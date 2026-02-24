La creación del calendario gregoriano: el Papa que corrigió el tiempo y el año en que Europa perdió diez días

Retrato de Gregorio XIII, atribuido a Bartolomeo Passerotti. (Bildindex der Kunst und Architektur)

El 24 de febrero de 1582, en una Europa atravesada por guerras religiosas y transformaciones intelectuales, el papa Papa Gregorio XIII anunció una decisión que alteraría la vida cotidiana de millones de personas: la reforma del calendario. El sistema juliano, instaurado en tiempos de Julio César, acumulaba un pequeño error anual que, con el paso de los siglos, había desplazado las estaciones y desajustado la fecha de la Pascua respecto del equinoccio de primavera. Lo que parecía una mínima diferencia matemática se había convertido en un problema litúrgico, político y científico.

Para corregirlo, Gregorio XIII convocó a astrónomos y matemáticos que propusieron un ajuste audaz: suprimir diez días del calendario y reformular el sistema de años bisiestos para evitar nuevos desfases. El objetivo era restablecer la correspondencia entre el calendario civil y el ciclo solar, y devolver a la Iglesia la precisión perdida en la organización de sus celebraciones.

La reforma dio origen al calendario gregoriano, que con el tiempo sería adoptado por gran parte del mundo. Más que un cambio técnico, supuso una redefinición del tiempo compartido: un nuevo acuerdo mundial sobre cómo medir los días, ordenar las estaciones y fijar la memoria histórica de las sociedades.

Antes que el papa Gregorio XIII, Julio César había planteado un calendario similar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema heredado de Roma antigua

Para entender el alcance de la transformación realizada, hay que remontarse al calendario juliano, instaurado por Julio César en el año 46 a.C., con el asesoramiento del astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría. Aquella innovación establecía un año de 365 días y 6 horas, con un día bisiesto cada cuatro años, un avance notable frente a los sistemas lunares y lunisolares que predominaban en las culturas mediterráneas. Sin embargo, el cálculo juliano contenía un error inadvertido: el año trópico —el tiempo real que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol— dura 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Esa diferencia de apenas once minutos por año, aunque mínima, se acumulaba con el tiempo y generaba un desfase significativo.

A lo largo de los siglos, esta desviación respecto al ciclo solar se volvió cada vez más evidente. Cada 128 años, el calendario se atrasaba un día completo respecto al equinoccio de primavera. Durante la Edad Media, este desfase comenzó a afectar la organización de la vida religiosa y agrícola europea: la celebración de la Pascua, la fiesta central del calendario cristiano, se desincronizaba, y los tiempos de siembra y cosecha se veían alterados. Las implicancias prácticas se sumaban a la inquietud teológica: si la Pascua se alejaba progresivamente del equinoccio, la liturgia perdía su conexión con los ciclos naturales, algo inaceptable para la mentalidad de la época.

A partir de 1515, algunas voces eruditas —monjes y sabios de la Universidad de Salamanca, entre otros— comenzaron a advertir la magnitud del problema y a proponer correcciones. Pero, sus iniciativas no prosperaron debido a la falta de consenso y a la complejidad técnica de realizarlo. Para 1582, el calendario acumulaba ya un retraso de diez días respecto al ciclo solar: la primavera, que debía comenzar alrededor del 21 de marzo, se desplazaba y generaba creciente preocupación entre autoridades eclesiásticas y científicos. La Iglesia Católica fue la primera institución en reconocer la urgencia del problema y en exigir una solución capaz de restaurar la concordancia entre la liturgia, la naturaleza y el orden social europeo.

A diferencia de otras grandes reformas eclesiásticas, la del calendario nació como un proyecto científico e intelectual

Gregorio XIII, el pontífice que quiso ordenar el tiempo

A diferencia de otras reformas eclesiásticas, la del calendario surgió como un proyecto eminentemente científico e intelectual, impulsado desde el corazón del papado. Gregorio XIII, cuyo nombre secular era Ugo Boncompagni, tenía formación de jurista y se destacó como promotor de la educación. Su fundación de la Universidad Gregoriana en Roma y su interés por la astronomía lo convirtieron en un pontífice abierto a las ideas modernas. Convencido de la necesidad de unificar el tiempo litúrgico y civil, reunió a expertos de Italia, España, Alemania y Portugal para abordar el desafío temporal que desvelaba a la Iglesia y a los sabios europeos.

El médico y astrónomo napolitano Luis Lilio diseñó el sistema de correcciones, proponiendo el cálculo moderno de los años bisiestos y una fórmula más precisa para mantener el calendario alineado con el ciclo solar. Tras su muerte en 1576, su hermano Antonio presentó los avances ante la comisión papal, liderada por el matemático y jesuita Christopher Clavius. Clavius supervisó el trabajo científico, defendió la reforma ante universidades y gobiernos escépticos, y logró el apoyo intelectual necesario para su implementación. Por su parte, el humanista español Pedro Chacón redactó el Compendium, documento clave que formalizó la propuesta y permitió su comprensión y difusión.

Así, la comisión papal estudió informes de universidades europeas y analizó la tradición astronómica medieval antes de tomar una decisión definitiva. El objetivo era claro: ajustar el calendario al ciclo solar y evitar que los desfases del pasado se repitieran. La solución adoptada fue matemática y elegante, ya que buscabas perfeccionar el sistema de años bisiestos y eliminar el desfase acumulado. El mismísimo Gregorio XIII supervisó el proceso, buscando armonizar la vida religiosa con los ritmos cósmicos y restaurar la concordancia entre la Iglesia, la naturaleza y la vida cotidiana de los fieles.

La reforma del calendario se aplicó de inmediato en países católicos como Italia, España, Portugal y Francia, y en sus colonias

La reforma: diez días menos y un nuevo ritmo para el mundo

El 24 de febrero de 1582, Gregorio XIII promulgó la bula Inter Gravissimas, estableciendo la reforma del calendario. La medida más impactante fue la eliminación inmediata de diez días para corregir el atraso acumulado: al jueves 4 de octubre de 1582 le siguió directamente el viernes 15 de octubre. La decisión provocó desconcierto y algunas protestas entre la población europea. Hubo quienes se asustaron al pensar que habían perdido días de vida, mientras otros pensaban que ciertas obligaciones desaparecían con el tiempo suprimido. Sin embargo, la necesidad de restablecer el equilibrio con el ciclo solar prevaleció sobre las resistencias iniciales.

El sistema de años bisiestos también se modificó. Desde entonces, se añadiría un día extra cada cuatro años, salvo en los años terminados en “00”, a menos que fueran divisibles por 400. Esta regla, compleja en apariencia, asegura que el calendario gregoriano permanezca alineado con el año solar durante siglos, con un año promedio de 365,2425 días y un margen de error mínimo que solo se acumula un día cada 3.333 años. La reforma se aplicó de inmediato en países católicos —Italia, España, Portugal, Francia y sus colonias—, mientras que los países protestantes y ortodoxos resistieron durante décadas o siglos. Inglaterra y sus colonias adoptaron el nuevo calendario en 1752; Rusia, en 1918; Grecia, en 1923.

La coexistencia de dos calendarios generó confusiones en comercio, diplomacia y vida cotidiana durante más de un siglo.

Aun hoy, el calendario gregoriano arrastra un desfase mínimo de medio minuto por año debido a factores astronómicos como la ralentización de la rotación terrestre y la precesión de los equinoccios. Sin embargo, su precisión supera con creces la del sistema juliano. Actualmente, más de 190 países utilizan el calendario gregoriano para organizar la vida civil, el comercio, la administración y la ciencia, mientras algunas comunidades ortodoxas conservan el juliano para sus festividades religiosas.

Ilustración del sistema copernicano, tal como aparece en De revolutionibus orbium coelestium, donde el Sol ocupa el centro y los planetas giran a su alrededor

La reforma promovida por Gregorio XIII reforzó la idea de medición exacta y planificación futura en Occidente, permitió sincronizar los relojes mecánicos y, en paralelo con los avances de Nicolás Copérnico, contribuyó a ajustar la vida humana al curso real del Sol. Copérnico, con su obra Sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicada en 1543, había planteado la revolución heliocéntrica: el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema planetario. Esta transformación conceptual no solo modificó la astronomía, sino que también impulsó una nueva percepción del tiempo y del espacio, alentando la búsqueda de cálculos más precisos sobre los movimientos de la Tierra y los astros. Aunque la Iglesia tardó en asumir plenamente las consecuencias de la teoría copernicana, los debates astronómicos que generó permitieron afinar el conocimiento de la duración del año trópico y fundamentaron la necesidad de una reforma del calendario.

El clima intelectual de la época, marcado por el surgimiento de la ciencia moderna, propició que el calendario gregoriano se diseñara sobre la base de observaciones astronómicas, y no solo siguiendo tradiciones religiosas o administrativas. Los cálculos y tablas utilizados por la comisión papal se nutrieron de las discusiones abiertas por Copérnico y sus seguidores, quienes examinaron con rigor los errores acumulados del calendario juliano y la urgencia de alinearlo con los verdaderos ciclos solares.

De este modo, la reforma gregoriana y la revolución copernicana fueron dos expresiones de una misma era de transformación: ambas buscaron ajustar la vida humana a los ritmos reales del cosmos y consolidar el ideal de una naturaleza regida por leyes matemáticas y observables. La precisión del calendario y la visión heliocéntrica compartieron el impulso de organizar el tiempo y el espacio según el conocimiento científico, marcando un antes y un después en la relación entre la humanidad y el universo.