Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

La explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010 provocó el mayor desastre ambiental en alta mar de la historia (foto: Wikipedia)

El 20 de abril de 2010, una explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon marcó el inicio del mayor desastre ambiental provocado por el hombre en alta mar, dejando secuelas profundas en la vida marina, la industria energética y, años después, en la cultura popular global gracias a su adaptación cinematográfica.

La tragedia no solo cobró vidas humanas, sino que desbordó consecuencias económicas, legales y ecológicas, cuya magnitud aún se debate y que Hollywood llevó a la pantalla grande en una película protagonizada por Mark Wahlberg.

Un derrame sin precedentes

La plataforma Deepwater Horizon, propiedad de Transocean y operada por BP, se encontraba a unos 66 kilómetros de la costa de Luisiana, perforando el lecho marino a más de 1.500 metros de profundidad en el Golfo de México. Aquella noche, una fuga de gas natural atravesó un núcleo de cemento defectuoso instalado por Halliburton, ascendió por el conducto principal y se encendió en la plataforma, provocando una violenta explosión y un incendio que dejó once trabajadores fallecidos y diecisiete heridos.

La estructura sucumbió y terminó hundiéndose dos días después. Ese hundimiento agravó la situación, pues rompió el canal de extracción, lo que permitió la liberación incontrolada de petróleo. Inicialmente, BP estimó la fuga en apenas 1.000 barriles diarios, pero autoridades de Estados Unidos calcularon que el flujo real alcanzó, en su punto máximo, los 60.000 barriles diarios.

El derrame de petróleo en el Golfo de México alcanzó los 4,9 millones de barriles y afectó 149.000 kilómetros cuadrados (foto: Wikipedia)

Al final, el vertido sumó alrededor de 4,9 millones de barriles, cerca de 795 millones de litros de crudo, extendiéndose por 149.000 kilómetros cuadrados y afectando incluso a zonas costeras fuera del territorio estadounidense, como Cuba.

Impacto ambiental: fauna, economía y ecosistemas devastados

Según un informe de Deutsche Welle, las consecuencias ecológicas del desastre fueron de una magnitud pocas veces registrada. El derrame provocó el fallecimiento de hasta 800.000 pájaros, 170.000 tortugas y cerca de 150 delfines y ballenas, advierten distintos medios y organismos científicos. Asimismo, se reportó un descenso del 22% en la población de ballenas de Bryde en el Golfo de México.

Aves como el pelícano pardo, que había salido recientemente de la lista de especies en peligro, sufrieron pérdidas de hasta un 12% de su población, mientras que más del 30% de las gaviotas reidoras perecieron.

El petróleo cubrió playas, marismas y el delta del Misisipi, dañando de forma irreparable hábitats frágiles y extendiéndose hacia Florida, Alabama, Mississippi y otros puntos. “Las marismas y el delta del Misisipi, Luisiana, Florida y Cuba quedaron gravemente afectados”, explica el portal Sensacine. Las tareas de limpieza incluyeron la utilización de 1,8 millones de galones de dispersantes químicos, quema controlada y retiro manual, pero la magnitud de la mancha resultó abrumadora para los equipos de rescate.

La explosión de la plataforma petrolera no solo alteró la vida marina y el sustento de pescadores, sino que también transformó la percepción global sobre la seguridad energética y la responsabilidad corporativa (foto: Wikipedia)

Desde el punto de vista económico, más de un tercio de las aguas federales en el Golfo se cerraron a la pesca. Miles de trabajadores quedaron temporalmente desempleados y el turismo colapsó. BP fue obligada a crear un fondo de compensación de USD 20.000 millones para los afectados.

Responsabilidad, justicia y consecuencias legales

El derrame desató una de las mayores batallas legales de la industria petrolera. La investigación oficial responsabilizó principalmente a BP por negligencia y falta de control de calidad en la instalación del cemento, aunque también señaló fallas de Transocean y Halliburton. En palabras del informe conjunto de la Oficina de Regulación y Control de Energía Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos: “Las decisiones sobre el proceso de instalación tomadas por BP fueron la causa del fracaso”.

Entre cargos civiles y criminales, BP aceptó pagar más de USD 20.800 millones, la multa más alta impuesta en la historia de Estados Unidos a una sola compañía. Transocean y Halliburton también aceptaron acuerdos multimillonarios. Sin embargo, Britannica destaca que ningún individuo imputado por la tragedia recibió sentencias de prisión, lo que generó indignación entre observadores y víctimas.

El salto de la tragedia a la pantalla grande

El filme protagonizado por Mark Wahlberg retrata el heroísmo de los trabajadores y la cadena de errores que causó la catástrofe (foto: IMDb)

En 2016, la historia estremecedora de Deepwater Horizon llegó a los cines bajo la dirección de Peter Berg y el título “Horizonte Profundo: Desastre en el Golfo”. El filme, impulsado por la fuerza del testimonio real y la espectacularidad propia de Hollywood, buscó rendir tributo a las víctimas y mostrar el costo humano detrás de la crisis ecológica.

Wahlberg interpretó a Mike Williams, jefe electricista de la plataforma y uno de los líderes en las tareas de evacuación durante la explosión. “Me asombré mucho cuando supe que Mark Wahlberg me estaría interpretando en la película. Todavía estoy en shock”, confesó el propio Williams sobre su experiencia, en declaraciones recogidas por CineExpress.

El elenco incluyó a figuras como Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O’Brien y John Malkovich, quienes dieron vida a trabajadores y responsables que enfrentaron momentos de angustia extrema. El guion, escrito por Matthew Michael Carnahan y Matthew Sand, recrea el caos del accidente y la dramática lucha por sobrevivir, centrándose en el heroísmo anónimo de los empleados y la cadena de errores humanos y técnicos que llevó al desastre.

La película no solo actúa como recordatorio y denuncia, sino que permitió una reflexión pública sobre los riesgos de la industria petrolera, el costo ambiental y la importancia de la regulación estricta en las extracciones offshore. En palabras del director Peter Berg, el objetivo fue “dar voz a quienes vivieron el horror desde dentro” y mostrar el precio que puede tener el descuido tecnológico y corporativo.