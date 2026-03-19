“No se puede cubrir una guerra desde un balcón”: el relato de un periodista argentino en Medio Oriente

Joaquín Sánchez Mariño viajó a Medio Oriente con un objetivo claro: contar la guerra desde el territorio y escuchar a quienes la viven. Llegó a Erbil, en el Kurdistán iraquí, tras cruzar varias fronteras y sortear controles estrictos. Eligió acercarse lo máximo posible a Irán, convencido de que la cobertura debe realizarse en el terreno y no desde la distancia. Tras su regreso al país, visitó los estudios de Infobae en Vivo donde contó su experiencia al equipo de las nueve.

"Mi intención es contar qué sucede de verdad, no limitarme a mostrar imágenes desde lejos. La guerra se debe cubrir con la mayor honestidad posible”, dijo Mariño en diálogo con Infobae A las nueve. El periodista argentino describió la tensión que se vive en las fronteras. “En la frontera de Turquía con Irán conversé con iraníes que salían del país. Muchos tenían miedo de hablar y pedían que no se filmara su rostro. Una joven de veinte años me permitió grabarla, pero advirtió que no podía expresarse libremente”, afirmó.

El corresponsal aclaró que la mayoría de quienes cruzan la frontera lo hacen por el régimen y no solamente por la guerra. “En esa zona operan grupos armados kurdos que buscan autonomía. Son cuatro grupos que ahora formaron la Alianza del Kurdistán Iraní y se estima que suman unas veinte mil personas. Su objetivo es derrocar a la República Islámica y lograr una revolución”.

La cobertura de guerra realizada por Mariño se caracterizó por el contacto directo con pobladores y grupos armados, revelando el miedo y la resignación social frente al conflicto (Gentileza JSM)

En su paso por Irak, Mariño intentó contactar a estos grupos. “Irán bombardea sus bases. Conseguí entrevistar a dos combatientes, pero todavía no publiqué ese material porque debo traducirlo del kurdo. Me dijeron: ‘Si no recibimos apoyo de Estados Unidos, igual estamos preparados’”.

El impacto social de la guerra en Medio Oriente

El periodista argentino observó diferencias marcadas en la vida cotidiana del Kurdistán iraquí respecto a otras regiones afectadas por conflictos. “En Erbil, la gente mantiene simpatía por Estados Unidos. La ciudad muestra prosperidad gracias a inversiones extranjeras y la presencia del consulado estadounidense más grande del mundo. La visión sobre Estados Unidos cambia hacia el sur de Irak, donde la pobreza persiste”, detalló.

Al mismo tiempo destacó cómo la guerra se integra en la vida diaria de la población local. “En Medio Oriente, la guerra no se percibe como algo excepcional. Hay resignación y la vida continúa. Están acostumbrados a la presencia constante del conflicto. Muchos confían en que ‘Alá los protegerá’. Cuando ocurren bombardeos, no se observa un éxodo masivo como en Ucrania. El gobierno pidió evacuar Teherán, pero la migración fue interna y gradual”.

“Durante mi cobertura, noté que la gente sigue adelante, incluso cuando hay peligro. Muchos prefieren no hablar por miedo a represalias, pero otros acceden después de insistir. La religión influye mucho en la percepción del riesgo y en la resistencia de la sociedad”, afirmó.

El régimen iraní y la presencia de grupos kurdos opositores son factores clave que impulsan los movimientos migratorios y la tensión en la frontera con Irán

Estrategias y desafíos personales en el ejercicio del periodismo

Mariño explicó cómo se organiza y financia sus coberturas. “No pertenezco a una redacción fija. Vendo mi trabajo a medios internacionales, sobre todo a la televisión española, que paga por cada salida al aire. Utilizo mis ahorros y recurro a mi red de contactos. Los fixers, que son productores locales, resultan muy costosos. Por eso, prefiero moverme solo y buscar apoyo entre la gente del lugar”, describió.

“En una plaza, podés hacer amigos en minutos. La hospitalidad kurda es genuina. Así consigo información y protección. Una vez, al salir de Irak, terminé viajando con el hermano de un alto funcionario del Kurdistán. Eso me abrió puertas y me permitió entender mejor la dinámica interna del conflicto”, reveló.

Sobre la cobertura audiovisual y el trabajo en redes sociales, señaló: “El formato digital me permite contar historias a mi ritmo y con profundidad. A veces extraño tener un editor, pero valoro la libertad de elegir qué y cómo informar. Monetizo parte de mi contenido en YouTube, aunque todavía el ingreso es bajo”.

Cómo se vive la experiencia de la guerra

El periodista compartió momentos de miedo y tensión durante su última cobertura. “La primera noche en Erbil fue la más difícil. Vi una humareda negra al llegar y confirmé que acababan de bombardear. Esa noche tapé la ventana del hotel con un colchón. Después me aclimaté y pude moverme con mayor tranquilidad”, confesó.

El periodista relató el impacto de la religión en la percepción del riesgo y la resistencia cotidiana de la sociedad local ante la guerra en Medio Oriente

Mariño relató anécdotas sobre las dificultades para salir de zonas de conflicto. “Salir es más difícil que entrar. Hay largas filas en los controles y, en una ocasión, tuve que aceptar la ayuda de un desconocido que resultó ser familiar de un alto dirigente local. Ese contacto me permitió atravesar la frontera de forma segura y rápida”, recordó.

Sobre el impacto familiar, contó: “Mi madre ya se acostumbró a mi trabajo. Le informo cuando salgo y cuando regreso, pero sabe que no va a tener una conversación profunda. Mis amigos y colegas entienden que mi elección implica riesgos, pero también un compromiso con la verdad”.

La motivación detrás del periodismo de guerra

Mariño justificó su decisión de buscar siempre la historia en el terreno. “No se puede cubrir una guerra desde un balcón. Hay que estar, ver y escuchar. La diferencia está en contar lo que sucede más allá de la superficie. Quiero mostrar la vida cotidiana, entender cómo la gente sobrelleva la guerra y transmitirlo con honestidad”, aseguró.

“Me formé leyendo a periodistas como Kapuściński, que se instalaban en los lugares y vivían los procesos históricos. Aspiro a hacer algo similar. No busco la selfie del conflicto ni la aventura; busco profundidad y contexto”, afirmó.

El periodista concluyó: “La guerra tiene muchas caras y es necesario mostrarlas todas. Mi objetivo es aportar una mirada completa, sin simplificaciones ni prejuicios. Mi próxima meta es entrar a Irán y seguir contando lo que sucede desde adentro”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.