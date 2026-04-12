Historias

Un coleccionista de Chicago publica en línea 10.000 grabaciones de conciertos de rock

Miles de presentaciones en vivo de las últimas cuatro décadas, incluidas actuaciones inéditas de Nirvana y The Cure, quedaron disponibles gratis en Internet Archive

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Se destacan grabaciones inéditas de bandas como Nirvana, The Cure y R.E.M., resultado de 40 años de registro (AP Photo/Nam Y. Huh)
Se destacan grabaciones inéditas de bandas como Nirvana, The Cure y R.E.M., resultado de 40 años de registro (AP Photo/Nam Y. Huh)

En Chicago, Estados Unidos, el coleccionista Aadam Jacobs decidió publicar en Internet más de 10.000 grabaciones de conciertos de rock en directo, acumuladas durante 40 años de trabajo personal. Las cintas, registradas en clubes y salas de Estados Unidos y Europa entre las décadas de 1980 y comienzos de 2000, ahora pueden escucharse en la plataforma digital sin fines de lucro Internet Archive.

El proceso, iniciado en marzo de 2026, permitió que voluntarios gestionen actuaciones documentadas, muchas grabadas de forma clandestina y nunca antes difundidas.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, este archivo comenzó en 1984 con un simple aparato tipo dictáfono prestado. Jacobs registró su primer concierto en un club pequeño de Chicago, donde una banda aún desconocida llamada Nirvana se presentó ante un público reducido.

Esa actuación es considerada una de las grabaciones más valiosas del archivo, ya que precede en dos años al lanzamiento del álbum Nevermind, que posicionó a la banda en el panorama internacional.

La colección incluye presentaciones de grupos como The Cure. También de R.E.M. y Tracy Chapman. Además de músicos emergentes y artistas poco conocidos.

La colaboración de voluntarios en Estados Unidos y Europa ha sido decisiva en la organización, digitalización y subida de las cintas, que integran la denominada Aadam Jacobs Collection dentro de Internet Archive. El archivo está disponible para el público sin costo y continúa en expansión.

Historia de la colección y sus orígenes

Hombre de barba y pelo largo, con camiseta blanca, de pie frente a una pared de estanterías llenas de cientos de discos de vinilo
Reúne grabaciones históricas recabadas en clubes y salas entre 1980 y 2000, algunas grabadas de manera clandestina (AP Photo/Nam Y. Huh)

Desde 1984, el coleccionista utilizó diferentes grabadoras, desde modelos básicos tipo Walkman hasta equipos digitales de estado sólido. Según relató, su interés personal por la música en directo y la curiosidad por preservar momentos motivó el inicio del archivo: “Conocí a un tipo que me dijo: ‘Puedes llevarte una grabadora a un concierto, colarla sin que se note y grabar la actuación’. Y pensé: ‘Vaya, qué bien’. Así empecé”.

A lo largo de los años, reunió miles de cintas, que almacenó en cajas en su domicilio de Chicago. Después del estreno de un documental sobre la colección, dirigido por Katlin Schneider y titulado Melomaniac, un voluntario del equipo de Internet Archive propuso conservar y digitalizar el material antes de que se dañara. Jacobs aceptó, consciente de que el contenido podía deteriorarse con el tiempo.

Proceso de digitalización y logística

El proceso de digitalización se lleva a cabo en varias etapas. Brian Emerick, uno de los técnicos responsables, acude mensualmente a la vivienda del coleccionista para recoger entre diez y veinte cajas, cada una con decenas de grabaciones.

Emerick convierte las cintas analógicas en archivos digitales que se envían luego a voluntarios encargados de mezclar, masterizar y subir los conciertos a la plataforma en línea.

Hombre sentado en el suelo de madera, sonriendo, rodeado de cuatro cajas de cartón llenas de cintas de casete. Lleva una camiseta con diseño de casete
Los registros fueron digitalizados y organizados por un equipo internacional (AP Photo/Nam Y. Huh)

Aspectos legales y derechos de autor

Durante todo el proyecto, Jacobs y su equipo priorizaron el libre acceso al archivo. Según lo informado, la mayoría de los artistas agradeció que su obra se conserve y difunda sin fines comerciales. El coleccionista señaló que solo uno o dos músicos solicitaron retirar sus grabaciones del repositorio, lo cual se realizó inmediatamente.

Por su parte, David Nimmer, abogado especializado en propiedad intelectual y profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, explicó que los artistas mantienen los derechos sobre sus interpretaciones y composiciones originales.

Según Nimmer, las probabilidades de que surjan demandas son bajas, ya que ni el coleccionista ni Internet Archive obtienen beneficios económicos del proyecto. La iniciativa, enfocada en la conservación y difusión cultural, respeta los pedidos y la voluntad de los músicos respecto de sus grabaciones.

Calidad técnica y desafíos

Las condiciones técnicas de las cintas llamaron la atención de los especialistas. Neil deMause, voluntario en el equipo de digitalización, señaló que muchas grabaciones tienen una calidad de sonido superior a lo esperado, incluso cuando se usaron cintas de casete de baja calidad: “Sobre todo después de los dos primeros años, lo tenía tan controlado que algunas de estas grabaciones, hechas en pequeñas cintas de casete de baja calidad de principios de los 90, suenan increíbles”.

Hombre de perfil con cabello recogido y barba, bajando el brazo de un tocadiscos sobre un disco de vinilo negro en un entorno interior bien iluminado
Las colaboraciones han hecho posible la preservación y difusión de cintas cuyas versiones originales habían permanecido almacenadas (AP Photo/Nam Y. Huh)

Proyección y futuro del archivo

Mientras la Aadam Jacobs Collection continúa ampliándose, fanáticos de la música en distintas regiones pueden escuchar actuaciones en vivo de bandas y solistas de diversas épocas. El archivo brinda acceso a versiones no editadas y a presentaciones poco documentadas de la historia del rock.

Cada mes, nuevas cajas llegan a los técnicos, lo que permite la continuidad del proyecto y la disponibilidad del material para las siguientes generaciones.

Según datos de la agencia de noticias, la labor de Jacobs y los voluntarios constituye una ventana a cuatro décadas de documentaciones musicales. La colección, accesible de forma gratuita en Internet Archive, es uno de los archivos públicos más extensos de conciertos de rock en directo.

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