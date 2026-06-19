Acumuló USD 50.000 en deudas, mató a su esposo, quemó el cuerpo y culpó a dos desconocidos: quién era Lynn Stomps

Lynn Stomps, la reconocida abuela de Corbett, fue condenada como autora intelectual y material del asesinato de su esposo, Gerald Stomps

La imagen de Lynn Stomps como una abuela entrañable y vecina ejemplar fue, durante décadas, uno de los pilares de la vida en Corbett, Oregón. Nadie en esa pequeña comunidad rural habría imaginado que detrás de su sonrisa amable y su dedicación familiar se escondía la autora intelectual y material de un crimen que estremecería a todos.

La desaparición y el asesinato de Gerald “Jerry” Stomps, su esposo durante más de 40 años, pusieron fin a esa fachada y desencadenaron una investigación que sacó a la luz secretos, traiciones y un oscuro proceso de encubrimiento. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida derivó en una trama de engaños, deudas ocultas y pruebas forenses que desmoronaron la reputación de quien, hasta entonces, había sido considerada “la abuela del pueblo”.

PUBLICIDAD

Una familia ejemplar bajo la lupa

Durante más de cuatro décadas, Lynn Stomps fue reconocida por su entrega y generosidad. Se casó con Gerald “Jerry” Stomps en la adolescencia y juntos formaron una familia que, además de sus dos hijos, recibió en su hogar a niños en situación vulnerable. El trabajo en la finca de árboles de Navidad y la hospitalidad de la pareja consolidaron su lugar en la comunidad de Corbett.

El asesinato de Gerald Stomps sacó a la luz una trama de engaños, violencia doméstica y secretos familiares en Oregón

Pese a la imagen armónica que proyectaban, dentro del hogar las cosas eran diferentes. El matrimonio atravesaba dificultades crecientes, alimentadas por el desgaste cotidiano y frustraciones acumuladas. Aquellos que solo veían la superficie desconocían las tensiones que, poco a poco, transformaron la convivencia en un espacio de conflicto.

PUBLICIDAD

La presión económica y la fractura del vínculo

La estabilidad familiar comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las deudas. Según Crime and Investigation y Oregon Live, Lynn Stomps acumuló compromisos financieros por más de USD 50.000, una carga que se volvió insostenible. El ambiente en la finca se volvió tenso y el trato entre Lynn y Jerry se deterioró de manera progresiva. Un amigo de la familia, consultado por Crime and Investigation, describió: “Él solía alterar a otros... Supe por Lynn que estaba cada vez más irritable”.

Las discusiones se volvieron moneda corriente y la presión económica agravó la distancia emocional. La rutina, antes marcada por la colaboración y la solidaridad, se transformó en una secuencia de desacuerdos y silencios. Nadie en el entorno sospechaba que la situación había llegado a un punto límite, ni que las consecuencias serían tan graves.

PUBLICIDAD

Lynn Stomps denunció un asalto falso tras la muerte de su esposo, pero la investigación policial halló pruebas forenses que contradecían su coartada

El día del crimen: una coartada bajo sospecha

El 6 de febrero de 2009, Lynn Stomps fue hallada herida cerca del parque Oxbow, junto a una carretera. Declaró ante la policía que había acordado encontrarse con un supuesto comprador de barcos y que, en ese contexto, tanto ella como Jerry fueron emboscados por dos desconocidos. Lynn afirmó que fue arrojada desde el puente Gordon Creek, mientras su esposo era perseguido hacia el bosque. Dijo desconocer el paradero de Jerry tras el ataque.

En una primera instancia, su testimonio resultó creíble. Las fracturas en el coxis y las costillas respaldaban, en apariencia, el relato de una agresión violenta. Sin embargo, la investigación policial comenzó a detectar inconsistencias. El camión familiar portaba señuelos de pesca, pero ninguna embarcación, lo que contradecía la versión de la venta. Además, registros citados por Oregon Live revelaron que Jerry no había sido visto durante varios días antes del supuesto asalto.

PUBLICIDAD

La falta de testigos, las contradicciones y la cronología difusa impulsaron a los investigadores a profundizar en el entorno y los movimientos recientes de Lynn, que pronto se volverían decisivos para la causa.

Las deudas superiores a USD 50.000 y crecientes discusiones rompieron la imagen de familia ejemplar que proyectaban los Stomps

La investigación policial: hallazgos forenses y pruebas clave

La policía realizó un registro exhaustivo en la propiedad de los Stomps y halló sectores anómalamente limpios en el interior de la vivienda, un signo que despertó sospechas. En el exterior, los agentes encontraron restos óseos calcinados entre las cenizas de hogueras recientes.

PUBLICIDAD

Los análisis forenses confirmaron que los huesos correspondían a Jerry Stomps, incluyendo un fragmento pélvico que aún conservaba tejido blando, lo que indicaba una incineración reciente.

También se recuperó el revólver que Jerry solía portar, manchado con su sangre. Estos hallazgos permitieron reconstruir un escenario completamente distinto al que había esbozado Lynn. A esto se sumaron pruebas tecnológicas: Crime and Investigation detalló que los movimientos de Lynn en los días previos incluían un viaje solitario a Washington, contradiciendo su coartada y sugiriendo planificación y premeditación.

PUBLICIDAD

La recolección y análisis de evidencia física, junto con la reconstrucción de los desplazamientos de la acusada, fueron clave para desmoronar su relato y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El hallazgo de huesos calcinados y el arma ensangrentada en la propiedad de los Stomps fueron pruebas clave en el caso

El testimonio de Richard Swanson: un testigo ausente

En el desarrollo de la investigación emergió la figura de Richard Swanson, quien vivía en una propiedad de la familia. Swanson relató a la policía haber visto humo proveniente de la finca en los días críticos, información que coincidía con el periodo en el que se presume fue incinerado el cuerpo de Jerry. Su deposición resultó valiosa, pero días antes del veredicto, Swanson se quitó la vida, sumando otra pérdida al ya complejo proceso judicial.

PUBLICIDAD

Oregon Live confirmó que Swanson nunca fue considerado sospechoso. Sin embargo, su muerte privó a la causa de un testimonio directo y dejó interrogantes abiertos. En Corbett, la noticia del suicidio de Swanson generó conmoción y alimentó el clima de incertidumbre.

El juicio: pruebas, silencio y veredicto

El 12 de febrero de 2009, Lynn Stomps fue arrestada. El juicio, celebrado en enero de 2010, se extendió durante ocho días y mantuvo en vilo tanto a la familia como a la comunidad entera. Lynn optó por no declarar y mantuvo el silencio, mientras la fiscalía presentó pruebas materiales: los huesos calcinados, el arma ensangrentada y los registros de la deuda financiera. El jurado deliberó menos de cinco horas antes de declarar a la acusada culpable.

PUBLICIDAD

El juicio a Lynn Stomps, celebrado en enero de 2010, concluyó con una condena a cadena perpetua tras menos de cinco horas de deliberación

La sentencia fue contundente: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, tal como informó Oregon Live. Al conocerse el fallo, la familia de Jerry expresó alivio y tristeza. Brent Dallman, yerno de la víctima, afirmó: “La justicia se cumplió hoy”. Angie Sutton, pareja de uno de los hijos, expresó: “Solo hay una persona que conoce la verdad, y no habla”.

Una comunidad marcada por la desconfianza y la incertidumbre

La revelación del crimen y el desarrollo del juicio alteraron la vida diaria en Corbett. Los vecinos, que durante años habían visto en Lynn a una abuela cariñosa y ciudadana ejemplar, se enfrentaron a la realidad de que las apariencias pueden ocultar conflictos y decisiones extremas.

La historia de Lynn Stomps se convirtió en un tema recurrente, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la manera en que fue encubierto y por el contraste entre la percepción pública de la acusada y la realidad de los hechos.