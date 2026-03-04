Historias

La historia del cantante lírico que murió en pleno escenario y su frase final que impactó a todo el público

Leonard Warren murió el 4 de marzo de 1960 mientras interpretaba La forza del destino de Giuseppe Verdi en el Met de Nueva York. Cómo fueron sus minutos finales y el impacto en el mundo de la ópera

Guardar
Unas tres mil personas vieron
Unas tres mil personas vieron la muerte de Leonard Warren en vivo

El barítono Leonard Warren estaba solo, de pie bajo las luces del escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York. Frente a él, había un público expectante. En ese momento lanzó una frase que nadie olvidaría: “Morir, tremenda cosa”. Unos segundos después, el teatro entero quedó en silencio.

Era el 4 de marzo de 1960. El auditorio estaba lleno para una función de La forza del destino, de Giuseppe Verdi. Warren, nacido como Leonard Warrenoff en el Bronx en 1911, era una de las grandes voces del siglo XX. Aquella noche interpretaba a Don Carlo junto a la soprano Renata Tebaldi y el tenor Richard Tucker.

La función avanzaba sin incidentes. En el tercer acto, Warren comenzó el recitativo con esas palabras: “Morir, tremenda cosa”. Siguió el aria Urna fatale. Su voz sonó potente.

El público aplaudió. Warren se mantuvo quieto unos instantes, esperando que los vítores se apagaran. Después, giró hacia la izquierda del escenario. Y cayó de frente, como si hubiera tropezado.

Antes de convertirse en leyenda,
Antes de convertirse en leyenda, Leonard Warren era un niño en el Bronx

El caos tras la caída

El barítono Roald Reitan era el siguiente en escena. Debía entrar como el médico y anunciar: “Lieta novella, e salvo” (“Buenas noticias, lo salvé”). Pero la respuesta de Warren nunca llegó.

El director Thomas Schippers tuvo que detener la orquesta. El desconcierto reinó durante unos segundos; el público se removió en sus asientos, sin comprender. Reitan se acercó a Warren, que yacía en el suelo. Según testigos, le levantó suavemente la cabeza y escuchó una palabra: “¡Auxilio!”. Era lo último que saldría de la boca de Leonard Warren.

Desde la platea, alguien gritó: “¡Bajen el telón!”. El médico del teatro corrió al escenario y pidió oxígeno. El bajo Osie Hawkins intentó la respiración boca a boca. Todo fue en vano.

A los 27 años, Leonard
A los 27 años, Leonard Warren debutó en el Metropolitan Opera House

La fuerza del destino

Aquella noche, La forza del destino quedó marcada como una ópera maldita. La leyenda, sin embargo, venía de antes.

Algunos sostienen que la ópera siempre tuvo “mala suerte”. Su estreno original en San Petersburgo estaba previsto para enero de 1862, pero la enfermedad de la soprano principal, Emma la Grua, forzó un retraso de un año.

El fantasma en el Metropolitan

La muerte en directo de Leonard Warren se volvió un mito entre músicos y melómanos.

La superstición creció. La forza del destino se convirtió en un título temido. Luciano Pavarotti fue invitado a cantarla en el Met en 1996. A última hora, canceló. El tenor alegó problemas de salud y falta de tiempo para aprender el rol. La dirección del teatro, ante la presión, reemplazó la ópera por Un ballo in maschera. El fantasma de Warren rondaba a otros artistas. El Metropolitan no volvió a programarla durante años.

El crítico Raymond A. Ericson, testigo de la noche trágica, describió el momento: “En uno de los eventos más dramáticos y trágicos del Metropolitan, Leonard Warren fue fulminado por una hemorragia cerebral”.

A los 48 años, Leonard
A los 48 años, Leonard Warren estaba en la cima de su carrera. Sus interpretaciones de Rigoletto, Il trovatore y Simon Boccanegra eran reconocidas en todo el mundo

Ericson relató la secuencia: en el dúo Solenne in quest’ora, Warren y Tucker recibieron una ola de aplausos. Warren quedó solo, entonó “Morir, tremenda cosa” y continuó con el aria Urna fatale. Su voz nunca había estado más poderosa. Al terminar, permaneció en pie, impasible, hasta que los aplausos cesaron. Caminó hacia el lateral y cayó pesadamente.

Warren, el hombre y el artista

Antes de convertirse en leyenda, Leonard Warren era un niño en el Bronx, hijo de inmigrantes rusos. Su nombre real, Leonard Warenoff, fue acortado para facilitar la pronunciación y, quizá, para ayudarlo a encajar en el competitivo mundo cultural de Estados Unidos. Desde temprano, su talento vocal fue evidente: comenzó a cantar en el coro de una sinagoga local y, gracias a una beca, estudió en la Juilliard School.

A los 27 años, debutó en el Metropolitan Opera House, el escenario más prestigioso de Estados Unidos. En una época en la que los barítonos solían ser eclipsados por tenores y sopranos, Warren se hizo imprescindible. Su repertorio se centró en los roles verdianos: Rigoletto, Il trovatore, Simon Boccanegra, y, por supuesto, La forza del destino. Su voz era descrita como “inmensa, flexible y de una potencia arrolladora”.

A lo largo de más de veinte años, encarnó a reyes, villanos y padres atormentados, compartiendo escenario con figuras como Maria Callas y Renata Tebaldi. Era conocido por su seriedad profesional: nunca faltaba a un ensayo, cuidaba su salud y evitaba los excesos.

Las imágenes de Warren, todavía
Las imágenes de Warren, todavía en el escenario, se volvieron parte de la memoria colectiva de la ópera

A los 48 años, estaba en la cima de su carrera. Sus interpretaciones de Rigoletto, Il trovatore y Simon Boccanegra eran reconocidas en todo el mundo. Esa noche de marzo, su destino se fundió con el de la ópera que cantaba.

Los asistentes al Metropolitan fueron testigos de algo irrepetible. Algunos describieron la escena como irreal: decenas de músicos, cantantes y técnicos sin saber cómo actuar. El telón bajó, la sala quedó a oscuras y el rumor sobre la muerte del barítono se expandió por la ciudad.

La prensa recogió el hecho como un evento sin precedentes. Las imágenes de Warren, todavía en el escenario, se volvieron parte de la memoria colectiva de la ópera.

Nadie en el Met, ni en el mundo de la ópera, pudo prever que esa función terminaría con el silencio más absoluto, justo después de escuchar la palabra “morir”.

El Met: escenario de grandeza y tragedia

El Metropolitan Opera House de Nueva York es un mito en sí mismo. Con capacidad para casi 4.000 espectadores, sus pasillos vieron desfilar a las voces más grandes del mundo y han sido testigos de rivalidades, consagraciones y dramas.

Las noches de estreno eran eventos de sociedad, con la elite neoyorquina ocupando los palcos y la crítica internacional atenta a cada función. El Met era la catedral de la ópera en América y Warren, su sacerdote laico.

La muerte en escena de uno de los barítonos más grandes del siglo XX corrió como pólvora por los medios. El The New York Times tituló: “Leonard Warren colapsa y muere en el escenario del Met; Barítono, 48 años, es víctima de hemorragia cerebral”. Más de tres mil personas fueron testigos directos de la tragedia.

Algunos periodistas especialistas sugieren que el barítono había tenido síntomas de malestar en los días previos, pero la versión oficial señala una hemorragia cerebral súbita, imposible de prever.

El Metropolitan, tras años de duelo, le rindió homenaje con una placa en el foyer principal. Cada vez que suena la frase “Morir, tremenda cosa” en un teatro, el eco de esa noche en el Met resurge. La ficción y la realidad se funden en una misma melodía.

Temas Relacionados

Leonard WarrenLa forza del destinoÓperaGiuseppe Verdi

Últimas Noticias

La maestra que sedujo a un alumno de 16 años para que asesinara a su marido y así “poder estar juntos para siempre”

El 3 de marzo de 1991, Pamela Smart fue acusada de ser la autora intelectual de la muerte de su esposo. Planeaba cobrar un seguro de vida. Para eso, manipuló sexual y emocionalmente a uno de sus estudiantes, Billy Flynn

La maestra que sedujo a

El misterio de las primas de la bañera: cuerpos en descomposición y la teoría de una serpiente asesina en Vicente López

En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó el caso real que desconcertó a la Justicia en 1989: dos jóvenes halladas sin vida en un departamento, un olor imposible de ignorar y la inesperada hipótesis de un veneno exótico como origen de la tragedia en Vicente López

El misterio de las primas

Brooklyn, exclusión y una cicatriz como raíces del mito: la oscura historia de Al Capone y el imperio que desafió a la ley en Estados Unidos

Más allá de la violencia y el estigma, el recorrido vital de este personaje revela cómo la ambición, la influencia familiar y la oportunidad brindada por un contexto prohibicionista definieron el rumbo de una era, según publicó National Geographic

Brooklyn, exclusión y una cicatriz

Alexander Graham Bell y el origen del teléfono: así fue la vida del pionero que cambió la humanidad

Su historia familiar y los desafíos personales lo impulsaron a innovar en el campo científico. Cómo su pasión por la educación y una dedicación incansable marcaron hitos fundamentales en la historia de las telecomunicaciones

Alexander Graham Bell y el

Un viaje a Canarias, la picadura de un insecto y una donación inesperada: la historia de la mujer que recibió un trasplante de cara

Carme pasó de unas vacaciones familiares a estar dos meses en terapia intensiva después de que una bacteria le destruyó parte del rostro. Aquí, la cronología de su recuperación y del complejo proceso médico y humano que le devolvió una segunda oportunidad. “Empiezo a parecerme a mí”, asegura

Un viaje a Canarias, la
DEPORTES
Los detalles de la charla

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní intensificó su

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

Exoneran impuestos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra

Selfie, streaming, spoiler, fake news: extranjerismos en la vida cotidiana de los hispanoparlantes

De las plantas al cerebro, un asombroso recorrido por las fronteras de la conciencia