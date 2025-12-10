Historias

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo

Avistamientos, relatos y fallidos intentos de rescate construyeron el mito de un navío que desafió el hielo y el tiempo. Cómo fue su derrotero y por qué aún es uno de los grandes enigmas de la navegación polar

Guardar
El Baychimo, conocido como el
El Baychimo, conocido como el barco fantasma del Ártico, desapareció en 1931 y fue avistado intacto durante décadas en Alaska (Wikimedia)

Durante el otoño de 1931, la tripulación del Baychimo, un vapor de carga de origen sueco, se vio obligada a abandonar la nave frente a las costas de Alaska, cerca de Point Barrow. El clima extremo, el hielo implacable y una serie de daños mecánicos hicieron imposible continuar la travesía rumbo a Vancouver. Nadie lo volvió a capitanear ni hubo ningún rescate del barco; pese a ello, decenas de avistamientos posteriores alimentaron la leyenda del “barco fantasma del Ártico”.

El Baychimo fue construido en 1914 en los astilleros de Gotemburgo, Suecia, bajo el nombre de Ångermanälven, y sirvió de carguero por puertos bálticos y canadienses. Tras la Primera Guerra Mundial, fue incorporado a la flota británica por el Tratado de Versalles y, en 1921, Hudson’s Bay Company lo adquirió para operar en rutas comerciales árticas.

Construido para “arremeter contra mares helados”, según descripciones históricas, navegó entre Vancouver, Alaska y el norte de Canadá, transportando pieles y víveres para la compañía.

La tripulación del Baychimo abandonó
La tripulación del Baychimo abandonó el vapor frente a las costas de Alaska tras quedar atrapado por el hielo y sufrir daños mecánicos (Wikimedia)

Un accidente en septiembre de 1931 marcó el principio del fin. Según precisó Anchorage Daily News, el Baychimo sufrió la rotura de una de sus hélices y quedó atrapado entre densos bloques de hielo, mientras intentaba regresar con su tripulación y una carga de pieles rumbo al sur.

La tripulación, enfrentada a temperaturas bajo cero y tempestades que bloqueaban cualquier escape por mar, optó por evacuar el barco y construir refugios en tierra, esperando el rescate, detalló Anchorage Daily News.

De vapor robusto a ícono de leyendas

De acuerdo con relatos recogidos por historiadores, Hudson’s Bay Company evacuó a parte de los marineros en avión, pero el capitán Sidney Cornwell y otros hombres permanecieron cerca del navío hasta octubre. Días después de una tormenta, salieron de sus refugios y descubrieron el Baychimo desaparecido sin dejar rastro en el hielo. Supusieron que el barco se había hundido, pero poco después, cazadores y tramperos reportaron haberlo visto a decenas de kilómetros, intacto y a la deriva.

Tripulación y pasajeros saliendo hacia
Tripulación y pasajeros saliendo hacia Kotzebub, Alaska (Museum Manitoba)

Según testimonios reunidos por David Reamer, la presencia errante del Baychimo se repitió durante décadas. Grupos de inupiat (indígenas de Alaska) abordaron la nave en 1932 y sobrevivieron una semana atrapados antes de que los rescataran.

Otra fuente, la botánica Isobel Hutchison, recordó en 1933 haber visto el imponente casco oxidado “como una torre” sobre el hielo, aún con bultos de pieles y pertenencias a bordo. El Baychimo no mostró signos de naufragio, a pesar de la dureza de los inviernos árticos y los años transcurridos a la deriva.

El vapor fue visto al menos una decena de veces entre 1931 y 1969 por aventureros, pilotos y marinos en la región ártica. Los expertos estiman que, por las corrientes, pudo llegar hasta Rusia o seguir rumbo al este, como ocurrió décadas después con la isla de hielo Fletcher’s Ice Island. La última aparición documentada ocurrió en 1969, cuando inupiat divisaron un casco oxidado, aparentemente del Baychimo, atrapado entre Ice Cape y Point Barrow.

El Baychimo fue construido en
El Baychimo fue construido en 1914 en Suecia y operó rutas comerciales árticas para Hudson’s Bay Company tras la Primera Guerra Mundial (Museum Manitoba)

Sin tripulación, ni motor, ni destino conocido, el Baychimo se convirtió en mito y objeto de numerosas teorías. Nadie pudo explicar cómo resistió tanto tiempo a la deriva, ni por qué ningún temporal acabó hundiéndolo en los peligrosos mares árticos. Algunos intentaron localizarlo para usarlo como escenario cinematográfico, pero fracasaron.

Los artículos y diarios de época, como el de Richard Bonnycastle, reflejaron el drama humano vivido a bordo: nerviosismo, sacrificio y el deseo desesperado de volver a casa. El entorno era amenazante: hielo que crujía contra el casco, visibilidad nula y el temor constante a quedar atrapados para siempre.

Los pocos restos rescatados —incluidos objetos recuperados por el barco Trader— se encuentran en el Museum of the North de la Universidad de Alaska Fairbanks. Nada más se supo del Baychimo; no se halló ningún naufragio ni restos dispersos en el fondo marino.

Hoy, el Baychimo es recordado como uno de los enigmas más duraderos en la historia marítima de Alaska. El relato de un simple carguero de acero que desafió la lógica, convirtiéndose en el fantasma errante del Ártico, sigue inspirando mitos, investigaciones y coleccionistas de reliquias. Hasta la fecha, su paradero final se desconoce y permanece como uno de los grandes misterios sin resolver del Ártico.

Temas Relacionados

BaychimoHistoria marítimaAlaskaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita

Creencias populares, estrategias publicitarias y relatos exagerados lo convirtieron en un fenómeno colectivo. Cómo su vida se convirtió en la base de promesas comerciales sobre remedios milagrosos

Longevidad, mito y negocio: la

Vivió más de un año con los cuerpos en descomposición de su esposa e hija: el impactante desenlace de la familia Kaneko

Las autoridades de Idaho descubrieron una escena que dejó al barrio en shock y reveló un nivel de aislamiento y deterioro emocional que nadie había advertido puertas afuera

Vivió más de un año

Un hijo enfermo, una palabra prohibida y 380 sueños cumplidos: la misión de una mamá que transformó su dolor en un motor solidario

Nicolás Hersztenkraut murió el 4 de agosto de 2016 cuando tenía solo nueve años, productor de un cáncer infantil. Cuando no quería hacerse la quimioterapia, su mamá le prometía que en caso de que se la hiciera, le cumpliría un sueño. Así pudo cantar una canción con Axel. Fue el primero de muchos sueños, de muchos chicos, de muchos casos. ¿Se puede volver a ser feliz después de la pérdida de un hijo?

Un hijo enfermo, una palabra

La familia que dejó todo para cruzar el Atlántico y criar a sus tres hijos en un barco

Ángeles Sonzini cuenta cómo nació la decisión de cruzar el océano en familia, los desafíos de la vida a bordo y los aprendizajes que marcan una travesía que cambió su forma de vivir

La familia que dejó todo

“Bueno, señores, la sentencia”: crónica del día en que un tribunal civil condenó a los genocidas de la última dictadura militar

El 9 de diciembre de 1985, hace cuarenta años, la Cámara Federal comprobó el plan criminal de la dictadura y condenó a cinco de los nueve acusados. La intimidad de la lectura del fallo que condenó a algunos, absolvió a otros, no dejó conformes a muchos, pero igual hizo historia. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará un acto conmemorativo en el Palacio de Justicia

“Bueno, señores, la sentencia”: crónica
DEPORTES
Las perlitas de la Champions:

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

TELESHOW
La contundente respuesta de Camila

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras dijo

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

Tensión en el Congreso de Brasil: expulsaron a un diputado por protestar contra la reducción de la condena de Bolsonaro

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este