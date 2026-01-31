Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

El túnel de Simplon conecta Suiza e Italia a través de los Alpes, siendo un hito de la ingeniería ferroviaria europea (Wikipedia)

A casi 120 años de su inauguración, el túnel de Simplon sigue siendo una obra emblemática de la ingeniería ferroviaria europea. Ubicado bajo el macizo de los Alpes, enlaza la ciudad suiza de Brig, en el cantón del Valais, con la localidad italiana de Domodossola, en la región de Piamonte.

Aunque para muchos pasajeros actuales su paso resulta inadvertido, esta infraestructura fue durante décadas el túnel ferroviario más largo del mundo y aún hoy constituye un eje fundamental del tráfico ferroviario del continente.

El nacimiento del túnel más largo del mundo

El proyecto de perforar los Alpes para unir Suiza e Italia surgió en la segunda mitad del siglo XIX, enfrentando resistencias locales y desafíos técnicos inéditos. Finalmente, en 1898, comenzaron las excavaciones en el macizo alpino, con la participación de 14.000 obreros: 4.000 del lado suizo y 10.000 en territorio italiano.

Las condiciones laborales fueron extremas: jornadas extenuantes, temperaturas superiores a 45 °C y frecuentes inundaciones de agua fría y caliente, lo que derivó en un alto costo humano: 67 trabajadores perdieron la vida durante la construcción.

Tras ocho años de trabajos, el esfuerzo colectivo culminó el 19 de mayo de 1906, fecha en la que el túnel se abrió oficialmente al tráfico ferroviario, estableciendo un récord mundial de longitud con 19.803 metros.

Pocos años después, la importancia estratégica de esta vía motivó la construcción de un segundo túnel adyacente, inaugurado en 1921, que extendió la longitud total a 19.823 metros. Desde entonces, ambos corredores han sido símbolos de la iconografía alpina y pilares de la red ferroviaria europea.

Inaugurado en 1906, el túnel de Simplon fue durante años la infraestructura ferroviaria más larga del mundo (Wikipedia)

Un corredor esencial para el transporte en Europa

Más de un siglo después de su apertura, la importancia del túnel de Simplon permanece vigente. Cada día, cerca de 100 trenes atraviesan este corredor, transportando pasajeros y carga entre Italia y Suiza, y facilitando conexiones con el resto de Europa central y meridional. La infraestructura enlaza ejes ferroviarios clave y permite el flujo eficiente de bienes y personas entre el norte y el sur del continente.

El trazado del túnel alcanza su punto más elevado a 704,98 metros sobre el nivel del mar e incluye paradas intermedias en ambos países. Esta conexión no solo acorta distancias y reduce tiempos de viaje, sino que también representa una alternativa fundamental, especialmente durante los inviernos, cuando los pasos alpinos pueden volverse intransitables por la nieve o las condiciones climáticas adversas.

“La apertura del túnel de Simplon transformó la conectividad entre Italia y Suiza, marcando un antes y un después en la historia del transporte europeo”, detalló Euronews. Su papel estratégico se consolidó durante el siglo XX, y la línea fue escenario de movimientos comerciales, militares y turísticos de gran envergadura.

La importancia estratégica del túnel motivó la construcción de un segundo conducto en 1921, extendiendo su longitud total a 19.823 metros (Wikipedia)

Legado de cooperación y desafíos para el siglo XXI

El túnel de Simplon representa mucho más que una hazaña de la ingeniería. Constituye un símbolo de cooperación transfronteriza y de la capacidad de innovación europea. A lo largo de casi 120 años, la infraestructura ha resistido el paso del tiempo y la evolución tecnológica, adaptándose a nuevas exigencias y normativas de seguridad.

En la actualidad, el túnel sigue siendo utilizado tanto por trenes de pasajeros como de mercancías, consolidando su reputación como una de las arterias principales del sistema ferroviario del continente. Su mantenimiento y modernización requieren inversiones constantes, en un contexto en el que la movilidad sostenible y el transporte ecológico ocupan un lugar cada vez más central en la agenda europea.

Expertos en ingeniería ferroviaria subrayan que, a pesar de la aparición de túneles aún más largos en Asia y Europa, el túnel de Simplon conserva una relevancia singular. “La infraestructura simboliza la ambición y la capacidad técnica de una época, y sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana de miles de personas”, afirman ingenieros suizos, en declaraciones recogidas por Swissinfo.

Actualmente, atravesar el túnel de Simplon implica mucho más que un viaje bajo los Alpes: significa recorrer el resultado de una hazaña colectiva, un puente invisible entre culturas y economías, y un recordatorio permanente del espíritu de innovación europea.