El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó en su viaje inaugural. Considerado insumergible, llevaba a bordo más de 2.200 almas. Sin embargo, una serie de advertencias ignoradas y un incendio a bordo sellaron su destino. Descubre la cronología de la tragedia que conmocionó al mundo.

En la noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic protagonizó uno de los desastres marítimos más importantes del siglo XX al chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto, ocurrido a las 23:40, marcó el inicio del fin del barco que había sido presentado como el más grande, lujoso y seguro jamás construido.

La tragedia causó la muerte de más de 1.500 personas y transformó al Titanic en un símbolo de las limitaciones humanas frente a la naturaleza, según la revista de divulgación científica National Geographic.

El Titanic había zarpado desde Southampton el 10 de abril de 1912, rumbo a Nueva York, Estados Unidos, con más de 2.200 personas a bordo. A lo largo de sus 269 metros de eslora y 46.000 toneladas métricas de peso, el transatlántico albergaba desde magnates y aristócratas en suites amplias hasta familias de inmigrantes que buscaban nuevas oportunidades en Estados Unidos.

Las advertencias de otros barcos sobre la presencia de hielo no fueron tomadas con la debida seriedad por la tripulación del Titanic

13 parejas celebraban su luna de miel en el viaje inaugural, junto con el diseñador jefe del barco y el dueño de la naviera, White Star Line, quienes también formaban parte de la travesía, según la Enciclopedia Britannica, referente mundial en información enciclopédica.

El ambiente de optimismo y grandeza contrastaba con advertencias recibidas durante la ruta, un camino que terminó de la peor manera. El Titanic recibió al menos seis mensajes de otros barcos que alertaban sobre la presencia de hielo en la zona.

Algunos de esos avisos no llegaron a la oficialidad del puente de mando y otros fueron subestimados por la tripulación, confiada en la tecnología y el tamaño del navío. A este escenario se sumaba un incendio persistente en las calderas, registrado desde antes de la partida.

El legado del Titanic motivó la creación del Convenio Internacional SOLAS y revolucionó las normas globales de seguridad en la navegación

Aunque se mantuvo bajo control, el incidente dejó secuelas en la estructura interna del casco, según análisis citados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el principal organismo científico estadounidense en materia oceánica y atmosférica. Era un cóctel que terminó con más de 1500 muertes.

El choque: una noche sin luna y un iceberg en la ruta

La noche del 14 de abril presentaba condiciones poco habituales. No había luna, el mar permanecía en calma y la temperatura descendía bajo cero. Estas circunstancias dificultaron la detección visual de los icebergs, que sobresalían apenas sobre el nivel del agua. Poco antes de la medianoche, el vigía Frederick Fleet avistó una masa blanca frente a la proa y dio la alarma.

El primer oficial William Murdoch ordenó virar y detener las máquinas, pero la maniobra no evitó que el costado de estribor sufriera una serie de rupturas en los compartimentos estancos.

La noche del accidente se caracterizó por la oscuridad, la ausencia de luna y temperaturas bajo cero, dificultando la detección de icebergs en el Atlántico Norte

El daño comprometió cinco compartimentos, superando la resistencia para la que el Titanic había sido diseñado, según la Enciclopedia Britannica.

El hundimiento: el final del “insumergible”

La colisión desató una secuencia de eventos que puso de manifiesto las deficiencias en los protocolos de emergencia y la limitada capacidad de los botes salvavidas. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), ‘el Titanic transportaba botes para apenas 1.178 personas’, cantidad insuficiente para el total de pasajeros y tripulación.

La evacuación resultó caótica, debido a la falta de simulacros previos y la incredulidad inicial ante el peligro real. Muchas embarcaciones partieron con menos ocupantes de los permitidos.

El hundimiento del Titanic puso de manifiesto la falta de simulacros y protocolos adecuados de evacuación de emergencia

Mientras el agua avanzaba, la inclinación del barco se hizo visible. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, menos de tres horas después del choque, el casco se partió en dos y ‘el Titanic desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico’. Más de 1.500 personas murieron, la mayoría por hipotermia tras caer al mar a temperaturas cercanas a los –2 ºC (28 ºF), según la revista de divulgación científica National Geographic.

Las reformas y el legado del Titanic

El desastre del Titanic impulsó reformas internacionales en materia de seguridad marítima. La tragedia motivó la creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) en 1914, que estableció requisitos más estrictos sobre botes salvavidas, equipos de comunicación y procedimientos de evacuación.

La historia del Titanic sigue siendo objeto de estudio. Los restos del barco fueron localizados en 1985 a unos 3.800 metros de profundidad, lo que permitió nuevas investigaciones sobre la estructura, el proceso de hundimiento y las condiciones de los objetos recuperados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).