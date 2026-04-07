Las mil caras de la “asesina camaleón” que fue descubierta en un programa de TV y su jugada final para no ser detenida

Elaine Parent durante años permaneció en la lista de las personas más buscadas de Estados Unidos

Elaine Antoniette Parent nació según la poca documentación que existe, en el condado del Bronx, situado en la ciudad de Nueva York, durante el año 1942.

Sin embargo, a lo largo de los años, las autoridades policiales jamás lograron hallar un certificado de nacimiento original que respaldara de manera fehaciente esa información inicial. Esta persistente falta de documentos generó dudas ineludibles y profundas entre los avezados investigadores sobre si verdaderamente ese era su nombre de pila o si apenas se trataba de la primera de las múltiples identidades falsas que emplearía.

El origen de la asesina serial

En su etapa adulta temprana, ingresó al mercado laboral desempeñándose formalmente como agente de bienes raíces. A pesar de contar con un empleo estable, descubrió rápidamente que las diversas actividades criminales le resultaban muchísimo más lucrativas que cualquier otra profesión convencional.

Su primer conflicto registrado con la ley tuvo lugar en el estado de Florida, cuando tenía poco más de 30 años, momento en el que enfrentó cargos judiciales menores por hurto tras llevarse varios artículos de una tienda comercial.

El carnet de conducir de Elaine Parent

La verdadera escalada de su vasta carrera delictiva se dio de forma definitiva en 1985, al ser implicada directamente en el robo de joyas valuadas en la suma de 40 mil dólares.

La víctima de aquel cuantioso asalto de joyas fue una mujer mayor con la que Parent se había esmerado pacientemente en entablar una relación de amistad, con el único y premeditado propósito de ganarse su total confianza antes de despojarla de sus bienes.

A partir de ese episodio, Parent abandonó su vida anterior para convertirse en una prófuga permanente de la justicia penal. Durante los siguientes 17 años, adoptó el oscuro rol de estafadora profesional y asesina, operando tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, utilizando más de 20 identidades robadas y comprobadas.

Elaine Parent envió una carta irónica a la policía que la buscaba (Youtube)

Las mil caras de la asesina

Para lograr evadir la constante búsqueda, recurrió a tácticas de engaño sofisticadas: llegó a fingir su propia muerte en al menos dos oportunidades perfectamente documentadas. Se dedicó de forma sistemática a merodear por concurridos bares nocturnos, cementerios y refugios para personas sin hogar, en una búsqueda incesante de nuevas víctimas.

Su asombrosa capacidad para mimetizarse con diferentes entornos sociales, modificar su conducta y alterar por completo su apariencia física le valió el apodo internacional de “La Asesina Camaleón”. Parent rastreaba meticulosamente a personas vulnerables para engañarlas.

Entre los numerosos y diversos alias empleados durante su trayectoria criminal, los investigadores policiales lograron identificar de forma positiva nombres como Sandra Little, Darlene Higgins, Ann Tremont y Sylvia Ann Hodgkinson. Tras el robo perpetrado en 1985, Parent huyó con suma rapidez hacia Inglaterra, donde consiguió un empleo formal en una compañía de telecomunicaciones ubicada en la zona este de la ciudad de Londres.

Beverly McGowan, una de las víctimas de Elaine Parent, una empleada bancaria a la que contactó por una búsqueda para compartir departamento (Captura de Video)

Durante este período de residencia europea, inició una intensa relación sentimental con una empresaria británica, a quien la policía denominó “Testigo X” para resguardar su seguridad personal. La Testigo X relató en sus declaraciones que Parent era una mujer brillantemente astuta y apasionada por las problemáticas ambientales.

Destacó además su profundo amor por los animales, aunque aclaró que Parent no podía interactuar con ellos debido a una alergia severa.

A espaldas de esa pareja, la estafadora aprovechaba su tiempo libre recolectando identidades falsas, entablando amistad con Sylvia Ann Hodgkinson, una viuda de 39 años de edad nacida en Lewisham. Sylvia, hija de un modesto camionero, había perdido a su esposo en 1985. Parent se ganó su confianza rápidamente.

Elaine Parent se especializaba en engañar a personas vulnerables

Parent solicitó de manera fraudulenta un pasaporte utilizando los datos identificatorios de Hodgkinson, identidad que asumiría de forma sistemática para cruzar distintas fronteras sin ser detectada por los controles migratorios.

La verdadera Sylvia desapareció misteriosamente y jamás volvió a ser vista por sus allegados, generando el temor de que hubiese sido asesinada por Parent. En el año 1991, tras un viaje de placer a Florida, la relación amorosa entre Parent y la Testigo X llegó a su fin.

Parent le envió a su ex pareja una nota amenazante construida con letras recortadas de distintos periódicos, prometiendo asesinarla. Poco tiempo después, la prófuga publicó extraños anuncios en la sección de corazones solitarios de la reconocida revista Time Out, describiéndose como una experta cocinera gourmet aficionada a los buenos vinos y propietaria de ollas de cobre. En su posterior retorno a Florida, la estafadora perfeccionó su accionar criminal al encontrar una nueva y vulnerable víctima en la ciudad de Orlando. En el interior de un bar nocturno llamado Face, Parent interceptó casualmente a Charlotte Rae Cowan, una empleada abocada a la protección animal.

Durante este encuentro, Parent se presentó bajo el alias de Ann Tremont, exhibiendo un sofisticado acento inglés de clase alta y desplegando su enorme capacidad de persuasión para seducir a la trabajadora. Afirmó ser una destacada profesional experta en numerología y en la confección de cartas astrales.

Con el pretexto de predecirle un futuro maravilloso, logró que Cowan le entregara información confidencial, incluyendo su codiciado número de seguro social, los datos bancarios y su fecha de nacimiento.

Fax del FBI desde la Embajada de EE.UU. en Londres de 1997 sobre la búsqueda de Elaine Parent

Estafas y crímenes

La estafadora resultó tan magnética que la víctima terminó cediéndole voluntariamente esos datos sensibles y su certificado de nacimiento original. Aproximadamente un mes más tarde, en la madrugada, Parent apareció intempestivamente en la puerta del domicilio de Cowan. Llevaba puesto un disfraz masculino que incluía el uso de un bigote postizo, y le rogó desesperadamente que le prestara nuevamente su documentación. Argumentó entre lágrimas falsas que necesitaba una identificación para escapar de un hombre despechado que la perseguía y amenazaba con matarla, logrando conmover a la alarmada dueña de la casa, quien le entregó los papeles.

Cuarenta y cinco días después, Cowan recibió su documento de vuelta por correo postal oculto dentro de un sobre anónimo, ignorando por completo que Parent había robado su identidad de forma calculada para cometer fraudes económicos en su nombre.

La escalada criminal y destructiva de Elaine Parent alcanzó su punto más atroz y sanguinario durante el año 1990 con la ejecución de un caso que marcaría para siempre a los investigadores de Florida.

Beverly McGowan, una joven empleada bancaria de 34 años, publicó un aviso clasificado en el periódico Sun-Sentinel buscando imperiosamente una persona de confianza con quien compartir el departamento que alquilaba en Fort Lauderdale. Recibió el llamado de una mujer británica que se presentó bajo el nombre de Alice, afirmando ser una empleada estable de la conocida empresa tecnológica IBM recién transferida a la región. Alice se mudó rápidamente a la vivienda y, a los pocos días, confesó a Beverly que era una experta practicante de la numerología. Utilizó ese infalible mecanismo de manipulación para convencerla de entregarle sus documentos personales.

Alice le aseguró a Beverly que los números dictaminaban que hallaría a su verdadero amor de manera inminente. McGowan, desbordada de entusiasmo, comunicó la alegría a sus amistades, pero pocos días después desapareció de forma repentina sin dar aviso. Sus hermanos descubrieron con espanto que la inquilina Alice también se había esfumado, notando que faltaban el certificado de nacimiento, el pasaporte y las tarjetas de crédito de Beverly.

El desenlace de esta misteriosa desaparición comenzó a revelarse el 19 de julio de 1990, cuando un pescador local que transitaba por los inmensos humedales de los Everglades, en el condado de St. Lucie, halló un cadáver en un canal.

La búsqueda de Elaine Parent duró 12 años

El caso más brutal de Parent

El cuerpo de la víctima, vestido con sus prendas de uso diario, había sido decapitado limpiamente y carecía de ambas manos, que habían sido cercenadas. Además, la asesina extirpó quirúrgicamente una porción cuadrada de piel del estómago para eliminar un tatuaje. A pesar de los esfuerzos por borrar su identidad, la homicida pasó por alto un pequeño tatuaje decorativo en forma de flor situado cerca del tobillo izquierdo.

Ese minúsculo tatuaje floral permitió a la policía científica confirmar de manera irrefutable que el cuerpo correspondía a la empleada bancaria Beverly McGowan.

Las fundadas sospechas recayeron de inmediato sobre Alice, impulsando una profunda y detallada investigación. Al inspeccionar el departamento en Fort Lauderdale, los peritos notaron asombrados que la escena había sido limpiada meticulosamente, sin hallar ninguna huella dactilar o fibra incriminatoria.

El experimentado sargento de la policía local George Miller afirmó que esa inusual pulcritud revelaba que la asesina buscada era sumamente inteligente y detallista. La policía descubrió que una persona en Londres había intentado alquilar un automóvil costoso en las instalaciones del Aeropuerto de Heathrow utilizando la tarjeta de crédito robada a McGowan, pero la transacción falló. Paralelamente, el vehículo personal de la difunta fue hallado abandonado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. Los detectives examinaron los registros y descubrieron que una pasajera utilizando el nombre de Sylvia Ann Hodgkinson había viajado desde Miami hacia Inglaterra, confirmando que Parent había empleado ese pasaporte para escapar de Estados Unidos.

La foto de la detención de Elaine Parent. Salió rápidamente y volvió a escapar

La cacería de la asesina

Durante doce largos y extenuantes años, las autoridades internacionales mantuvieron una infructuosa cacería para lograr la ansiada captura de la mujer más buscada del mundo.

Registraron avistamientos en ciudades como Londres y París, además de rastrearla por países distantes como Turquía, Israel, Australia y Sudáfrica. Parent, eludiendo hábilmente todos los controles, envió en el año 1998 una burlona carta a los detectives encargados del caso en Florida. Ese paquete contenía la fotografía de una pintura al óleo que supuestamente la retrataba, firmada por el artista inexistente “Piper”, acompañada de una nota que rezaba: “Mis mejores deseos: su Camaleón”.

La investigadora criminal Nora Pfeiffer confesó abiertamente que ese era el homicidio más complejo que había manejado, frustrada al encontrarse siempre a escasos días de hallar a la asesina de las 20 identidades. La implacable detective Nora Walters advirtió con enorme firmeza que la brutal y desmedida mutilación practicada sobre el cuerpo inerte de McGowan sugería inequívocamente que la autora era capaz de cometer aberraciones similares y podría reincidir en cualquier momento. Cabe destacar que había sido brevemente arrestada en Miami en 1991, pero escapó tras pagar una fianza.

El diario británico The Sunday Telegraph dio la noticia del suicidio de Elaine Parent

El prolongado y agobiante cerco policial se cerró de forma definitiva e irreversible durante el mes de abril del año 2002. La pista final surgió sorpresivamente a raíz de la emisión del famoso programa de televisión estadounidense “America’s Most Wanted” (Los más buscados de Estados Unidos).

En dicho programa se logró identificar el alias reciente de Darlene, permitiendo que un espectador la reconociera como una de las vecinas de su edificio en Panamá City, Florida. En la calurosa tarde del 6 de abril, dos oficiales acudieron al departamento reportado con la directiva básica de trasladar a Elaine Antoniette Parent a la comisaría local.

El superior omitió advertir a los agentes sobre la extrema peligrosidad de la sospechosa. Tras ser notificada, la mujer solicitó amablemente ir a su habitación para cambiarse de indumentaria. Los policías se lo permitieron sin objeción y, segundos después, Parent se suicidó disparándose en el corazón con un revólver Magnum calibre .357. El ex policía Michael McLeod rememoró el espeso humo en el cuarto, lamentando el descuido operativo. En el lugar hallaron una libreta para usurpar una identidad masculina, dejando sin resolver la incalculable cantidad real de sus brutales crímenes.