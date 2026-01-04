Del gallo rojo al pollo moderno: cómo la domesticación transformó al ave más consumida del mundo

El origen evolutivo del pollo se remonta al gallo rojo del sudeste asiático, según investigaciones sobre domesticación animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo moderno, presente en granjas y mesas de todo el mundo, tiene un origen evolutivo y cultural mucho más profundo de lo que suele suponerse. Según HowStuffWorks, esta especie ampliamente distribuida desciende de los bosques tropicales del sudeste asiático, donde el gallo rojo (Gallus gallus) inició un proceso de domesticación que transformó la relación entre humanos y animales, adaptando su comportamiento y fisiología a nuevas condiciones.

El punto de partida fue el gallo rojo, aún visible en algunas regiones tropicales del sudeste asiático y reconocido por los científicos como el pariente viviente más cercano al pollo doméstico.

Otras especies, como el gallo verde y el gallo gris, también contribuyeron a la base genética del pollo moderno, aportando diversidad biológica y características únicas.

Los análisis genéticos revelaron una elevada variabilidad en los linajes maternos de los pollos actuales. Este hallazgo, según HowStuffWorks, demuestra que la domesticación se produjo en distintas regiones y no como un fenómeno aislado. Diversos pueblos asiáticos participaron en este proceso, según evidencia arqueológica, combinando estrategias de selección y manejo animal.

Funciones simbólicas y transición alimentaria

La domesticación del pollo involucró diversas especies, como el gallo rojo, el gallo verde y el gallo gris, que aportaron variedad genética (REUTERS/Francis Mascarenhas)

En sus primeras etapas, los pollos no se criaban principalmente para consumo. Como destaca HowStuffWorks, durante miles de años su función fue simbólica: eran animales de pelea, elementos rituales y símbolos sagrados en diversas culturas.

La transición hacia su uso como fuente de carne y huevos ocurrió de forma gradual, acompañada por la cría selectiva y la experimentación agrícola, modificando la dieta de las poblaciones humanas.

Selección artificial y consolidación de razas

La selección artificial permitió a los humanos modificar rasgos concretos del pollo. Por ejemplo, la piel amarilla típica de los ejemplares actuales, ausente en el gallo rojo, surgió tras la incorporación de material genético del gallo gris.

Durante siglos, los pollos tuvieron funciones simbólicas y rituales antes de ser utilizados como fuente principal de carne y huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una mutación en el gen TSHR, que regula la hormona estimulante de la tiroides, alteró los ciclos reproductivos y facilitó la puesta de huevos durante todo el año.

Características como mayor docilidad, rápido crecimiento y aumento en la producción de huevos se intensificaron progresivamente, consolidando las razas domésticas predominantes.

Adaptación y expansión global

El registro arqueológico de huesos encontrados en asentamientos de Asia, Sudamérica y Europa muestra cómo estos animales adquirieron características distintas a las de sus ancestros silvestres. Los especialistas documentaron cambios en el tamaño y la estructura ósea, que acompañaron el avance de la domesticación.

Es relevante que agricultores del periodo romano implementaran métodos innovadores de alimentación: según HowStuffWorks, utilizaban pan de trigo remojado en vino, mezclas de cebada y semillas de comino, e incluso grasas animales para engordar los pollos. Estas prácticas facilitaron la adaptación definitiva del ave a la vida en granjas.

El pollo fue el primer ave con el genoma secuenciado, facilitando la investigación genética y optimizando la producción moderna en la agricultura y la biología evolutiva (REUTERS/Carlos Jasso)

La difusión del pollo se debió al desarrollo de la agricultura y las rutas comerciales. Los animales acompañaron a migrantes y comerciantes hacia África, Europa y, mucho después, a América. Para ese momento, la especie ya presentaba los rasgos domésticos más comunes y se había transformado en un alimento esencial para numerosas comunidades, detalló HowStuffWorks.

El pollo en la actualidad y la investigación genética

Hoy, la población global de pollos supera varios miles de millones. Razas como la Rhode Island Red se destacan por su alta productividad de huevos, superando los 300 al año en las ponedoras seleccionadas, mientras que otras variedades fueron criadas especialmente para la producción de carne, reflejando siglos de intervención humana en la genética de la especie y en los sistemas de producción modernos.

El estudio del genoma del pollo representó un avance fundamental en la investigación científica: fue la primera ave cuyo ADN se secuenció por completo, aportando una herramienta invaluable para comprender la evolución genética y el impacto de la domesticación en las especies animales, abriendo nuevas perspectivas para la biología evolutiva y la agricultura mundial.