Historias

De fabricar zapatos a conducir carruajes: los extravagantes pasatiempos de la nobleza británica en el siglo XIX

Entre innovaciones, coleccionismo y juegos arriesgados, los jóvenes de la época marcaron tendencia con hábitos excéntricos que desafiaron las normas sociales y dejaron huella en la historia

Guardar
La aristocracia británica del siglo
La aristocracia británica del siglo XIX adoptó pasatiempos extravagantes como símbolo de distinción y creatividad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de la Regencia en Gran Bretaña, la aristocracia desplegó una variedad de pasatiempos extravagantes. Estas prácticas prosperaron entre 1811 y 1820, en grandes ciudades como Londres. Participaban los jóvenes ricos de la clase alta, conocidos como la “ton”, quienes buscaban formas originales de emplear su tiempo libre, aprovechando la holgada posición económica de sus familias.

Mientras el resto de la sociedad enfrentaba jornadas laborales exigentes, los miembros de la aristocracia disponían de días enteros y la seguridad material necesaria para entregarse a actividades poco convencionales. Las opciones iban mucho más allá de las conocidas popularmente, apuestas o la caza del zorro, e incluían acciones tan sorprendentes como la fabricación casera de zapatos.

De acuerdo con fuentes históricas citadas por History Extra, la costumbre de elaborar calzado propio llegó a ser tan popular que, durante la temporada de 1808, las damas de la alta sociedad de Mayfair abandonaron sus compromisos habituales para perfeccionar la costura de sus zapatos.

Pasatiempos inusuales toman protagonismo

Los hombres jóvenes compartieron ese entusiasmo y llegaron a olvidar compromisos sociales importantes por dedicarse a confeccionar sus propias zapatillas, según la correspondencia de una anfitriona londinense de 1809. Este pasatiempo resultó útil y permitió experimentar con destrezas manuales en entornos cómodos.

La fabricación casera de zapatos
La fabricación casera de zapatos se convirtió en una moda entre las damas de la alta sociedad de Mayfair durante la Regencia (Wikimedia)

No todas las modas destacaron por su practicidad. Uno de los pasatiempos más curiosos fue el “drizzling”, traído por inmigrantes franceses en la década de 1790, que consistía en destejer flecos o tapices para extraer hilos de oro y plata. El interés principal parecía recaer en la simple ocupación de las manos y la oportunidad de exhibir destreza, más que en el valor real de los materiales recolectados.

Según la crónica social de la época, la Princesa Charlotte de Gales practicó intensamente el “drizzling”, y tras su fallecimiento, su esposo, el príncipe Leopoldo, se aficionó al mismo pasatiempo. Su constancia causaba asombro y, en ocasiones, aburrimiento a quienes lo rodeaban.

El deseo de experiencias nuevas llevó a algunos jóvenes aristócratas a imitar a los cocheros de trabajo. Los clubes de “gentlemen-coachmen” convocaban a sus miembros a conducir carruajes de cuatro caballos y vestirse como empleados del sector, con abrigo de trabajo y modales rústicos. Algunos llegaban a modificar su dentadura para parecer auténticos conductores, relató el diplomático Mirza Abu’l Hassan Khan tras presenciar una de estas singulares exhibiciones en 1810.

En ese entorno, las mujeres no se limitaron a tareas domésticas. Algunas, interesadas por la política, frecuentaron un pequeño cuarto sobre la Cámara de los Comunes, en el Palacio de Westminster, para escuchar los debates parlamentarios prohibidos al público femenino desde 1778. Allí, damas como Harriet Arbuthnot y Lady Bessborough valoraban la posibilidad de informarse de primera mano sobre las discusiones legislativas y compartir sus impresiones con políticos influyentes.

El 'drizzling', técnica de destejer
El 'drizzling', técnica de destejer tapices para extraer hilos de oro y plata, fascinó a figuras como la Princesa Charlotte de Gales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los jóvenes varones, la búsqueda de emociones llevó a comportamientos que hoy se considerarían vandálicos. De acuerdo con testimonios recopilados por History Extra, las noches de juerga incluían arrancar picaportes de puertas y volcar casetas de guardias nocturnos para atraparlos dentro. La apropiación de objetos de tiendas y sombreros ajenos también formaba parte de la diversión, como recordó Lord William Lennox.

La innovación tecnológica también encontró espacio en los círculos aristocráticos. En 1819, el velocípedo, o “dandy horse”, un precursor sin pedales de la bicicleta moderna, se convirtió en la sensación entre los jóvenes con mejores recursos económicos. Según los diarios londinenses, carreras entre Hyde Park y Brighton fueron frecuentes ese verano, con la participación de personajes como el duque de Marlborough y el príncipe regente, aunque no hay constancia de que este último llegara a montar alguno de sus cuatro velocípedos.

El impacto del fenómeno no fue siempre positivo. La prensa recogió las quejas por accidentes ocasionados cuando los ciclistas, para evitar el mal estado de las calles, invadían las aceras y asustaban a los caballos. Pronto se impusieron restricciones y sanciones económicas, lo que, sumado a la burla pública y el escepticismo de los médicos acerca de sus beneficios, limitó el auge de esta afición a apenas unos años.

Otra tendencia fue la formación de colecciones insólitas. Richard Rush, embajador estadounidense, relató su sorpresa al descubrir entre los aristócratas colecciones de pipas, animales exóticos, tés y tabacos, como las que atesoraba Lord Petersham, conocido por almacenar decenas de tipos de rapé en su residencia.

Según la investigación de History Extra, estos gustos extraordinarios fueron verdaderas formas de distinción social para la “ton”, y un reflejo de la creatividad y el aburrimiento de la élite británica en uno de sus periodos más peculiares.

Temas Relacionados

Aristocracia británicaPasatiemposInglaterraPrincesa Charlotte de GalesPríncipe Leopoldo

Últimas Noticias

Entre el humo de las fábricas y las noches en Villa Diodati, la pesadilla de Mary Shelley que fundó la ciencia ficción

Publicado de manera anónima el 1° de enero de 1818 en Londres, Frankenstein condensó los miedos de una época sacudida por la revolución industrial y abrió una pregunta que sigue vigente sobre los límites de la ciencia

Entre el humo de las

El “elefante blanco” de Corea del Norte: “el hotel de la muerte” de 105 pisos que nunca fue habitado y borran de las postales

Se llama Ryugyong y tiene 334 metros de altura. Empezó a construirse en la década del 80 con el apoyo de la Unión Soviética para competir con Corea del Sur.

El “elefante blanco” de Corea

¿El origen de los memes está en la antigua Roma? Descubren murales y grafitis que anticipan la sátira visual moderna

Las investigaciones en Pompeya y otros sitios arqueológicos revelan que la combinación de imágenes y frases ingeniosas ya servía para compartir críticas, bromas y reflexiones colectivas

¿El origen de los memes

Tensión sindical, negligencia y fuego: un hotel caribeño convertido en una trampa que dejó casi 100 muertos antes de recibir el año

La huelga de 125 empleados, sumada a la ausencia de reformas y medidas de seguridad contra incendios en el hotel, desembocó en la mayor tragedia hotelera de Puerto Rico, justo cuando la isla se preparaba para recibir el Año Nuevo de 1987

Tensión sindical, negligencia y fuego:

La madrugada en la que George Harrison se salvó de morir por un centímetro: más de 40 puñaladas y una pelea por la vida

Hace 26 años quien había sido el guitarrista de Los Beatles dormía con su familia en su mansión. Irrumpió un intruso que intentó quitarle la vida. Hubo un enfrentamiento en el que el músico recibió varios cuchillazos. La intervención de la esposa que evitó lo peor

La madrugada en la que
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

De animales de presa a

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

Entre pergaminos y observaciones: así nació la ciencia crítica en Grecia y Roma

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino