Historias

De los zepelines alemanes que bombardearon París a la falsa ciudad construida para engañar a los pilotos

El impacto de los primeros bombardeos aéreos sobre la capital francesa durante la Primera Guerra Mundial llevó a las autoridades a idear una defensa tan audaz como secreta: la construcción de una réplica iluminada de París destinada a confundir a los aviadores enemigos

Guardar
Un dirigible alemán sobre el
Un dirigible alemán sobre el cielo de París durante la Primera Guerra Mundial

Desde el inicio de la Gran Guerra, no era la primera vez que París se encontraba bajo una tormenta de bombas alemanas. La primera vez había sido el 30 de agosto de 1914. Ese día hubo pocas bajas civiles, pero el daño psicológico fue brutal. La amenaza estaba en el cielo y la población, las mujeres y los niños quedaban expuestos al fuego enemigo. La historia de la aviación apenas comenzaba a escribirse, cuando las aeronaves y dirigibles rígidos (zepelines), que hasta el momento eran utilizados para reconocimiento, fueron convertidas en armas letales.

Meses más tarde, hubo ataques esporádicos, incluido el de un Zepelín, en marzo de 1915. Pero el 29 de enero de 1916, bajo un cielo gris plomizo invernal dos nuevos zepelines causaron estragos a su paso. Mataron a 24 civiles y dejaron heridos a otros 30.

Un edificio parisino bombardeado cerca
Un edificio parisino bombardeado cerca del final de la Gran Guerra, con un gran agujero que permite ve la escalera de su interior

La ciudad se vistió de luto. El 7 de febrero hubo un funeral en el que miles de parisinos se unieron detrás de seis carruajes, seguidos por políticos y funcionarios. Los ataúdes fueron trasladados a la iglesia Notre-Dame de la Croix, en el este de la Ciudad Luz.

El cardenal Léon-Adolphe-Amette, arzobispo de París, quien encabezó el servicio pronunció una oración que conmovió a la multitud: “Ante ti yacen las víctimas de la barbarie alemana, que no cayeron en ningún campo de batalla”. Y agregó: “Su muerte ayudará a la causa de la humanidad y fortalecerá la vigorosa determinación de conquistar, reducir al enemigo a la impotencia e impedir que se repita su crimen”.

Parisinos mirando el cielo en
Parisinos mirando el cielo en busca de un Zeppelin, después de escuchar estruendos: pero era algo diferente, los alemanes habían creado un cañón de largo alcance, el Cañón de París

Los ataques no cesaron, por el contrario, aumentaron en los meses siguientes. En 1917 hubo una relativa pausa porque esta vez el objetivo fue Londres. Su nuevo bombardero pesado Gotha G.IV masacró a 162 británicos en junio de ese año. Los franceses sabían que tarde o temprano, llegaría el turno de ellos, por lo que diseñaron una insólita estrategia: idearon una falsa París, para confundir y ser bombardeada en lugar de la verdadera. En esos tiempos, los aviadores encontraban su camino, no con instrumentos sofisticados, sino con la guía de la topografía, rutas y trazado ferroviario. Seguían el río Sena y arrojaban sus bombas.

La existencia de una falsa ciudad de París, meticulosamente diseñada para desorientar a los bombarderos enemigos, permaneció en secreto durante años, hasta que en 1920 la prensa británica reveló los detalles de esta singular estrategia militar. La iniciativa buscaba atraer los ataques a una réplica de la capital francesa y así proteger la vida y el patrimonio histórico de París.

Con respecto a las medidas tomadas, edificios y esculturas fueron recubiertos con bolsas de arena, incluyendo el Louvre, Notre-Dame, el Arco de Triunfo y otras estructuras emblemáticas. Las obras de arte más valiosas del Louvre fueron trasladadas al sur de Francia, en ciudades como Toulouse. Asimismo, se reforzó la defensa antiaérea con cañones, baterías y ametralladoras, incluyendo la instalación de armamento en la Torre Eiffel. Y algunos ciudadanos buscaron refugio en estaciones del Metro durante los ataques nocturnos.

Pese a su sofisticación técnica, el proyecto de la falsa París nunca fue completado ni llegó a cumplir su objetivo. La construcción comenzó en 1918 en las afueras de París, pero solo una de las tres zonas planificadas se completó parcialmente. El proyecto no pudo ponerse en funcionamiento porque la guerra terminó en noviembre de 1918, poco después de iniciarse las obras. Así, nunca llegó a probarse su efectividad ni a ser utilizado en ningún ataque real. Tras el armisticio, la estructura fue desmontada.

A pesar de que nunca fue implementado, el gobierno francés consideró el plan como una defensa valiosa frente a amenazas futuras, según documentó el diario británico The Globe.

Un registro fílmico sobre cómo
Un registro fílmico sobre cómo fueron protegidos edificios de valor histórico con bolsas de arena

Cuando se conocieron los primeros testimonios sobre la operación, la magnitud sorprendió por igual a especialistas y a la población. Una capital entera —con “calles, fábricas, viviendas, ferrocarriles, estaciones y trenes completos”— fue producto de la imaginación y el ingenio del ingeniero eléctrico italiano Fernand Jacopozzi. Nacido en Florencia el 12 de septiembre de 1877 y emigrado a Francia muy joven en 1900, en los albores de la Belle Epoque, Jacopozzi se hizo conocido como el “mago de la luz”. Fue uno de los pioneros en la iluminación monumental.

La noticia trascendió en octubre de 1920, consignó The Globe, pero fue el reportaje gráfico de The Illustrated London News el 6 de noviembre de ese mismo año el que mostró fotografías, mapas y detalles técnicos: “Un falso París fuera de París: una ‘ciudad’ creada para ser bombardeada”.

Esta proeza consistía en crear tres zonas de distracción. El núcleo de la operación se situó en el suburbio de Maisons-Laffitte, aprovechando un meandro del Sena que, tras serpentear el centro de París y pasar bajo la Torre Eiffel, dibujaba una silueta fácilmente reconocible por los pilotos. Además, se diseñó una zona industrial ficticia en Vaires-sur-Marne, a 16 kilómetros al este, y el suburbio de Saint-Denis fue duplicado en Villepinte, al noreste.

A finales de 1917, la DCA (Défense Contre Avions), órgano de la Oficina de Guerra encargado de la defensa antiaérea, encargó a Jacopozzi materializar el plan, con el aval del entonces primer ministro, Georges Clémenceau.

Su experiencia en la iluminación eléctrica de grandes espacios, con la supo lucirse durante la Exposición Internacional de París en 1900, resultó fundamental: Jacopozzi ideó un modelo que combinó arquitectura efímera e iluminación para dar verosimilitud al escenario desde el aire.

La ciudad señuelo se construyó
La ciudad señuelo se construyó con mamparas, telas pintadas translúcidas y luces eléctricas para simular calles, fábricas, estaciones de tren y trenes en movimiento

El trabajo comenzó en Villepinte, donde Jacopozzi construyó una réplica de la estación Gare de l’Est. Utilizó tablones de madera para simular vagones y una cinta con luces para crear la ilusión de un tren en movimiento. Simultáneamente, creó fábricas de cartón y techos de lienzo pintado en la zona industrial, recreando fuegos industriales y columnas de humo con lámparas blancas, amarillas y rojas. Buscaba autenticidad sin estridencias; su meta era engañar la mirada de los observadores aéreos sin despertar sospechas con excesiva luminosidad.

Este esfuerzo casi había concluido cuando el 16 de septiembre de 1918 un bombardero alemán Gotha sobrevoló París. Dejó caer una importante carga de explosivos, causando seis muertos y 15 heridos, sin que el engaño estuviera aún operativo. “La próxima vez que los bombarderos regresaran, se pondría en marcha el subterfugio”, documentó The Globe, pero la guerra llegó a su fin dos meses después.

La verdadera autoría de la falsa ciudad siguió en el anonimato durante un tiempo. Aunque el gobierno francés otorgó a Jacopozzi la Legión de Honor y él gozó de fama en la década de 1920 por sus proyectos de iluminación urbana, los medios británicos evitaron develar su nombre al principio.

Según la agencia ANSA, en 1925, la Exposición de Artes Decorativas le encargó iluminar la Torre Eiffel. En dos meses, la empresa del florentino, especializada en decoraciones e iluminación, instaló más de 250.000 bombillas en el monumento más famoso de Francia, un desafío técnico y logístico deslumbrante, con trabajadores “acróbatas” suspendidos en el vacío para completar la obra.

En esos años, Fernand Jacopozzi fue uno de los protagonistas de la transformación visual de París: tras embellecer la Torre Eiffel atrajo el interés mundial hacia la ciudad. Colocó reflectores en la Place de la Concorde, el Arco de Triunfo, grandes almacenes y realizó trabajos para otro genio de la época, André Citroën, con el histórico panel publicitario que se desplegó en la Torre Eiffel con el nombre de la compañía automotriz, fundada unos años antes. Sobre la torre de 300 metros de altura se encendían siete letras luminiscentes de 20 metros de altura, de estilo art déco, una de las campañas publicitarias más influyentes de la época, con repercusión mundial.

Tras su muerte en París en 1932, los obituarios celebraron su legado en la iluminación monumental, pero nunca mencionaron su decisiva—y hasta último momento ultra secreta—aporte al esfuerzo de defensa francés frente al riesgo de bombardeo aéreo.

Temas Relacionados

ZeppelinBombardeosPrimera Guerra MundialParísFalsa París

Últimas Noticias

Seis veces peor que el Titanic: los 9.000 muertos del Gustloff, el barco de evacuación alemán hundido por tres torpedos soviéticos

Construido por los nazis en tiempos de paz para realizar cruceros de placer, al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue convertido primero en barco hospital y luego en buque militar. El 30 de enero de 1945, cuando zarpó de Danzig, en Polonia, con más de diez mil personas a bordo en una operación de evacuación, fue alcanzado por tres proyectiles que lo mandaron al fondo del mar

Seis veces peor que el

Cuatro víctimas, un “alumno brillante” y 150 cuchillazos: los horrores que develaron las autopsias del cuádruple crimen de Idaho

Las pericias de los asesinatos de Bryan Kohberger fueron desclasificadas por la justicia y vertidas a la prensa: determinaron que el joven, que el domingo 13 de noviembre de 2022 tenía 28 años, atacó con su cuchillo KA-Bar al menos 150 veces sobre los jóvenes estudiantes Xana Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogen y Kaylee Goncalves. La historia de un caso que estremeció a una comunidad

Cuatro víctimas, un “alumno brillante”

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

Nacido como SS Imperator y rebautizado tras la Primera Guerra Mundial, este navío fue símbolo de lujo en la era dorada de los transatlánticos, antes de sucumbir al avance tecnológico

De rival del Titanic al

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas y volvió del olvido: la increíble travesía de un libro infantil que reapareció en Virginia tras 36 años

“Harry, el perrito sucio” fue hallado en Grecia luego de recorrer 4 países, pasó por varias familias y ciudades. Cómo su inesperado regreso resalta el vínculo duradero entre lectores, bibliotecas y la memoria compartida

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas

Ivar el Deshuesado, el guerrero maldito: la cruda historia real detrás del vikingo más temido de la era medieval

Temido por sus enemigos y envuelto en leyendas de crueldad, este personaje dejó una huella imborrable en la historia europea, entre batallas, enigmas médicos y el mito que aún inspira nuevas investigaciones y relatos

Ivar el Deshuesado, el guerrero
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

TELESHOW
De la casa más famosa

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá anuló la concesión que

Panamá anuló la concesión que permitía a una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos en el Canal

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento