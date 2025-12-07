Cómo la ciencia desmanteló el mito del viento mortal en Europa

Durante siglos, en Europa se creía que los vientos podían causar enfermedades graves y hasta la muerte, según registros históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Europa, durante los siglos XVI al XIX, la población vinculaba los vientos a múltiples enfermedades e incluso a la muerte. Este fenómeno se registró principalmente en regiones del sur y centro del continente. Las creencias asociaban cada tipo de viento con dolencias específicas y variaban según la época y el avance del saber médico. Estas interpretaciones marcaron la vida diaria de familias y comunidades, moldeando costumbres y temores colectivos en buena parte del continente.

El viento no solo se percibía como un elemento climático. Distintas culturas lo asociaban con efectos directos sobre la salud física. La sabiduría tradicional contenía versos populares y advertencias sobre los vientos del este, mientras relatos viajeros describían vientos africanos peligrosos, como el samiel y el khamsin, considerados responsables de muertes súbitas y deformaciones.

Sin embargo, existían también vientos, como el harmattan del norte de África, que la tradición valoraba como remedio para enfermedades como la fiebre o la viruela, compensando el daño causado por la sequedad extrema. De acuerdo con investigaciones difundidas por JSTOR Daily, estas creencias reflejaban tanto la falta de conocimiento médico detallado como la influencia de las experiencias cotidianas en la percepción de los riesgos ambientales.

Las corrientes de aire, como el samiel y el khamsin africanos, eran consideradas responsables de muertes súbitas y deformaciones físicas (Wikimedia)

Según el estudioso Vladimir Jankovic, el pensamiento médico europeo sobre el viento derivaba de la tradición griega antigua. Textos hipocráticos ya relacionaban salud y clima y recomendaban observar los vientos de una ciudad para anticipar el tipo de afecciones prevalentes.

Por su parte, en la literatura popular se recogían refranes sobre los peligros de ciertos vientos y los lugares donde soplaban con mayor intensidad. Estas ideas no solo se transmitían oralmente; autores como el médico Anthony Floridian Madinger Willich describían casos de pacientes extremadamente sensibles a los cambios en el ambiente, capaces de identificar la dirección del viento aun desde sus hogares. Las costumbres urbanas de la Inglaterra ilustrada, marcadas por ambientes cerrados, fomentaban esa sensibilidad y reforzaban el temor al aire exterior.

La transición de la superstición a la ciencia moderna

A mediados del siglo XIX, el paradigma comenzó a cambiar en Europa. Médicos y estudiosos analizaron las propiedades del viento desde una perspectiva experimental. Se propusieron medir el impacto de la electricidad atmosférica y el ozono presentes en los vientos para comprender sus posibles efectos nocivos.

El harmattan del norte de África era valorado en la tradición popular como remedio para la fiebre y la viruela, pese a su sequedad extrema (Wikimedia)

Algunos especialistas sugirieron que los vientos del sur, al introducir calor y humedad, facilitaban la propagación de epidemias, mientras que los vientos fríos y secos del noreste incrementaban las enfermedades respiratorias, como la laringitis y el dolor de garganta, detalló JSTOR Daily.

Las ideas sobre los vientos extranjeros persistieron, en parte, por la frecuente asociación de lo desconocido con lo peligroso. Viajeros europeos describían los climas africanos como extremos y amenazantes. La percepción de riesgo aumentaba cuando las personas salían de su entorno habitual, pues creían que una constitución física europea difícilmente resistía los climas y vientos de otras regiones. Estas creencias reforzaban la división simbólica entre Europa y otras partes del mundo, atribuyendo a lo foráneo peligros singulares para la salud.

De acuerdo con los estudios de Jankovic, la medicina moderna estableció nuevas bases para interpretar los efectos del clima en la salud. Se dejaron de lado las antiguas explicaciones basadas en supersticiones y se priorizaron enfoques empíricos. Se investigó el papel real de los agentes infecciosos y las condiciones ambientales específicas.

La medicina europea, influida por la tradición griega, recomendaba observar los vientos para anticipar enfermedades prevalentes en cada ciudad (Wikimedia)

Con el tiempo, los avances en microbiología y epidemiología evitaron que los vientos fueran considerados factores primarios de enfermedad, aunque el debate científico permitió conservar ciertos vínculos entre condiciones meteorológicas y brotes de epidemias locales.

La transformación de la percepción del viento se aceleró gracias a la proliferación de observatorios meteorológicos y sistemas de monitoreo atmosférico. Las universidades y revistas científicas europeas promovieron la investigación de los factores ambientales mediante métodos cuantificables. La atención se desplazó hacia el análisis de la temperatura, humedad y calidad del aire para entender la propagación de enfermedades.

En la actualidad, la sociedad europea ya no relaciona directamente el viento con enfermedades mortales. Este proceso de secularización científica, que comenzó hace casi dos siglos, eliminó temores y supersticiones sobre los vientos regionales y extranjeros. Sin embargo, el registro histórico de aquellas creencias permite entender el modo en que el conocimiento y la interpretación del entorno evolucionaron en función de los avances médicos y culturales.

El estudio de estas antiguas creencias ofrece una visión sobre la influencia del clima en la cultura y la percepción de la salud. La revisión documental y científica revela cómo la ciencia desplazó explicaciones tradicionales y cómo la sensibilidad ante las condiciones ambientales permanece como parte del imaginario colectivo europeo, aunque resignificada por la evidencia empírica y los descubrimientos modernos.