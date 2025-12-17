Historias

De veneno para reyes a promesa médica: la oscura historia del arsénico y su rol clave en crímenes célebres

A lo largo de la historia, este elemento atravesó usos tan disímiles como el arte, la salud y las intrigas palaciegas. De recetas a crónicas policiales, esta sustancia cruzó fronteras y fue protagonista de escenarios trágicos

Guardar
La Revolución Industrial expandió el
La Revolución Industrial expandió el uso del arsénico en productos cotidianos como papel tapiz, juguetes, pasteles y textiles, causando intoxicaciones masivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las tumbas de faraones y las intrigas de las cortes europeas hasta los laboratorios científicos, la historia del arsénico es un recorrido por los claroscuros de la humanidad. Esta sustancia, utilizada primero como pigmento y más tarde temida como veneno letal, fue clave en tramas de poder y protagonista de avances médicos.

Orígenes: del pigmento al veneno en las civilizaciones antiguas

La presencia del arsénico en la historia humana se remonta a milenios atrás. En el Antiguo Egipto, minerales como el oropimente y el rejalgar fueron empleados para crear intensos pigmentos amarillos y rojizos que decoraban templos, ataúdes y cosméticos ceremoniales. Además, estos compuestos formaron parte de recetas médicas y ungüentos populares entre faraones y altos dignatarios.

Según el Science History Institute, tanto Hipócrates como Plinio el Viejo describieron el uso del arsénico en remedios para problemas cutáneos y úlceras. El arsénico empezó a adquirir mala fama en la Grecia clásica y la Roma imperial. Durante el siglo I, Dioscórides registró sus efectos nocivos y su potencia como veneno, subrayando la delgada línea entre su uso terapéutico y letal.

El arsénico, conocido como el
El arsénico, conocido como el 'rey de los venenos', marcó la historia de Europa por su uso en conspiraciones palaciegas y crímenes de poder (Imagen ilustrativa Infobae)

El Journal of Military and Veterans’ Health destaca que los mineros y orfebres que manipulaban minerales arsenicales ya advertían síntomas de intoxicación por exposición prolongada mucho antes de que el arsénico se popularizara como “instrumento de crimen”.

Edad Media y Renacimiento: la era del “rey de los venenos”

En la Edad Media, el arsénico consolidó su reputación siniestra. De acuerdo con The Guardian, su apodo de “rey de los venenos” reflejaba su elección recurrente en conspiraciones palaciegas. Una dosis pequeña, administrada con astucia, podía eliminar a rivales sin dejar rastros evidentes; así, el arsénico resultó ideal para una época en la que las disputas de poder marcaban la vida de nobles y cortesanos.

Durante el Renacimiento, las fórmulas arsenicales se perfeccionaron y hasta fueron comercializadas en frascos con apariencia inocente. La familia Borgia se volvió sinónimo de envenenamiento discreto en la Italia del siglo XV y XVI.

Desde el Antiguo Egipto, el
Desde el Antiguo Egipto, el arsénico se utilizó como pigmento en templos y cosméticos, además de formar parte de recetas médicas ancestrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Giulia Toffana desarrolló la famosa “Aqua Toffana”, presentada como producto cosmético, que se cobró decenas de víctimas en la aristocracia napolitana y más allá. Las investigaciones de la época rara vez lograban probar el crimen, lo que contribuyó a la leyenda en torno al carácter “indetectable”.

En la Francia del siglo XVII, el veneno pasó a llamarse “polvo de herencia” por su relación con muertes supuestamente naturales que favorecían traspasos de riqueza y poder en círculos familiares. Este período se caracterizó por un alarmante auge de homicidios relacionados con herencias y política real. La invención del test de Marsh en 1836, capaz de detectar trazas de arsénico en tejidos, representó un quiebre: numerosos crímenes dieron un giro judicial decisivo y el uso criminal de la sustancia entró en declive.

Auge industrial y vida cotidiana: el siglo XIX

A partir del siglo XIX, el arsénico cruzó el umbral de los palacios para instalarse en la vida cotidiana a raíz de la Revolución Industrial.

El arsénico fue protagonista en
El arsénico fue protagonista en la literatura victoriana y la crónica policial, con casos célebres como el de Mary Ann Cotton en Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Smithsonian Magazine, la escasa regulación permitió su incorporación en una infinidad de artículos: papel tapiz de diseño, cortinados, caramelos, velas, jabones, pestes y tintes textiles. El pigmento verde de Scheele, extremadamente valorado por su brillo, fue utilizado en vestidos, juguetes y hasta en pasteles, lo que derivó en severos cuadros de intoxicación en Europa y América.

El arsénico también se vendía en farmacias y ferreterías, tanto como ingrediente de tónicos populares como fértil veneno para ratas. En la literatura victoriana y la crónica policial, el envenenamiento por arsénico se volvió un tópico recurrente.

El caso de Mary Ann Cotton, en Inglaterra, dejó al descubierto la magnitud del problema: al menos 20 muertes fueron atribuidas a las dosis que ella administró a familiares y parejas bajo el manto de enfermedades repentinas, hasta que las pruebas químicas permitieron esclarecer los hechos.

La conciencia social sobre el peligro del arsénico se profundizó a finales del siglo, cuando médicos y científicos pudieron conectar brotes de enfermedades inexplicables con la exposición involuntaria a pigmentos y polvos con arsénico presentes en ambientes domésticos y laborales. Esta toma de conciencia derivó en prohibiciones, etiquetados obligatorios y el retiro progresivo del arsénico de la mayoría de los productos de uso común.

El desarrollo del Salvarsán en
El desarrollo del Salvarsán en 1909 transformó al arsénico en la primera 'bala mágica' contra la sífilis, marcando un hito en la historia de la medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el remedio y la ciencia: del laboratorio a la medicina

Más allá de su fama letal, el arsénico mantuvo un rol ambiguo en la medicina. La tradición de India lo empleaba desde hacía siglos para tratar infecciones, enfermedades de la piel y condiciones respiratorias. En Europa, el médico suizo Paracelso defendió en el siglo XVI el uso prudente de venenos bajo el principio: “La dosis hace el veneno”.

A fines del siglo XVIII, el médico inglés Thomas Fowler desarrolló la “solución de Fowler”, un preparado a base de arsenito potásico utilizado para combatir fiebre intermitente, enfermedades dermatológicas y más adelante incluso cuadros de leucemia. Fue uno de los remedios más recetados del siglo XIX, pero su toxicidad limitó su permanencia en la farmacia.

El mayor avance llegó en 1909, cuando el químico Paul Ehrlich y el médico Sahachiro Hata presentaron el Salvarsán. Este compuesto orgánico, conocido como la “primera bala mágica” según The New York Times, permitía tratar con éxito la sífilis, una enfermedad que hasta entonces causaba estragos en la sociedad europea.

El Salvarsán marcó el inicio de la quimioterapia racional y fue el tratamiento de referencia hasta la aparición de la penicilina en 1943, representando un hito en la transformación del arsénico de veneno infame a herramienta médica de última generación.

Temas Relacionados

ArsénicoHistoria del arsénicoMedicina modernaEnvenenamientoArmas químicasVeneno para reyesPromesa médicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Más de 900 muertos, estrategias de escape y una voz contra el olvido: la tragedia de Jonestown a través de Tracy Parks

El testimonio de la joven que sobrevivió al horror ocurrido en 1978 ofrece detalles sobre la vida cotidiana bajo el mando sectario, las medidas extremas de los líderes para impedir la huida y el costo personal de quienes lograron salir con vida de Guyana

Más de 900 muertos, estrategias

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Madre e hija debieron cambiar de hogar, adoptar medidas de seguridad extremas y vivir bajo constante vigilancia hasta que las autoridades lograron identificar al agresor

Durante 12 años recibió cartas

El día en que el hombre se despegó de la Tierra: el primer vuelo de los hermanos Wright y el nacimiento de la aviación moderna

En una playa ventosa de Carolina del Norte, dos mecánicos de bicicletas lograron lo que durante siglos fue un sueño imposible: volar de manera controlada en una máquina más pesada que el aire

El día en que el

Un especial de Navidad y problemas económicos para comprar los regalos: el capítulo que se transformó en el primero de Los Simpson

El 17 de diciembre de 1989 Fox estrenó la serie que aún pervive. La emisión inaugural no fue como se había previsto. Se adelantó el octavo episodio. Qué sucedió en esa entrega y algunas curiosidades a más de 35 años del estreno

Un especial de Navidad y

Ternura a raudales en redes: el músico francés que toca para animales en reservas naturales y consigue reacciones inesperadas

Lengüetazos, miradas tiernas y curiosas reemplazan a los aplausos. El músico francés Plumes ofrece conciertos íntimos en reservas naturales, donde animales rescatados y muchos en peligro de extinción reaccionan de diferentes maneras mientras la música se convierte en un puente de amor y cuidado

Ternura a raudales en redes:
DEPORTES
La Semana del Tenis: el

La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

“Ojo a las caras de Lionel”: el video de las increíbles reacciones de Messi durante su visita a un santuario de animales en la India

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

TELESHOW
Joaquín Levinton compartió el conmovedor

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

La advertencia de Yanina Latorre sobre las filtraciones en MasterChef Celebrity: “Hay un topo ahí adentro que vende todo”

Durante su último show, Lali Espósito lanzó un ramo de flores al público y encontró a quien lo agarró: “Reportate”

Fabio Alberti le propuso matrimonio a su novia arriba del escenario en el último show de Cha Cha Cha

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

INFOBAE AMÉRICA

Israel aprobó un acuerdo histórico

Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia