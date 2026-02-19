Copérnico: las noches secretas que cambiaron para siempre el cosmos

Una vida dedicada a cuestionar certezas cambió para siempre nuestra manera de mirar el cosmos.

Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Toruń, en la región de Prusia Real bajo la Corona del Reino de Polonia, en el seno de una familia acomodada de comerciantes y funcionarios. Fue el menor de cuatro hermanos. La muerte temprana de su padre dejó a la familia bajo la protección de su tío materno, Lucas Watzenrode, quien se convirtió en obispo de Warmia y sería su principal mentor y protector a lo largo de su vida.

Desde pequeño, el joven Nicolás mostró una marcada inquietud intelectual. Su formación incluyó estudios en la Universidad de Cracovia, donde se acercó a las matemáticas, la astronomía, la filosofía y el latín. Más tarde, continuó su educación en las universidades italianas de Bolonia, Padua y Ferrara, donde profundizó en derecho canónico, medicina y humanidades, y estableció vínculos con figuras como el astrónomo Domenico Maria Novara, quien influyó en su pensamiento crítico hacia el sistema geocéntrico tradicional.

En 1543, Copérnico publicó "Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes", obra que marcó el inicio de la astronomía moderna (EFE/ROSA VEIGA/Archivo)

A pesar de su fama futura, la vida cotidiana de Copérnico estuvo lejos de la imagen del sabio aislado. Su carrera eclesiástica lo llevó a ocupar el cargo de canónigo en la catedral de Frauenburg (actual Frombork), donde administraba bienes, gestionaba finanzas, resolvía disputas, supervisaba molinos y panaderías, y atendía las necesidades médicas de la comunidad.

Todo esto lo realizaba mientras cumplía con sus deberes religiosos y políticos, y participaba en la defensa de la región frente a conflictos como el asedio de Allenstein, donde organizó la resistencia contra los ataques de la Orden Teutónica, según relata la Enciclopedia Británica.

En el ámbito personal, nunca contrajo matrimonio ni se conocen descendientes, aunque su relación cercana con Anna Schilling, su ama de llaves, fue motivo de escándalo para algunos miembros del clero. Por otro lado, mantuvo fuertes lazos familiares y, tras la muerte de su hermana Katharina, se encargó de la crianza de sus sobrinos, mostrando una faceta de responsabilidad y dedicación poco habitual en figuras científicas de su época.

Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, propuso el modelo heliocéntrico que ubicó al Sol en el centro del sistema solar

La pasión por la astronomía jamás fue su principal ocupación oficial, sino una actividad a la que dedicaba sus noches y tiempos libres. Observaba el cielo sin telescopio, anotando los movimientos de los planetas y detectando anomalías que el sistem

a de Claudio Ptolomeo no podía explicar. El retroceso aparente de Marte, las trayectorias irregulares y las velocidades cambiantes lo llevaron, tras años de cálculos y reflexión, a proponer que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol.

Este giro radical, recogido en el modelo heliocéntrico, representó un desafío no solo para la ciencia sino también para la autoridad de la Iglesia y la interpretación literal de las Escrituras. Por temor a las repercusiones sociales y religiosas, el canónigo polaco decidió mantener su teoría en secreto durante décadas, compartiéndola solo con un pequeño grupo de colegas y discípulos, entre ellos el joven matemático Georg Joachim Rheticus. Fue Rheticus quien, tras una larga convivencia con el científico en Frombork, lo convenció de publicar su obra.

En 1543, gravemente enfermo, Copérnico recibió el primer ejemplar de Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, el tratado que revolucionó la astronomía. Murió ese mismo día, dejando un legado que cambiaría para siempre la visión humana del universo.

El impacto de su pensamiento se hizo visible en las décadas posteriores, cuando figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler profundizaron sus hipótesis y las dotaron de nuevas pruebas y fundamentos. Según la agencia espacial estadounidense NASA, la revolución copernicana marcó el inicio de la astronomía moderna y transformó la relación entre la observación, la razón y el conocimiento científico.

La historia de vida de este astrónomo polaco es la de un hombre multifacético: administrador, médico, humanista y científico, capaz de combinar el rigor intelectual con un profundo sentido del deber social. Su ejemplo demuestra que la perseverancia, la curiosidad y la humildad pueden abrir caminos que modifican para siempre la manera en que la humanidad entiende su lugar en el cosmos.