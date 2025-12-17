De veneno para reyes a promesa médica: la oscura historia del arsénico y su rol clave en crímenes célebres

La Revolución Industrial expandió el uso del arsénico en productos cotidianos como papel tapiz, juguetes, pasteles y textiles, causando intoxicaciones masivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las tumbas de faraones y las intrigas de las cortes europeas hasta los laboratorios científicos, la historia del arsénico es un recorrido por los claroscuros de la humanidad. Esta sustancia, utilizada primero como pigmento y más tarde temida como veneno letal, fue clave en tramas de poder y protagonista de avances médicos.

Orígenes: del pigmento al veneno en las civilizaciones antiguas

La presencia del arsénico en la historia humana se remonta a milenios atrás. En el Antiguo Egipto, minerales como el oropimente y el rejalgar fueron empleados para crear intensos pigmentos amarillos y rojizos que decoraban templos, ataúdes y cosméticos ceremoniales. Además, estos compuestos formaron parte de recetas médicas y ungüentos populares entre faraones y altos dignatarios.

Según el Science History Institute, tanto Hipócrates como Plinio el Viejo describieron el uso del arsénico en remedios para problemas cutáneos y úlceras. El arsénico empezó a adquirir mala fama en la Grecia clásica y la Roma imperial. Durante el siglo I, Dioscórides registró sus efectos nocivos y su potencia como veneno, subrayando la delgada línea entre su uso terapéutico y letal.

El Journal of Military and Veterans’ Health destaca que los mineros y orfebres que manipulaban minerales arsenicales ya advertían síntomas de intoxicación por exposición prolongada mucho antes de que el arsénico se popularizara como “instrumento de crimen”.

Edad Media y Renacimiento: la era del “rey de los venenos”

En la Edad Media, el arsénico consolidó su reputación siniestra. De acuerdo con The Guardian, su apodo de “rey de los venenos” reflejaba su elección recurrente en conspiraciones palaciegas. Una dosis pequeña, administrada con astucia, podía eliminar a rivales sin dejar rastros evidentes; así, el arsénico resultó ideal para una época en la que las disputas de poder marcaban la vida de nobles y cortesanos.

Durante el Renacimiento, las fórmulas arsenicales se perfeccionaron y hasta fueron comercializadas en frascos con apariencia inocente. La familia Borgia se volvió sinónimo de envenenamiento discreto en la Italia del siglo XV y XVI.

En paralelo, Giulia Toffana desarrolló la famosa “Aqua Toffana”, presentada como producto cosmético, que se cobró decenas de víctimas en la aristocracia napolitana y más allá. Las investigaciones de la época rara vez lograban probar el crimen, lo que contribuyó a la leyenda en torno al carácter “indetectable”.

En la Francia del siglo XVII, el veneno pasó a llamarse “polvo de herencia” por su relación con muertes supuestamente naturales que favorecían traspasos de riqueza y poder en círculos familiares. Este período se caracterizó por un alarmante auge de homicidios relacionados con herencias y política real. La invención del test de Marsh en 1836, capaz de detectar trazas de arsénico en tejidos, representó un quiebre: numerosos crímenes dieron un giro judicial decisivo y el uso criminal de la sustancia entró en declive.

Auge industrial y vida cotidiana: el siglo XIX

A partir del siglo XIX, el arsénico cruzó el umbral de los palacios para instalarse en la vida cotidiana a raíz de la Revolución Industrial.

Según Smithsonian Magazine, la escasa regulación permitió su incorporación en una infinidad de artículos: papel tapiz de diseño, cortinados, caramelos, velas, jabones, pestes y tintes textiles. El pigmento verde de Scheele, extremadamente valorado por su brillo, fue utilizado en vestidos, juguetes y hasta en pasteles, lo que derivó en severos cuadros de intoxicación en Europa y América.

El arsénico también se vendía en farmacias y ferreterías, tanto como ingrediente de tónicos populares como fértil veneno para ratas. En la literatura victoriana y la crónica policial, el envenenamiento por arsénico se volvió un tópico recurrente.

El caso de Mary Ann Cotton, en Inglaterra, dejó al descubierto la magnitud del problema: al menos 20 muertes fueron atribuidas a las dosis que ella administró a familiares y parejas bajo el manto de enfermedades repentinas, hasta que las pruebas químicas permitieron esclarecer los hechos.

La conciencia social sobre el peligro del arsénico se profundizó a finales del siglo, cuando médicos y científicos pudieron conectar brotes de enfermedades inexplicables con la exposición involuntaria a pigmentos y polvos con arsénico presentes en ambientes domésticos y laborales. Esta toma de conciencia derivó en prohibiciones, etiquetados obligatorios y el retiro progresivo del arsénico de la mayoría de los productos de uso común.

Entre el remedio y la ciencia: del laboratorio a la medicina

Más allá de su fama letal, el arsénico mantuvo un rol ambiguo en la medicina. La tradición de India lo empleaba desde hacía siglos para tratar infecciones, enfermedades de la piel y condiciones respiratorias. En Europa, el médico suizo Paracelso defendió en el siglo XVI el uso prudente de venenos bajo el principio: “La dosis hace el veneno”.

A fines del siglo XVIII, el médico inglés Thomas Fowler desarrolló la “solución de Fowler”, un preparado a base de arsenito potásico utilizado para combatir fiebre intermitente, enfermedades dermatológicas y más adelante incluso cuadros de leucemia. Fue uno de los remedios más recetados del siglo XIX, pero su toxicidad limitó su permanencia en la farmacia.

El mayor avance llegó en 1909, cuando el químico Paul Ehrlich y el médico Sahachiro Hata presentaron el Salvarsán. Este compuesto orgánico, conocido como la “primera bala mágica” según The New York Times, permitía tratar con éxito la sífilis, una enfermedad que hasta entonces causaba estragos en la sociedad europea.

El Salvarsán marcó el inicio de la quimioterapia racional y fue el tratamiento de referencia hasta la aparición de la penicilina en 1943, representando un hito en la transformación del arsénico de veneno infame a herramienta médica de última generación.