Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

El crimen organizado alcanzó una de sus expresiones más violentas con las acciones de este grupo, cuya captura reveló complicidades, métodos atroces y un legado de horror que aún interpela a la sociedad mexicana y la justicia contemporánea

Las Poquianchis construyeron el mayor reino criminal femenino de México, con una red de explotación y muerte en varios estados (Wikimedia Commons)

En la madrugada de un día cualquiera de 1964, el silencio de un rancho a las afueras de León, en México, se quebró cuando una joven logró escapar y llegó hasta la policía, exhausta y alterada. Sus palabras, llenas de miedo y urgencia, revelaron el horror que vivió en cautiverio junto a decenas de mujeres más.

Así comenzó a desplegarse el caso de Las Poquianchis, las cuatro hermanas que tejieron una red de explotación, tortura y muerte en distintos estados mexicanos, convirtiéndose en el rostro más oscuro del crimen organizado de la época.

La identidad de las hermanas fue crucial para el desenlace de un caso catalogado como uno de los más graves en la historia criminal mexicana. La investigación reveló numerosas desapariciones de mujeres jóvenes en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Los hallazgos posteriores confirmaron que los delitos superaban cualquier antecedente registrado hasta ese momento en la región.

Durante la búsqueda, la policía localizó los restos de al menos 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos en una de las propiedades de las hermanas. Las investigaciones estiman que el número de víctimas podría haber alcanzado entre 150 y 200. Esta cifra convirtió a Las Poquianchis en el grupo de asesinas seriales más letal del país, de acuerdo a recopilaciones periodísticas y fuentes especializadas.

La denuncia de una joven en 1964 permitió descubrir la estructura de abusos, desapariciones y complicidades de Las Poquianchis (X)

El origen, el modus operandi y la caída de Las Poquianchis

Según Crime+Investigation, las hermanas sufrieron abusos durante su infancia en un entorno familiar autoritario y violento. Su padre, policía local, imponía castigos extremos y las forzaba a presenciar torturas. Tras escapar de esa dinámica, abrieron primero un bar; luego, se dedicaron a la explotación sexual para aumentar sus ingresos y expandir sus operaciones.

De acuerdo con GQ, el método de captación involucraba anuncios de trabajo para empleadas domésticas. Jóvenes mujeres respondían creyendo en la promesa de un empleo. Las hermanas las drogaban y forzaban a la prostitución bajo amenazas, violencia física y torturas. Las investigaciones señalan que utilizaban drogas y castigos crueles como la ‘cama real’, una tabla envuelta con alambres de púas donde inmovilizaban a las víctimas durante días.

Testimonios de sobrevivientes recogidos después del operativo policial permitieron reconstruir el funcionamiento de la red. Los hijos de las hermanas y varios cómplices participaron activamente en los delitos. Las adolescentes eran obligadas a parir solas. Los bebés fallecidos eran enterrados en el patio del rancho, según los informes presentados por las autoridades a la prensa.

Las Poquianchis extendieron su poder gracias a la connivencia de funcionarios y la participación de clientes influyentes, como militares y políticos. Parte de sus ganancias provinieron del robo a clientes adinerados, a quienes también asesinaban si resistían. Esta combinación de brutalidad y temeridad alimentó la impunidad durante años, explicó Crime + Investigation.

Las investigaciones revelaron más de 80 cuerpos y estiman hasta 200 víctimas, consolidando a Las Poquianchis como las asesinas seriales más letales del país (Ámbito México)

Sentencias, desenlace y repercusión

La detención de las tres hermanas mayores ocurrió rápidamente después de la denuncia clave. La más joven fue arrestada cuando visitó a sus hermanas tras haberse distanciado del grupo. Las sentencias alcanzaron el máximo permitido por la ley mexicana en ese entonces: cuarenta años de prisión, insuficientes para la magnitud de los crímenes cometidos, según expertos citados por medios locales.

El destino de las hermanas resultó dramático de forma individual. María Delfina falleció tras un accidente en prisión. María del Carmen murió de cáncer antes de cumplir su condena. María Luisa fue internada en un hospital psiquiátrico debido a trastornos mentales severos. María de Jesús, la más joven, recuperó su libertad y nunca más se supo de ella.

El caso de Las Poquianchis inspiró libros, investigaciones y adaptaciones audiovisuales, entre ellas la serie “Las Muertas” de Netflix. La opinión pública y la prensa siguen analizando el fenómeno, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de decenas de mujeres y las fallas del sistema de justicia. El expediente se transformó en símbolo de alerta sobre la violencia de género y la impunidad.

Las Poquianchis dejaron una marca indeleble en la historia criminal de México. Su historia continúa alimentando debates sobre la protección de víctimas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción frente a los delitos de trata y homicidio serial.

