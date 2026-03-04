La historia del cantante lírico que murió en pleno escenario y su frase final que impactó a todo el público

Unas tres mil personas vieron la muerte de Leonard Warren en vivo

El barítono Leonard Warren estaba solo, de pie bajo las luces del escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York. Frente a él, había un público expectante. En ese momento lanzó una frase que nadie olvidaría: “Morir, tremenda cosa”. Unos segundos después, el teatro entero quedó en silencio.

Era el 4 de marzo de 1960. El auditorio estaba lleno para una función de La forza del destino, de Giuseppe Verdi. Warren, nacido como Leonard Warrenoff en el Bronx en 1911, era una de las grandes voces del siglo XX. Aquella noche interpretaba a Don Carlo junto a la soprano Renata Tebaldi y el tenor Richard Tucker.

La función avanzaba sin incidentes. En el tercer acto, Warren comenzó el recitativo con esas palabras: “Morir, tremenda cosa”. Siguió el aria Urna fatale. Su voz sonó potente.

El público aplaudió. Warren se mantuvo quieto unos instantes, esperando que los vítores se apagaran. Después, giró hacia la izquierda del escenario. Y cayó de frente, como si hubiera tropezado.

Antes de convertirse en leyenda, Leonard Warren era un niño en el Bronx

El caos tras la caída

El barítono Roald Reitan era el siguiente en escena. Debía entrar como el médico y anunciar: “Lieta novella, e salvo” (“Buenas noticias, lo salvé”). Pero la respuesta de Warren nunca llegó.

El director Thomas Schippers tuvo que detener la orquesta. El desconcierto reinó durante unos segundos; el público se removió en sus asientos, sin comprender. Reitan se acercó a Warren, que yacía en el suelo. Según testigos, le levantó suavemente la cabeza y escuchó una palabra: “¡Auxilio!”. Era lo último que saldría de la boca de Leonard Warren.

Desde la platea, alguien gritó: “¡Bajen el telón!”. El médico del teatro corrió al escenario y pidió oxígeno. El bajo Osie Hawkins intentó la respiración boca a boca. Todo fue en vano.

A los 27 años, Leonard Warren debutó en el Metropolitan Opera House

La fuerza del destino

Aquella noche, La forza del destino quedó marcada como una ópera maldita. La leyenda, sin embargo, venía de antes.

Algunos sostienen que la ópera siempre tuvo “mala suerte”. Su estreno original en San Petersburgo estaba previsto para enero de 1862, pero la enfermedad de la soprano principal, Emma la Grua, forzó un retraso de un año.

El fantasma en el Metropolitan

La muerte en directo de Leonard Warren se volvió un mito entre músicos y melómanos.

La superstición creció. La forza del destino se convirtió en un título temido. Luciano Pavarotti fue invitado a cantarla en el Met en 1996. A última hora, canceló. El tenor alegó problemas de salud y falta de tiempo para aprender el rol. La dirección del teatro, ante la presión, reemplazó la ópera por Un ballo in maschera. El fantasma de Warren rondaba a otros artistas. El Metropolitan no volvió a programarla durante años.

El crítico Raymond A. Ericson, testigo de la noche trágica, describió el momento: “En uno de los eventos más dramáticos y trágicos del Metropolitan, Leonard Warren fue fulminado por una hemorragia cerebral”.

A los 48 años, Leonard Warren estaba en la cima de su carrera. Sus interpretaciones de Rigoletto, Il trovatore y Simon Boccanegra eran reconocidas en todo el mundo

Ericson relató la secuencia: en el dúo Solenne in quest’ora, Warren y Tucker recibieron una ola de aplausos. Warren quedó solo, entonó “Morir, tremenda cosa” y continuó con el aria Urna fatale. Su voz nunca había estado más poderosa. Al terminar, permaneció en pie, impasible, hasta que los aplausos cesaron. Caminó hacia el lateral y cayó pesadamente.

Warren, el hombre y el artista

Antes de convertirse en leyenda, Leonard Warren era un niño en el Bronx, hijo de inmigrantes rusos. Su nombre real, Leonard Warenoff, fue acortado para facilitar la pronunciación y, quizá, para ayudarlo a encajar en el competitivo mundo cultural de Estados Unidos. Desde temprano, su talento vocal fue evidente: comenzó a cantar en el coro de una sinagoga local y, gracias a una beca, estudió en la Juilliard School.

A los 27 años, debutó en el Metropolitan Opera House, el escenario más prestigioso de Estados Unidos. En una época en la que los barítonos solían ser eclipsados por tenores y sopranos, Warren se hizo imprescindible. Su repertorio se centró en los roles verdianos: Rigoletto, Il trovatore, Simon Boccanegra, y, por supuesto, La forza del destino. Su voz era descrita como “inmensa, flexible y de una potencia arrolladora”.

A lo largo de más de veinte años, encarnó a reyes, villanos y padres atormentados, compartiendo escenario con figuras como Maria Callas y Renata Tebaldi. Era conocido por su seriedad profesional: nunca faltaba a un ensayo, cuidaba su salud y evitaba los excesos.

Las imágenes de Warren, todavía en el escenario, se volvieron parte de la memoria colectiva de la ópera

A los 48 años, estaba en la cima de su carrera. Sus interpretaciones de Rigoletto, Il trovatore y Simon Boccanegra eran reconocidas en todo el mundo. Esa noche de marzo, su destino se fundió con el de la ópera que cantaba.

Los asistentes al Metropolitan fueron testigos de algo irrepetible. Algunos describieron la escena como irreal: decenas de músicos, cantantes y técnicos sin saber cómo actuar. El telón bajó, la sala quedó a oscuras y el rumor sobre la muerte del barítono se expandió por la ciudad.

La prensa recogió el hecho como un evento sin precedentes. Las imágenes de Warren, todavía en el escenario, se volvieron parte de la memoria colectiva de la ópera.

Nadie en el Met, ni en el mundo de la ópera, pudo prever que esa función terminaría con el silencio más absoluto, justo después de escuchar la palabra “morir”.

El Met: escenario de grandeza y tragedia

El Metropolitan Opera House de Nueva York es un mito en sí mismo. Con capacidad para casi 4.000 espectadores, sus pasillos vieron desfilar a las voces más grandes del mundo y han sido testigos de rivalidades, consagraciones y dramas.

Las noches de estreno eran eventos de sociedad, con la elite neoyorquina ocupando los palcos y la crítica internacional atenta a cada función. El Met era la catedral de la ópera en América y Warren, su sacerdote laico.

La muerte en escena de uno de los barítonos más grandes del siglo XX corrió como pólvora por los medios. El The New York Times tituló: “Leonard Warren colapsa y muere en el escenario del Met; Barítono, 48 años, es víctima de hemorragia cerebral”. Más de tres mil personas fueron testigos directos de la tragedia.

Algunos periodistas especialistas sugieren que el barítono había tenido síntomas de malestar en los días previos, pero la versión oficial señala una hemorragia cerebral súbita, imposible de prever.

El Metropolitan, tras años de duelo, le rindió homenaje con una placa en el foyer principal. Cada vez que suena la frase “Morir, tremenda cosa” en un teatro, el eco de esa noche en el Met resurge. La ficción y la realidad se funden en una misma melodía.