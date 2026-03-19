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Israel abatió más de 20 terroristas de Hezbollah en Líbano durante las últimas 24 horas

Las FDI reportaron que unidades de tierra y la aviación realizaron incursiones en la frontera, eliminaron células e incautaron armas tras enfrentamientos, mientras se incrementan las operaciones militares en la zona

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Israel abatió más de 20 terroristas de Hezbollah en Líbano durante las últimas 24 horas

Más de 20 combatientes de Hezbollah fueron abatidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante las últimas 24 horas en el sur de Líbano, según informó la institución militar a través de un comunicado publicado en X. Los hechos ocurrieron durante una serie de ataques aéreos y enfrentamientos directos en la frontera entre ambos países.

Las FDI precisaron que la 36.ª División y la Fuerza Aérea llevaron a cabo operaciones terrestres específicas al sur de Líbano, donde se identificaron varias células armadas de la organización Hezbollah. En dos incidentes distintos, integrantes de la Brigada Golani detectaron a grupos de combatientes que, en uno de los casos, intentaban disparar misiles antitanque contra las fuerzas israelíes. La respuesta fue inmediata: cinco miembros de Hezbollah fueron eliminados en el lugar, mientras que otros tres murieron en un ataque aéreo posterior.

Decenas de instalaciones militares de
Decenas de instalaciones militares de Hezbollah fueron destruidas y se incautaron gran cantidad de armas, incluyendo lanzagranadas RPG y cohetes antitanque

De acuerdo con el comunicado de las FDI, en las últimas 24 horas se destruyeron decenas de instalaciones militares de Hezbollah y se incautaron diversos tipos de armamento. Entre el material confiscado figuran lanzagranadas RPG, cohetes antitanque, municiones, un rifle de caza y otros equipos militares. El Ejército israelí aseguró que este tipo de operaciones buscan impedir ataques contra su territorio y responder a la participación activa de Hezbollah en el conflicto.

Las fuerzas israelíes han intensificado sus acciones en la región, argumentando que Hezbollah actúa bajo el amparo del régimen iraní y representa una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos de Israel. Según el comunicado de las FDI, “el Ejército de Israel seguirá actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbolá, que decidió unirse a la campaña y actuar bajo el amparo del régimen iraní, y no permitirá que se atente contra los ciudadanos del Estado de Israel”.

El Ejército de Israel informa
El Ejército de Israel informa de ofensiva contra posiciones de Hezbollah y destrucción de arsenales

Ataques contra la infraestructura terrorista

Israel lanzó el miércoles una oleada de ataques contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano tras el lanzamiento de decenas de cohetes hacia territorio israelí por parte de la organización, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado oficial.

Las FDI ejecutaron ataques aéreos y marítimos contra objetivos considerados clave de Hezbollah, incluidos lanzadores, depósitos de armas y cuarteles generales. El comunicado militar señaló que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron anoche una oleada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hezbollah”. Se detectaron preparativos de Hezbollah para intensificar el fuego, por lo que, según las FDI, “el Comando Norte comenzó a interrumpir y frustrar los ataques”.

El momento en el que un edificio en el centro de Beirut es alcanzado por un ataque israelí y se derrumba

Un ataque aéreo israelí impactó un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, provocando su derrumbe y una gran columna de humo, de acuerdo con imágenes difundidas por Reuters. El ejército israelí, que había instado previamente a la evacuación del edificio antes del ataque, indicó que “se realizaron rápidos cercos alrededor de los lanzadores y sus escuadrones que disparaban contra Israel, lo que impidió un bombardeo significativo contra territorio israelí”.

Los ataques también alcanzaron suburbios del sur de la capital libanesa, controlados por Hezbollah, donde explosiones nocturnas fueron registradas visualmente. Las imágenes difundidas muestran una gran bola de humo sobre la ciudad tras el impacto, mientras continúan los operativos militares en la región.

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