El dispositivo permitía cortar, soldar, fundir y unir diferentes tipos de metales mediante un haz de electrones y otras técnicas adaptadas a las condiciones del vacío. Nunca antes se había ensayado un procedimiento semejante fuera de una nave espacial.

Los resultados superaron las expectativas. Las pruebas demostraron que era posible efectuar reparaciones complejas en órbita sin necesidad de regresar los equipos a la Tierra, una conclusión que tendría enorme importancia para el desarrollo posterior de estaciones como la Mir y, años más tarde, la Espacial Internacional.

Mientras ejecutaba cada maniobra, Savítskaya debía controlar constantemente su posición respecto de la estación. En ausencia de gravedad, cualquier impulso mal calculado podía hacerla girar lentamente o desplazarla en una dirección no deseada. Cada movimiento era deliberadamente lento, medido y planificado.

A ello se sumaban las condiciones extremas del entorno. Cuando la estación permanecía iluminada por el Sol, la temperatura exterior podía superar ampliamente los cien grados centígrados. Apenas ingresaba en la sombra de la Tierra descendía hasta valores cercanos a los ciento cincuenta grados bajo cero. Los trajes espaciales debían compensar esas variaciones permanentes para mantener estable la temperatura corporal.

Después de tres horas y treinta y cinco minutos de trabajo continuo, ambos cosmonautas regresaron al interior de la Salyut 7. La operación había concluido exactamente como estaba prevista. Desde el punto de vista técnico, la misión fue un éxito absoluto. Desde el histórico, también.

Por primera vez una mujer había demostrado, en condiciones reales de vuelo espacial, que podía desarrollar actividades extravehiculares –cualquier tarea que se hace un fuera de una nave espacial- de máxima complejidad con la misma eficacia y profesionalismo que cualquier integrante del cuerpo de cosmonautas.

En primera plana

La noticia recorrió rápidamente el mundo y ocupó las portadas de diarios y revistas especializadas. En Occidente, muchos interpretaron el acontecimiento como un nuevo capítulo de la competencia espacial entre las dos superpotencias. Pero, incluso entre los especialistas estadounidenses, existía un amplio reconocimiento por la magnitud técnica del logro alcanzado por la misión soviética.

Paradójicamente, del otro lado, la NASA aceleraba los planes para que una astronauta estadounidense realizara también una caminata espacial. Esa oportunidad llegaría pocos meses después, cuando Kathryn Sullivan efectuó su histórica actividad extravehicular durante la misión del transbordador Challenger. Sin embargo, el mérito de haber sido la primera ya pertenecía para siempre a Svetlana Savítskaya.

El éxito de la misión trascendió rápidamente el ámbito científico. En la Unión Soviética, los medios de comunicación presentaron la caminata espacial de Svetlana Savítskaya como una demostración del nivel alcanzado por su programa espacial y, al mismo tiempo, como una prueba de que las mujeres podían ocupar los puestos de mayor responsabilidad en una disciplina reservada durante décadas casi exclusivamente a los hombres.

La experiencia de Savítskaya contribuyó precisamente a demostrar que ese tipo de operaciones eran posibles. En el plano humano, el impacto también fue enorme. Millones de niñas y jóvenes de distintos países encontraron en aquella ingeniera y piloto soviética un modelo diferente al que hasta entonces ofrecía la carrera espacial. Ya no se trataba solamente de viajar al espacio, como había hecho Valentina Tereshkova en 1963, sino de asumir las tareas más complejas y exigentes de una misión orbital.

Posteriormente inició una carrera política y fue elegida diputada de la Duma Estatal rusa, cargo que desempeñó durante varios períodos

La propia Savítskaya estuvo cerca de protagonizar otra página histórica. Fue designada para integrar una misión que contemplaba permanecer varios meses en la estación Mir y convertirse en la primera mujer en realizar una estadía prolongada en el espacio. Sin embargo, diversos cambios presupuestarios y organizativos del programa espacial soviético terminaron frustrando aquel proyecto.

Poco después comenzó una etapa de profundas transformaciones. La Unión Soviética atravesó una severa crisis económica y política que desembocó en su desaparición en 1991. Aquellos cambios afectaron profundamente a su programa espacial, que debió cancelar o postergar numerosas misiones.

Savítskaya se retiró del cuerpo activo de cosmonautas con el reconocimiento de haber participado en dos vuelos espaciales y acumulado más de 19 días en órbita y, sobre todo, de haber protagonizado una de las actividades extravehiculares más recordadas del siglo XX.

Del espacio a la legislatura

Posteriormente inició una carrera política y fue elegida diputada de la Duma Estatal rusa, cargo que desempeñó durante varios períodos. Aunque continuó vinculada a los temas aeroespaciales, nunca abandonó del todo el perfil reservado que había caracterizado su vida pública.

Con el paso de los años, la trascendencia de aquella caminata espacial adquirió una nueva dimensión. La presencia de mujeres en el espacio dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más habitual. Astronautas de distintas nacionalidades comenzaron a comandar misiones y dirigir experimentos científicos.

Sin embargo, todos esos avances conservan un punto de partida ineludible. El 25 de julio de 1984 una cosmonauta soviética abrió una escotilla y salió al vacío para demostrar que el talento, la preparación y el coraje no dependen del género.