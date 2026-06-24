Dos ancianos desmembrados y un asesino que no dejó rastros: la tenebrosa historia de los “crímenes de la heladera”

Los cuerpos de Fred y Edwina Rogers habían sido cortados con precisión casi quirúrgica

La tarde del 23 de junio de 1965 parecía una más en Houston, Texas. Nada hacía presagiar que detrás de la puerta de una prolija casa ubicada en el número 1815 de Driscoll Street aguardaba una de las escenas criminales más perturbadoras de la historia estadounidense. La hermana de Fred Rogers comenzó a preocuparse. Hacía días que nadie lograba comunicarse con él ni con su esposa, Edwina. Los Rogers eran personas reservadas, pero no solían desaparecer sin explicación. Algo no encajaba.

Por eso acudió a la Policía de Houston, para que realizara una revisión de bienestar (welfare check). Cuando llegaron, los oficiales al no obtener respuesta entraron por la parte trasera y encontraron una escena desconcertante. El hogar estaba extrañamente ordenado. No había señales evidentes de robo ni muebles volcados ni rastros de una pelea feroz. Parecía una casa detenida en el tiempo. Pero cuando en medio de la rutina de búsqueda decidieron abrir la heladera, descubrieron el horror.

PUBLICIDAD

En su interior se encontraban los restos cuidadosamente desmembrados de Fred y Edwina Rogers. Los cuerpos habían sido cortados con precisión casi quirúrgica. Las cabezas retiradas, la sangre drenada. Todo estaba acomodado meticulosamente dentro de los compartimientos. Era un crimen tan brutal como desconcertante. Muy pronto todas las sospechas apuntarían hacia una sola persona. El hijo de la pareja, Charles Frederick Rogers. Un hombre brillante, extraño, reservado. Y que había desaparecido sin dejar el menor rastro.

Más de medio siglo después, los llamados “Ice Box Murders” -los asesinatos de la caja de hielo o del refrigerador- siguen siendo uno de los misterios criminales más inquietantes de los Estados Unidos. No solamente por la brutalidad del doble homicidio. Sino porque el hombre que la policía consideró responsable desapareció de la faz de la Tierra. Y jamás volvió a ser visto.

PUBLICIDAD

Durante la Segunda Guerra Mundial, Charles Rogers sirvió en la Marina estadounidense

¿Una familia muy normal?

Para comprender el caso hay que empezar por la familia Rogers. Fred Rogers tenía 81 años en 1965. Había trabajado durante años como vendedor inmobiliario y era conocido por llevar una vida tranquila. Su esposa, Edwina Rogers, de 79 años, era una mujer dominante, de carácter fuerte y muy involucrada en la vida de su hijo único. Vivían juntos en una cómoda casa del centro de Houston. Y con ellos residía Charles.

A primera vista parecían una familia convencional. Pero detrás de las paredes del hogar existía una dinámica mucho más compleja. Charles Frederick Rogers había nacido en 1921. Desde pequeño mostró una inteligencia excepcional. Era uno de esos individuos que se destacaban académicamente sin demasiado esfuerzo. Durante su juventud estudió física nuclear y posteriormente desarrolló conocimientos avanzados en electrónica, comunicaciones y tecnología.

PUBLICIDAD

“Era considerado extremadamente inteligente. Algunos conocidos llegaron a describirlo como un genio.” Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina estadounidense. Y tras el conflicto continuó trabajando en áreas técnicas altamente especializadas. Colaboró en proyectos relacionados con compañías petroleras, ingeniería electrónica e incluso contratos gubernamentales. Sin embargo, reconstruir con precisión su carrera profesional resulta difícil. Gran parte de su vida permanece envuelta en zonas grises.

Lo que sí parece claro es que Charles llevaba una existencia peculiar. A pesar de su inteligencia y formación, seguía viviendo con sus padres cuando tenía más de cuarenta años. Ocupaba una habitación separada dentro de la casa. Algunos relatos indican que prácticamente evitaba el contacto cotidiano con ellos. Y hasta utilizaba entradas independientes para entrar y salir del domicilio sin cruzarse con sus progenitores.

PUBLICIDAD

Los crímenes de la heladera llegaron a los diarios de Estados Unidos

El hijo solitario y enigmático

Los vecinos apenas lo veían. No tenía una vida social conocida ni estaba casado o en pareja. No se le conocían relaciones sentimentales estables. Era un hombre solitario, reservado hasta el extremo, profundamente enigmático. Con los años comenzaron a circular versiones sobre la relación familiar. Muchos investigadores sostuvieron que existía una tensión permanente entre Charles y sus padres, particularmente con Edwina. La madre era reconocida como controladora. Algunas fuentes sostienen que supervisaba aspectos de la vida de su hijo incluso cuando ya era un hombre adulto.

Sin embargo, resulta importante destacar que gran parte de estos relatos provienen de testimonios posteriores y reconstrucciones periodísticas, por lo que algunos detalles nunca pudieron verificarse plenamente. “Lo cierto es que algo ocurrió dentro de aquella casa durante los días previos al hallazgo.” Y de una manera extraordinariamente violenta.

PUBLICIDAD

La autopsia reveló datos escalofriantes. Fred Rogers había recibido múltiples disparos en la cabeza. Edwina fue golpeada brutalmente antes de morir. Después de los asesinatos, los cuerpos fueron trasladados a una bañera. Allí alguien realizó un trabajo minucioso. Los cadáveres fueron desmembrados con una precisión que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. No parecía la obra de un improvisado.

El autor conocía perfectamente la anatomía humana o poseía una habilidad técnica poco común. Los órganos internos fueron retirados y la sangre drenada. Cada segmento corporal fue cuidadosamente envuelto y almacenado. La escena sugería varias cosas. Primero, que el asesino había tenido tiempo suficiente para actuar. Segundo, que conocía bien la casa. Y tercero, que no había actuado bajo un impulso momentáneo sino con planificación, método y frialdad.

PUBLICIDAD

La fachada de la casa de los Rogers donde sucedieron los crímenes

El principal sospechoso

La investigación avanzó rápidamente hacia Charles Rogers. La razón era simple. Cuando la policía llegó, él había desaparecido. Su habitación permanecía vacía y su auto tampoco estaba. Nadie parecía saber dónde se encontraba. Eso transformó al hijo de las víctimas en el principal sospechoso casi de inmediato. Pero existían más elementos. Los detectives descubrieron que Charles había retirado dinero de cuentas bancarias poco antes de la desaparición. También hallaron indicios de que preparó cuidadosamente su fuga. Diversos objetos personales habían desaparecido junto con él. No parecía una salida improvisada, más bien era una huida.

Las autoridades emitieron una orden de captura. Pero entonces comenzó uno de los aspectos más extraños de toda la historia. Charles Rogers simplemente se esfumó. Las búsquedas se extendieron por Texas y luego por otros estados y todo el país. No se encontró nada. Ni una llamada, una carta, una imagen, una huella financiera por extracción de dinero. Era como si hubiese desaparecido del planeta.

PUBLICIDAD

Durante los años siguientes surgieron numerosas teorías. Algunas sostenían que había logrado escapar a América Latina. Otras afirmaban que adoptó una identidad falsa y empezó una nueva vida. Su formación técnica alimentaba estas hipótesis. Muchos investigadores creían que tenía los conocimientos necesarios para construir una nueva identidad y evitar ser detectado.

“La hipótesis más aceptada sostiene que Charles mató a sus padres y logró escapar.”

Pero también surgieron teorías mucho más extravagantes. Una de las más famosas lo vinculó con operaciones secretas de la CIA. Otra dejó entrever que participaba en proyectos de inteligencia internacional. Incluso hasta llegaron a relacionarlo con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Nada fue respaldado por pruebas sólidas. La mayoría pertenece más al terreno de la especulación que al de la investigación criminal. Lo comprobable es mucho más sencillo.

PUBLICIDAD

La policía consideró siempre a Charles Rogers el principal sospechoso. Pero jamás logró capturarlo. Y tampoco consiguió demostrar judicialmente su responsabilidad porque nunca fue juzgado. Con el paso de los años el caso se volvió cada vez más extraño. Los detectives envejecían y los presuntos testigos se iban muriendo. Así, las pistas se agotaban. Y Charles continuaba ausente.

En 1975 ocurrió un hecho significativo. Después de diez años sin noticias, un tribunal declaró legalmente muerto a Charles Rogers

Legalmente muerto

En 1975 ocurrió un hecho significativo. Después de diez años sin noticias, un tribunal declaró legalmente muerto a Charles Rogers. La decisión no significaba que existiera evidencia concreta sobre su fallecimiento. Simplemente respondía a las normas jurídicas relacionadas con desapariciones prolongadas. Legalmente se lo consideraba fallecido. Pero materialmente seguía desaparecido. Así continúa hasta hoy. Jamás se encontraron restos humanos identificados como propios ni apareció una tumba o un cadáver. Ni siquiera se especuló con una fecha probable de muerte. Ese detalle es el que mantiene vivo el misterio.

Porque mientras muchos casos criminales terminan con una condena o con el hallazgo del responsable, los asesinatos del refrigerador permanecen suspendidos en una especie de limbo. La hipótesis más aceptada sostiene que Charles mató a sus padres y logró escapar. La evidencia circunstancial apunta en esa dirección. Era la única persona ausente que vivía en la casa y tenía acceso al lugar. Además desapareció inmediatamente después del crimen y nunca volvió a ser visto.

Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente judicial, jamás fue declarado culpable. Nunca enfrentó un tribunal ni confesó ni fue detenido. Algunos investigadores especularon con que probablemente murió poco después de huir, quizás por enfermedad, suicidio o algún accidente bajo una identidad falsa. Otros creen exactamente lo contrario. Argumentan que su inteligencia, sus conocimientos técnicos y su carácter reservado podrían haberle permitido construir una nueva vida lejos de Texas.

El caso, una leyenda

Lo concreto es que nadie lo sabe. Y posiblemente jamás se conozca qué pasó. La propia naturaleza del crimen contribuyó a transformar el caso en una leyenda. La meticulosidad del desmembramiento, la limpieza de la escena y la desaparición total del principal sospechoso crearon una combinación irresistible para periodistas, criminólogos y escritores. Décadas después sigue apareciendo en documentales, libros y podcasts especializados en crímenes sin resolver.

Pero detrás del morbo existe una tragedia humana. Dos ancianos asesinados brutalmente sumado a un hijo que desapareció. Una familia destruida. Y una serie de preguntas que permanecen abiertas desde hace más de sesenta años. ¿Qué ocurrió exactamente durante aquellas horas dentro de la casa de Driscoll Street? ¿Fue realmente Charles el asesino? Si lo fue, ¿qué lo llevó a cometer un acto tan extremo? ¿Planeó el crimen durante meses o fue el resultado de una explosión de violencia?

Y la más inquietante de todas: ¿Qué ocurrió con él después? Porque el verdadero misterio de los asesinatos del refrigerador no termina en el momento en que Fred y Edwina Rogers fueron encontrados dentro de aquella heladera. Comienza allí cuando la policía sale a buscar al principal sospechoso y descubre que desapareció. Cuando pasan los días, luego los meses, finalmente los años sin encontrar una sola pista concluyente y un hombre se convierte en un fantasma.

Hoy, seis décadas después, la casa ya no existe como escenario del crimen. Los investigadores originales murieron o se retiraron de la actividad. Las pruebas envejecen en archivos policiales. Y Charles Rogers sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la crónica policial estadounidense.