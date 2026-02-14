Quién fue San Valentín, el sacerdote decapitado por bendecir matrimonios y cómo su historia dio origen al Día de los Enamorados

La vida de un sacerdote desafiante y varias leyendas dieron origen a una de las celebraciones más universales, llenando de significado el 14 de febrero en muchas culturas

Valentín de Terni ofició como sacerdote durante el siglo III y celebró matrimonios de manera clandestina en Roma, desafiando las leyes del emperador Claudio II. Lo apresaron y lo decapitaron el 14 de febrero, aunque el año exacto de su muerte sigue siendo incierto. Su ejecución marcó el inicio de una leyenda que se transformó, siglos después, en la celebración del Día de San Valentín, una fecha que hoy se asocia con el amor y las parejas en todo el mundo.

Según diversas fuentes históricas, la figura de Valentín surgió en un contexto de persecución religiosa en el Imperio Romano. El emperador Claudio II prohibió los matrimonios entre jóvenes para mantenerlos disponibles como soldados.

El Día de los Enamorados surge de la historia de Valentín de Terni y otros mártires cristianos que defendieron el amor y la fe frente a la persecución romana (Wikimedia)

De acuerdo con Vatican News y North Texas Catholic, Valentín ignoró esta ley y continuó bendiciendo uniones en secreto. Al enterarse, el emperador ordenó su arresto y posterior ejecución. La tradición cuenta que durante su encarcelamiento, Valentín realizó curaciones milagrosas, como devolverle la vista a la hija de un noble romano. Estos relatos consolidaron su reputación de santidad y resistencia frente a la opresión.

El Día de los Enamorados surge de la historia de Valentín de Terni y otros mártires cristianos que defendieron el amor y la fe frente a la persecución romana (Milenio)

La celebración del 14 de febrero no solo se basa en la figura de Valentín de Terni. Existen registros de al menos tres mártires con el mismo nombre, ejecutados en fechas cercanas y bajo circunstancias similares. Uno fue sacerdote en Roma, otro obispo en Terni y un tercero en Reci.

De acuerdo con The Good Newsroom, para evitar confusiones, la Iglesia unificó la conmemoración de todos los “Valentines” en un solo día. Los restos de estos santos se distribuyen en varias iglesias de Europa, como la Basílica de Santa María en Cosmedin en Roma y la Basílica de San Valentín en Terni.

San Valentín: origen histórico y transformación de la festividad

La figura de San Valentín se consolidó como símbolo de amor y devoción a través de diferentes relatos que circularon durante la Edad Media. El papa Gelasio I instituyó en 494 una celebración cristiana el 14 de febrero para contrarrestar la fiesta pagana de las Lupercalia, dedicada a la fertilidad.

Esta estrategia buscó absorber las costumbres populares dentro del calendario cristiano y modificar el sentido de la fecha. A pesar de los intentos de la Iglesia, las prácticas paganas persistieron y la figura de Valentín se incorporó a las festividades más seculares.

La figura de San Valentín se consolidó en la Edad Media, cuando se asoció con el amor, la devoción y las costumbres románticas de Europa occidental (Gastón Taylor)

Durante la Edad Media, la devoción hacia San Valentín se expandió en Francia e Inglaterra gracias a la labor de los monjes benedictinos. La leyenda adquirió matices románticos con relatos como el del carcelero y su hija, a quien Valentín habría devuelto la vista. Geoffrey Chaucer, en su obra “El Parlamento de los Pájaros”, relacionó la fecha con el inicio de la temporada de apareamiento de las aves, reforzando el vínculo entre San Valentín y el amor romántico.

El Día de San Valentín adquirió su forma moderna a partir del siglo XX. La costumbre de intercambiar tarjetas con mensajes amorosos se popularizó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La expansión comercial transformó la celebración en una fecha clave para la industria de los regalos, los chocolates y las flores.

En Japón, la festividad se introdujo en la década de 1950, promovida por fabricantes de chocolate. En otros países, como Canadá y China, la celebración adoptó características propias, con el intercambio de tarjetas o la fusión con tradiciones locales.

La popularidad del Día de San Valentín creció en el siglo XX, cuando Estados Unidos impulsó el intercambio de tarjetas y el comercio de flores y chocolates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el siglo XX, la dimensión religiosa del Día de San Valentín perdió fuerza y la fecha se volvió esencialmente laica. En la actualidad, el 14 de febrero representa una oportunidad para que las parejas expresen su afecto a través de obsequios, cenas y gestos simbólicos. La figura de San Valentín se ha transformado en un emblema universal del amor romántico. Negocios de todo el mundo aprovechan la ocasión para promover productos relacionados con la celebración.

Las tradiciones varían según la región. En Europa, las cajas de chocolates y las rosas encabezan las ventas. En Asia, la festividad creció en popularidad y generó debates sobre la influencia cultural occidental. En África, el intercambio de regalos se convirtió en una costumbre extendida entre jóvenes y adultos. El Día de San Valentín refleja la capacidad de las celebraciones religiosas para adaptarse y reinventarse en función de los cambios sociales y culturales.

La festividad de San Valentín evolucionó hacia una celebración laica y comercial, centrada en el intercambio de obsequios y gestos de afecto en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae).

El origen de la festividad sigue rodeado de leyendas y datos imprecisos. Los relatos sobre los milagros de Valentín, los matrimonios clandestinos y las cartas de amor enviadas desde prisión han alimentado la construcción de un mito colectivo.

Historiadores y teólogos coinciden en que la historia de San Valentín une elementos históricos, religiosos y literarios. La festividad se consolidó como uno de los eventos más destacados del calendario comercial y social en numerosos países.

San Valentín trascendió su figura histórica para convertirse en el símbolo de un sentimiento universal. Cada 14 de febrero, millones de personas celebran el amor y la amistad, sin importar el origen religioso o secular de la fecha. Su legado perdura en la memoria colectiva y en las prácticas contemporáneas que giran en torno a la expresión del afecto y el compromiso sentimental.