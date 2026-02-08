Historias

Julio Verne: la infancia entre mares, el rigor científico y las visiones tecnológicas que anticiparon inventos claves del siglo XX

Desde la curiosidad infantil hasta la influencia en genios como Cousteau, la vida del escritor francés es un viaje por la imaginación creativa y el análisis metodológico. Sus relatos abrieron camino a sueños y descubrimientos

Guardar
La obra de Julio Verne
La obra de Julio Verne anticipó importantes inventos tecnológicos del siglo XX como el submarino eléctrico, la exploración espacial y la comunicación audiovisual a distancia - (Diseño: Jesús Avilés/Infobae)

En el siglo XIX, mientras la humanidad apenas asimilaba los cambios de la Revolución Industrial, Julio Verne concibió mundos en los que la tecnología visionaria superó los límites de su tiempo. Submarinos impulsados eléctricamente, viajes espaciales y comunicación audiovisual a distancia ya habitaban sus relatos, adelantándose décadas a la realidad.

Nacido el 8 de febrero de 1828 en Nantes, el escritor francés creció entre historias marítimas y una profunda curiosidad por la ciencia. Aunque inició estudios de Derecho en París, pronto los abandonó para dedicarse a la literatura, motivado por su pasión por la geografía, la astronomía y los avances técnicos.

La capacidad visionaria de Julio Verne no solo cautivó lectores, sino que promovió la reflexión sobre el vínculo entre la creatividad literaria y los avances que transformaron la ciencia y la sociedad moderna

Lejos de limitarse al entretenimiento, Verne aplicó un método riguroso para construir sus novelas. Consultó revistas científicas, mapas y manuales técnicos. Esta disciplina dotó a sus relatos de una verosimilitud científica, al combinar rigor, inquietud intelectual y espíritu explorador.

Entre sus anticipaciones más notables se destaca el Nautilus, el submarino eléctrico ideado por el Capitán Nemo en Veinte mil leguas de viaje submarino. Décadas antes de su invención real, Verne imaginó la propulsión eléctrica y la exploración oceánica autónoma. Dentro de la obra, Nemo reflexiona sobre la posibilidad de establecer una ciudad submarina autosuficiente, esbozando la idea de comunidades humanas bajo el océano, fuera del alcance de la superficie.

Julio Verne combinó rigor científico,
Julio Verne combinó rigor científico, consulta de fuentes especializadas y creatividad literaria para dar verosimilitud a sus relatos de ciencia ficción

En De la Tierra a la Luna, describió cómo un grupo de artilleros planeó lanzar un proyectil tripulado al espacio. Analizó trayectorias, la ingravidez y rutinas de supervivencia fuera del planeta, anticipando aspectos clave de la exploración espacial cuando apenas se soñaba con abandonar la atmósfera.

Robur, personaje principal de Robur el Conquistador, presentó el Albatros, una nave voladora propulsada por hélices eléctricas. Sus capacidades de despegue vertical y maniobrabilidad adelantaron el concepto de helicóptero y, en una comparación moderna, de drones.

En La esfinge de los hielos, Verne introdujo un barco polar reforzado para soportar travesías por zonas congeladas, idea que resultó crucial para el desarrollo posterior de embarcaciones aptas para exploraciones en regiones polares.

Obras como París en el
Obras como París en el siglo XX imaginaron sistemas de comunicación audiovisual global y cambios en las relaciones sociales por la tecnología - (Foto: Wikipedia)

En Las tribulaciones de un chino en China, aparecieron trenes capaces de alcanzar velocidades superiores a las conocidas en su época, anticipando el surgimiento de los trenes de alta velocidad que recorren el mundo hoy.

El cuento La jornada de un periodista americano en 2889 llevó al lector a un futuro donde existían vehículos impulsados por aire comprimido, planteados como una opción ecológica e innovadora para el transporte automatizado.

Otra visión avanzada se percibe en París en el siglo XX, donde Verne planteó un sistema de comunicación audiovisual capaz de conectar a personas en distintos puntos del mundo y modificar las relaciones sociales y laborales.

En De la Tierra a
En De la Tierra a la Luna, Verne predijo misiones espaciales tripuladas, trayectorias orbitales y condiciones de ingravidez décadas antes del primer viaje real

En El eterno Adán, introdujo el uso de la energía solar como fuente energética principal en una civilización futura. Esta apuesta por la sostenibilidad energética solo cobró fuerza real un siglo más tarde.

Por último, en La casa de vapor, un grupo de viajeros atravesó India a bordo de una máquina-vivienda móvil dotada de las comodidades necesarias para residir durante el viaje. Esta autonomía tecnológica anticipó el concepto de las casas rodantes modernas.

La influencia de Verne trascendió la literatura. Muchos ingenieros, científicos y exploradores reconocieron que sus novelas estimularon vocaciones y alimentaron sueños de progreso. No solo anticipó futuros posibles, sino que contribuyó a transformar la forma en que la humanidad imagina su destino.

Verne previó innovaciones clave como
Verne previó innovaciones clave como trenes de alta velocidad en Las tribulaciones de un chino en China y el uso de energía solar en El eterno Adán

Hoy, las obras de Verne mantienen su vigencia como ejemplo de la unión entre imaginación literaria y exploración científica. En cada lectura de sus Viajes extraordinarios, se confirma cómo la creatividad narrativa puede alimentar la innovación y el avance tecnológico incluso en el siglo XXI.

Julio Verne se convirtió en uno de los autores más traducidos del mundo, superando a figuras como Agatha Christie y William Shakespeare. Su prolífica carrera abarcó más de sesenta novelas, relatos cortos y ensayos, que inspiraron a generaciones de lectores y creadores de ciencia ficción.

Entre los científicos e inventores que reconocieron la influencia de Verne figuran Konstantín Tsiolkovski, pionero de la astronáutica rusa, y el explorador Jacques Cousteau, quien afirmó que su fascinación por el océano comenzó tras leer Veinte mil leguas de viaje submarino. La visión de Verne no solo se reflejó en los avances técnicos, sino también en el desarrollo de una mentalidad global orientada a la exploración y la innovación.

Temas Relacionados

Julio VerneNantesExploración CientíficaInnovación TecnológicaAnticipación TecnológicaImaginario ColectivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una caja de caramelos lo guió a los 8 años hacia Nena, la mujer de su vida: de la promesa en el altar a la lucha contra el olvido

El destino unió sus caminos de la manera más dulce. Para evitar ser rechazado por la adolescente que le gustaba, Avelino se sumó un par de años: “¡No iba a querer salir con un chico de la primaria!”. Del amor más tierno e inocente a la generosidad y la entrega sin límites cuando la enfermedad presenta desafíos inesperados

Una caja de caramelos lo

Un niño marcado por la ausencia, el teatro como refugio y un destino trágico: el camino de James Dean hacia la eternidad

Vivió poco, y le bastaron apenas tres películas para cambiar para siempre la manera de representar la juventud, la fragilidad y la rebeldía en la pantalla grande. Su rostro sigue sinónimo de belleza extrema. Nació el 8 de febrero de 1931

Un niño marcado por la

De bailarina de un local nocturno a esposa de un petrolero a quien amó porque la sacó de “un lugar terrible”

Anna Nicole Smith, la modelo que fue exitosa en los 90 murió en febrero de 2007. Su hijo mayor también perdió la vida en circunstancias poco claras y hubo una discusión sobre la paternidad de su segunda hija

De bailarina de un local

“Hace mucho tiempo que somos ricos”: la historia del trío de payasos que huyó de la España de Franco y conquistó América desde Cuba

Un 8 de febrero de 1923 nació en Madrid Alfonso Aragón Bermúdez, Fofó, el hermano mediano de una dinastía que llevaba el circo en la sangre. El debut del trío en la España de posguerra, su salto a Cuba y la consagración en la televisión latinoamericana y argentina antes de volver a Madrid como hijos pródigos. La inesperada admiración de Franco por “los payasos de la tele” y el triste día en que los payasos tuvieron que comunicar a los niños que Fofó había muerto

“Hace mucho tiempo que somos

Metro de Medellín encontró al mecanico colombiano, radicado en Europa, que se ofreció a enviar repuesto para el servicio publico antioqueño

La conexión forjada por el esfuerzo de un especialista y el trayecto internacional de un componente ferroviario resalta el impacto global de las historias personales

Metro de Medellín encontró al
DEPORTES
La declaración de Tom Brady

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

TELESHOW
El exclusivo cumpleaños de Lizardo

El exclusivo cumpleaños de Lizardo Ponce con figuras como Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maxi López: “Festejo a lo grande”

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

INFOBAE AMÉRICA

A pesar de una “amistad

A pesar de una “amistad sin límites”, Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde el inicio de la guerra

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

La historia de los 70 estudiantes que caminaron 760 kilómetros para presentar demandas al Gobierno ecuatoriano

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista