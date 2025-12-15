John Lennon, Yoko Ono y la campaña navideña que sacudió al mundo: doce carteleras, una canción y un primer ministro ofendido

John y Yoko hicieron de 1969 un año cargado de sus mensajes antibélicos. "War is over! (If you want to)" fue lanzado en los días previos a la Navidad de ese año

Era diciembre de 1969, el año en el que John Lennon vivía la misma transición que sus otros tres compañeros de Liverpool: la de empezar a convertirse en un ex Beatle. Era, también, el año en el que la boda de Lennon con Yoko Ono había suscitado tanta atención que la pareja había aprovechado esa repercusión para transmitir su mensaje pacifista al mundo.

John y Yoko, que se habían conocido en una galería de arte en medio de una exposición de ella, se habían casado el 20 de marzo de 1969 en el Consulado Británico de Gibraltar. Casi inmediatamente después del casamiento, y tras un breve paso por París, la pareja desplegó sus “Bed-ins for Peace”.

La primera fue en Ámsterdam, en el Hotel Hilton de la capital holandesa, entre el 25 y el 31 de marzo de ese año tan definitorio para la vida de John y Yoko. Esos “bed-ins for peace” eran, en concreto, largas estadías de la pareja en la cama del hotel en el que se alojaban. Allí daban conferencias de prensa y mostraban su mensaje más potente por esos días: “Bed for peace” (“Cama por la paz”).

Eran los tiempos más álgidos de la intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam, y Lennon y Ono hacían público su mensaje pacifista en cada ocasión que tuvieran a mano. Después de Ámsterdam otro hubo “bed-in for peace” en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal, en Canadá, entre el 26 de mayo y el 2 de junio. El mensaje antibélico de la pareja se instalaba en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo.

La experiencia en Montreal fue más allá de lo que la pareja había hecho en Ámsterdam. En Canadá, John y Yoko invitaron a varios amigos a su habitación de hotel para grabar juntos “Give peace a chance”, una canción abiertamente antibélica.

Las largas estadías en las camas de hotel para pedir por la paz fueron el inicio de una gran campaña pacifista de Lennon y Ono (AP Photo)

A medida que el año 1969 transcurría, la pareja buscaba cómo amplificar su mensaje de forma de hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas alrededor del mundo. En medio de esa búsqueda, encontraron un slogan que los convenció: “War is over! (If you want to)” (“La guerra termina (si vos querés)”. Su primera idea fue publicarlo como titular principal en la tapa de varios de los diarios más importantes del mundo.

Sin embargo, con el correr de los días decidieron ir por más. Pasaron de pensar en titulares de diarios a imaginar enormes carteles en algunas de las grandes ciudades del mundo. Esas intervenciones callejeras lograrían captar la atención de millones de personas y, desde ya, llegarían también a las tapas de los medios de comunicación.

“War is over! (If you want to)” era una manera de decir dos cosas: que la guerra podía terminar, y que eso dependía de cada uno de los que se propusieran ese objetivo. Es que la filosofía de la pareja, especialmente de Yoko, era que cada individuo podía hacer escuchar su mirada antibélica, y que las decisiones de los estados no eran hechos aislados, sino una responsabilidad colectiva.

John y Yoko pagaron espacios publicitarios que habitualmente usaban algunas de las marcas más millonarias del mundo. Decidieron que los días previos a la Navidad de 1969, ese año que los tenía como protagonistas, serían ideales para visibilizar un mensaje masivo y, sobre todo, pacifista. La época del año, habitualmente asociada a la concordia y los buenos deseos para el año entrante, era para ellos la indicada.

Times Square, Nueva York, el 15 de diciembre de 1969. Ese día, doce grande sciudades del mundo amanecieron con los carteles ideados por John y Yoko (Crédito: Yoko Ono)

El 15 de diciembre de 1969, hace exactamente 56 años, doce de las ciudades más importantes del mundo amanecieron empapeladas con el mensaje que John y Yoko querían darle al mundo. Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Roma, Atentas, Ámsterdam, Berlín, París, Londres, Tokio, Hong Kong y Helsinki lucían los enormes carteles con la leyenda pensada por la pareja.

Con un diseño minimalista y en blanco y negro, se leía bien grande “War is over!” en una tipografía enorme y que emulaba viejos afiches que instaban a alistarse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En tipografía más chica, se podía leer “If you want to” y, debajo y a modo de firma, “Happy Xmas, from John & Yoko” (“Feliz Navidad, de parte de John y Yoko”).

En todas las entrevistas que le hicieron a partir del lanzamiento de la campaña, John Lennon explicó que la elección de la temporada navideña era completamente deliberada, vinculada a una temporada “en la que se puede apostar a que la gente encuentre una razón para elegir la paz en el mundo”.

El lanzamiento de la campaña coincidió con un concierto a beneficio de Unicef en el Lyceum Ballroom de Londres. Además de la cartelería enorme en las doce ciudades del mundo, el slogan también se publicitaba en radios, en folletos y en anuncios en los diarios.

El impacto de la campaña -y de la frase que habían ideado- fue tal que apenas se lanzó, nada menos que Richard Nixon destacó la necesidad de prestar atención a eso que decían John y Yoko. El entonces presidente de Estados Unidos se refirió al “War is over!” tras confirmar que no se habían producido progresos en las negociaciones por una “paz justa” en Vietnam.

Yoko y John en Londres, en plena campaña antibélica. (Credit Image: ¬© KEYSTONE Pictures USA)

Tony Bramwell, que presidía el sello discográfico Apple Records al momento de la campaña, contó que se enviaron miles de tarjetas navideñas con el slogan creado por John y Yoko “a todo el mundo en la agenda de la compañía”. Uno de los destinatarios fue Harold Wilson, que en ese momento era el Primer Ministro británico.

Según trascendió, Lennon marcó con un pequeño “no” verde la tarjeta que se destinaría a Wilson para dar cuenta de su inexistente expectativa respecto de obtener una respuesta. El futuro ex Beatle -la ruptura todavía no se había anunciado oficialmente- daba cuenta así de su nula esperanza de una posición antibélica por parte del Reino Unido.

Con el correr de los años, la carta fue descubierta dentro del archivo de “nutty filing” (“correo extraño”) de Downing Street, la residencia del premier. Trascendería luego que lo expresado por Lennon había ofendido visceralmente a Wilson. Bramwell, el titular de Apple Records, aseguró que todo se había tratado de una “broma” de Lennon. Pero Yoko mantenía su postura: enviaban cada una de las tarjetas buscando sumar pacifistas de a uno a la vez.

Mientras la repercusión de la campaña crecía cada vez más, Lennon era consultado constantemente por la prensa respecto de cómo habían enfrentado los costos de la iniciativa. “Aún no vi la factura”, respondía John una y otra vez, entre la ironía y la despreocupación. Y aseguraba que si el dinero destinado servía para salvar al menos una vida, todo habría valido la pena.

Lennon insistía en que, siempre que pudiera cubrir los gastos, seguiría insistiendo con campañas pacifistas. Él y Yoko costeaban sus iniciativas con las ganancias de recitales o de los álbumes que se editaban a partir de sus presentaciones en vivo. Comparó esa “ecuación” con los primeros tiempos de The Beatles, en los que debían costear las grabaciones de demos con lo poquísimo que ganaban en sus primeros shows.

Dave Mullins, de izquierda a derecha, Brad Booker,y Sean Ono Lennon, el hijo de John y Yoko, recibieron un Oscar en 2024 al mejor cortometraje animado por "War Is Over!", inspirado por la canción. (Foto AP/Chris Pizzello)

Eso que había empezado como un slogan en la cartelería publicitaria de grandes ciudades del mundo se convirtió un tiempo después en una canción inolvidable del repertorio solista de Lennon. “Happy Xmas (War is over)” se lanzó como el séptimo sencillo del artista fuera de The Beatles.

Una vez más, el clima navideño fue elegido ya como identidad sonora de la canción. Lennon venía de lanzar “Imagine”, su single más exitoso como solista y su himno más grande. La repercusión de “Imagine”, caracterizado por su mensaje comprometido pero también por una melodía dulce, le hizo sentir a John que debía seguir ese paradigma a la hora de cantar lo de “War is over!”. Esa sensibilidad sonora lograría hacer llegar el mensaje pacifista a más gente.

“Happy Xmas (War is over)” es una especie de continuación de la campaña gráfica. Da cuenta de la necesidad de una sociedad unida y de que cada uno debe hacerse responsable sobre el destino de esa sociedad. Recurre a la Navidad como un momento de acercamiento entre las personas pero no cae en sentimentalismos.

John grabó la canción a fines de octubre de 1971 en Nueva York. Él, Yoko y Phil Spector fueron los productores de esa obra que empieza con un susurro que dice “Happy Christmas, Kyoko, happy Christmas, Julian”. Es un saludo de Navidad para los hijos que Ono y Lennon habían tenido por separado antes de conocerse.

La letra y la melodía son ingredientes fundamentales del single, pero el tiro de gracia de su emotividad y su potencia es el coro formado por unos treinta chicos afroamericanos del Harlem Community Choir. Casi todos los que sumaron sus voces tenían en ese entonces entre cuatro y doce años y no tenían la menor idea de quiénes eran John y Yoko, pero nada de eso importaba: lo central era que sus voces fueran la contramelodía de la de Lennon a la hora de pedir el fin de la guerra.

Un hombre sostiene un cartel con la consigna antibélica durante el acto por el 45º aniversario del asesinato de John Lennon. REUTERS/Kylie Cooper

La canción tuvo un éxito inicial mesurado en Estados Unidos. John acusó a su discográfica de lanzarla demasiado tarde respecto de otros singles de la temporada navideña. En esos primeros meses, su mejor ubicación fue 36ª en el ranking Cash Box Top 100 Singles.

En el Reino Unido el lanzamiento fue aún más tardío: la canción se dio a conocer cerca de la Navidad siguiente, el 24 de noviembre de 1972, en medio de una fuerte disputa por derechos de autor. A diferencia de lo que había ocurrido del otro lado del Atlántico, los británicos la convirtieron en un gran éxito inmediatamente.

Sin embargo, “Happy Xmas (War is over”), como también ocurriría con “Imagine” y otras de las grandes canciones de Lennon, tuvieron un impacto muchísimo mayor tras el asesinato del músico, ocurrido en diciembre de 1980 a manos de su fanático Mark Chapman. La canción con espíritu navideño se ubicó en el segundo puesto en el Reino Unido, justo detrás de “Imagine”. Son dos de las obras que condensan la mirada antibélica y pacifista que caracterizó a Lennon y Ono.

Tanto la campaña con enormes carteles en la vía pública como la canción se centraban en una idea princial: que elegir entre la guerra y la paz está al alcance de cada persona. “Mientras más gente crea que la guerra es algo que otros están haciendo y que no tiene control sobre esos hechos, más lejos estaremos de detenerla”, dijo Lennon en una de las tantas entrevistas que dio en medio de la campa.

La campaña por la paz empezó en una habitación de hotel y terminó hecha canción, después de “viralizarse”, en términos modernos, en algunas de las ciudades más importantes del mundo. “Happy Xmas (War is over)” vuelve a sonar en la radio cada vez que se acerca la Navidad.

La Guerra de Vietnam terminó, pero siempre hay algún enfrentamiento bélico destrozando vidas en distintos lugares del planeta. La invitación de John y Yoko a ponerle un freno a todo eso sigue tan vigente como intacta.