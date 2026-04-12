Historias

¿Virtuosa o conspiradora? La figura de Livia divide a los historiadores de la antigua Roma

Las leyendas sobre la madre de Tiberio siguen generando preguntas sobre el verdadero rol de las mujeres en el poder imperial

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Retrato frontal de una mujer con peinado elaborado y corona de laurel dorada, vestida con toga romana. La mitad derecha de su rostro está iluminada; la izquierda, en sombra. Columnas clásicas al fondo.
La figura de Livia, emperatriz de Roma, divide a los historiadores entre el mito de la madre virtuosa y la conspiradora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los análisis actuales de la historia romana, la figura de Livia, emperatriz de Roma, sigue rodeada de controversia. La revista especializada National Geographic examina el papel de esta mujer para el Imperio: mientras la propaganda oficial la idealizaba como epítome de virtud, más tarde se la retrató como autora de intrigas, acusada de eliminar a los rivales de su hijo, Tiberio.

La pregunta sobre si fue una madre ejemplar o una conspiradora poderosa divide a los historiadores. Según National Geographic, la imagen de “santa” versus “asesina” surgió del contraste entre la representación pública que tuvo en vida y el relato creado posteriormente por enemigos políticos y cronistas.

Durante el gobierno de Octavio César, conocido después como Augusto, Livia Drusila consolidó su perfil como referente de la virtud romana. Tras el distanciamiento de Julia, la hija de Augusto, Livia se posicionó como primera dama del poder imperial.

El mito de Livia: entre la virtud y la sospecha

Primer plano de un busto de piedra oscuro que representa a Livia Drusilla, con un peinado distintivo y facciones serenas, sobre un fondo liso
La propaganda augústea presentó a Livia como modelo de virtud romana y madre ejemplar durante el gobierno de Augusto (AP)

La propaganda augústea la mostraba como madre ejemplar, enfundada en la estola tradicional y leal a los valores conservadores de Roma. Los poetas de la corte, como Ovidio, la elogiaron: fue calificada de “vestal de nuestras casas romanas”. Según National Geographic, ningún acto público de Livia desafió el ideal femenino romano.

Tras la muerte de Augusto y el ascenso de su hijo Tiberio al trono, la imagen de la emperatriz cambió. De acuerdo con National Geographic, fue señalada por relatos y rumores como artífice de conspiraciones palaciegas.

El ambiente de la corte favoreció las leyendas de intriga y sospecha, donde la figura de madre y esposa intachable se enfrentaba a la de una mujer dispuesta a asegurar la preeminencia familiar por cualquier medio. Esta perspectiva influyó en la construcción de su fama.

El caso Germánico y la construcción del escándalo

Estatua de mármol de cuerpo completo de una mujer sentada, vestida con túnica y velo, con el brazo derecho roto. La estatua es de color claro sobre un fondo azul claro
Tras la muerte de Augusto, Livia fue acusada de intrigas palaciegas y sospechada de manipular el ascenso de Tiberio (AP)

La muerte de Germánico en el año 19 d.C. representó un punto de inflexión en la historia romana. Antes de ese hecho, Augusto había sugerido que el joven general podía convertirse en el heredero de Tiberio.

El joven general murió de una enfermedad en Siria bajo circunstancias que dispararon los rumores de envenenamiento y traición. Cuando Agripina la Mayor, viuda de Germánico, organizó un homenaje privado al que acudieron unas 20.000 personas, ni Tiberio ni Livia asistieron. Su ausencia, reseñó National Geographic, causó indignación en Roma y avivó las sospechas de un crimen palaciego.

La actitud de Livia, quien intervino para proteger a la esposa de Pisón, el gobernador implicado por la muerte de Germánico, fortaleció la sospecha de una conspiración. La interpretación popular la asoció con el suceso.

La herencia de Livia en la historia romana

Foto monocromática de una costa con mar y colinas. Un camino serpentea la ladera boscosa, con terrazas y edificios. Un pueblo se asienta en la cima
El caso Germánico, marcado por rumores de envenenamiento y traición, avivó las sospechas de conspiración contra Livia y su hijo (AP)

Mucho después de los hechos, el historiador romano Tácito amplificó la leyenda negra desde sus Anales. Al analizar el ascenso de la dinastía Julio-Claudia, destacó la cantidad de rivales muertos jóvenes en el entorno de Livia y Tiberio.

La propaganda imperial, que en vida la había presentado como un ejemplo de virtud, cedió progresivamente ante un relato repleto de dudas y sospechas. National Geographic destaca que la pluma de los cronistas posteriores transformó la percepción histórica de Livia, moldeándola más como símbolo de la intriga política que como protectora de la dinastía imperial.

Hoy, el debate sobre la verdadera naturaleza de Livia sigue abierto entre los estudiosos de la antigua Roma. Los hechos que rodearon la muerte de sus allegados continúan despertando suspicacias y mantienen vigente la discusión sobre su legado.

Primer plano de un busto de mármol blanco de una mujer con el cabello ondulado recogido, facciones clásicas y expresión serena
La dualidad de Livia, entre la virtud y la sospecha, sigue fascinando a estudiosos y lectores de la historia de la antigua Roma (AP)

Su figura inspira tanto novelas como estudios académicos, alimentando la fascinación por el poder femenino en la Roma antigua. La dualidad de Livia, entre la virtud y la sospecha, persiste como un enigma para historiadores y lectores contemporáneos por igual.

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