Historias

Exilio, alianzas rotas y una corona perdida: la travesía de María Estuardo entre traiciones y disputas de poder

El destino de la reina escocesa fue definido por matrimonios fallidos, enemigos implacables y un cautiverio que selló su leyenda en la historia europea

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La historia de María Estuardo
La historia de María Estuardo refleja la volatilidad del poder real y la lucha por la lealtad en la Europa renacentista

Pocas figuras históricas encarnaron de manera tan clara la volatilidad del poder real europeo como María Estuardo, reina de Escocia y consorte de Francia, quien alcanzó dos tronos por derecho y matrimonio, pero perdió ambos y terminó ejecutada tras verse envuelta en intrigas que involucraron a tres naciones. Esta es la historia de una mujer marcada por alianzas personales, disputas religiosas y conflictos dinásticos, según relata National Geographic.

María Estuardo pasó de ser una reina prometedora con derechos sobre Escocia y aspiraciones en Inglaterra, a perderlo todo tras verse atrapada en una red de alianzas rotas, rebeliones religiosas y apuestas políticas que desembocaron en casi veinte años de cautiverio y su ejecución en 1587.

Su desgracia fue causada por decisiones controvertidas, enemistades con figuras poderosas y movimientos estratégicos que nunca le permitieron ejercer la soberanía de forma plena.

María Estuardo accedió a los
María Estuardo accedió a los tronos de Escocia y Francia, pero perdió ambos a causa de alianzas rotas y disputas dinásticas

Nacida en 1542 en el palacio de Linlithgow, María perdió a su padre, Jacobo V de Escocia, pocos días después. Así quedó convertida de inmediato en reina. El monarca, antes de morir, habría dicho la frase: “Lo trajo una mujer y se irá con una mujer”, anticipando el destino de la dinastía, como recuerda National Geographic.

A los cinco años, María fue enviada a Francia para asegurar una alianza con los Valois. En la corte francesa recibió formación humanista, mantuvo contacto con su pequeño círculo escocés y destacó por su presencia y modales refinados.

En 1558 se casó con Francisco, delfín de Francia, que fue coronado rey al año siguiente. La influencia de los Guisa, sus tíos maternos, marcó su breve etapa como reina consorte, pues Francisco II moriría después de 17 meses en el trono.

Viuda y con 18 años, María regresó en 1561 a una Escocia completamente transformada por la Reforma.

Regreso a Escocia y el desafío religioso

Las cartas cifradas y las
Las cartas cifradas y las redes de apoyo entre nobles europeos jugaron un papel clave en la defensa de María Estuardo

La reina halló un país donde el protestantismo predominaba, y su catolicismo y acento francés la aislaron aún más de la nobleza. John Knox, predicador calvinista, fomentó el rechazo popular. El conde de Moray, su medio hermano ilegítimo, fue su único aliado relevante en la corte.

Mientras tanto, su prima Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, regía un país dividido. María, por ser nieta de la hermana de Enrique VIII, tenía legítima aspiración al trono inglés si Isabel moría sin descendencia, reforzando la pugna dinástica que separó a las dos reinas. Ambas buscaron acuerdos matrimoniales para fortalecer su causa ante Europa, inmersas en un clima de alianzas y desconfianza.

Matrimonios, traiciones y caída en desgracia

Contrariando las expectativas, María se casó con Lord Darnley en 1565, noble inglés, primo y católico. El enlace causó inquietud en los Estados pontificios, la nobleza protestante y, especialmente, Isabel I, que vio en ello una amenaza.

El matrimonio se arruinó rápidamente. Darnley, celoso y violento, impulsó el asesinato de David Rizzio, secretario privado de la reina. Tras el crimen, la pareja vivió separada: Darnley fue relegado a castillos apartados, mientras la cercanía de la reina con el conde de Bothwell provocó rumores y polémica.

El matrimonio de María Estuardo
El matrimonio de María Estuardo con Lord Darnley agravó la tensión entre católicos y protestantes y precipitó su caída política

El nacimiento de su hijo Jacobo en 1566 no resolvió la crisis. Darnley murió en circunstancias misteriosas y, aunque Bothwell fue procesado, resultó absuelto. Pocas semanas después, María se casó con él, una acción escandalosa a los ojos de católicos y protestantes.

Según testigos recogidos por National Geographic, como James Melville, Bothwell habría secuestrado y forzado a la reina. No obstante, existe disputa sobre si ella colaboró para justificar el matrimonio con el principal sospechoso de la muerte de su esposo. El debate sobre el verdadero rol de María persiste.

El nuevo matrimonio intensificó la oposición. Los nobles protestantes se alzaron en armas. María fue arrestada en Carberry Hill, encarcelada en el castillo de Lochleven y obligada a abdicar en favor de su hijo, de solo un año. Moray asumió la regencia y Bothwell huyó a Noruega.

Cautiverio, conspiraciones y ejecución

El escándalo por la boda
El escándalo por la boda con Bothwell y el asesinato de Darnley provocaron la rebelión de la nobleza escocesa y la abdicación de María

En 1568, María buscó refugio en Inglaterra esperando ayuda de Isabel I, pero fue confinada en castillos remotos. Se inició un proceso por la supuesta implicación en el asesinato de Darnley; la reina jamás reconoció la legalidad de ese juicio, manteniendo su condición de soberana legítima.

El conde de Moray presentó las llamadas Cartas del Cofre como indicio contra María, pero el tribunal no dictó sentencia definitiva, según relata National Geographic. Durante casi veinte años, la reina mantuvo redes de apoyo entre nobles católicos ingleses y europeos, comunicándose mediante cartas cifradas.

En 1586, Sir Francis Walsingham, jefe de espías de Isabel I, desbarató el plan de Anthony Babington para asesinar a la monarca inglesa y proclamar reina a María. La conspiración sirvió de pretexto para acusarla formalmente de alta traición.

La ejecución de María Estuardo
La ejecución de María Estuardo en 1587, tras el complot de Babington, la convirtió en un símbolo de mártir y redención

El 8 de febrero de 1587, en el castillo de Fotheringhay, María Estuardo fue ejecutada a los 44 años. Llevaba un vestido rojo, color simbólico del martirio, y afrontó el final con serenidad, tal como informan las crónicas de la época.

La trayectoria de María Estuardo ejemplifica la fragilidad del poder cuando convergen rivalidades políticas, conflictos familiares y disputas religiosas. Tras su muerte, su figura adquirió una trascendencia y un legado que nunca obtuvo en vida, cimentando su leyenda como una de las reinas más enigmáticas y controvertidas de la historia europea, según concluye National Geographic.

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