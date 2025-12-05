Historias

El lado oscuro de The Witcher, la serie furor que esconde siglos de sangre, exilio y leyenda

La popular saga cuenta con referencias directas a guerras, persecuciones y traumas que marcaron la historia de Europa Central, y revela cómo la fantasía puede reflejar cicatrices reales más allá de monstruos y magia

El universo de The Witcher
El universo de The Witcher refleja las invasiones y traumas históricos que marcaron la historia de Polonia y Europa Central

El mundo de The Witcher, obra cumbre de Andrzej Sapkowski, fascina por su fantasía oscura y complejidad moral. Sin embargo, debajo de sus monstruos y hechicería laten las profundas heridas y cicatrices de la historia real de Polonia y Europa Central.

El Continente de Geralt no es solo fruto de la imaginación: es un espejo literario de siglos de invasiones, pogromos y persecuciones sufridas por su pueblo, elementos que permeabilizan cada rincón de la saga y la distinguen en el género fantástico, según advierte Polygon.

El origen histórico: Polonia marcada por invasiones y traumas

Nacido en 1986 bajo el autoritarismo comunista, el universo de Geralt de Rivia fue moldeado por el ambiente hostil y la memoria de traumas nacionales que experimentaba Sapkowski.

La internacionalización de The Witcher,
La internacionalización de The Witcher, especialmente con Netflix, desafía a mantener el trasfondo eslavo y el contexto polaco en la narrativa (Captura de video)

La publicación de las novelas durante los noventa, la internacionalización tras el éxito del estudio CD Projekt Red y la llegada de la serie de Netflix expandieron su leyenda, pero la esencia original permanece: violencia, enfrentamientos étnicos y resistencia ante la opresión.

En la ficción, Sapkowski retrata un Continente marcado por migraciones y guerras. Elfos y enanos fueron los habitantes originales, despojados por la llegada de los humanos tras la Conjunción de las Esferas, evento catastrófico que recuerda a las grandes convulsiones de la historia europea.

Estos nuevos colonos, tras destruir su mundo, fundan reinos sobre ruinas ajenas, trazando un paralelismo con las sucesivas olas de invasiones de la Europa medieval, cuando eslavos, magiares, hunos y otros pueblos se disputaban el territorio donde surgió Polonia en 1025.

Discriminación y resistencia en la saga y la vida real

Las guerras y particiones de
Las guerras y particiones de Polonia encuentran eco en los conflictos y devastaciones del Continente de Geralt de Rivia

Las tensiones entre especies reflejan las viejas heridas del continente real. Los humanos marginan a no humanos —elfos, enanos, medianos—, confinados en guetos y perseguidos mediante pogromos, palabra cargada de dolor en la historia judía y eslava.

La formación de la resistencia armada Scoia’tael surge como un claro eco de los movimientos de autodefensa de minorías históricamente oprimidas.

Sapkowski utiliza la especie como metáfora de las diferencias étnicas, mecanismo que la serie de Netflix mantiene al abordar el racismo no por color de piel, sino por rasgos físicos y culturales, como explicó la showrunner Lauren S. Hissrich a Polygon.

La instrumentalización política de la
La instrumentalización política de la resistencia en The Witcher recuerda la manipulación de minorías por potencias extranjeras en Europa (Netflix)

Esta mirada se nutre de la realidad vivida en Polonia: país marcado por la convivencia y la exclusión, con momentos de tolerancia durante la Mancomunidad Polaco-Lituana y largos periodos de antisemitismo, persecuciones y leyes segregacionistas.

En los libros, la violencia y los pogromos no desaparecen ni tras la guerra, reflejando la persistente sombra del odio y los nacionalismos.

Las guerras y la instrumentalización de la resistencia

La guerra es un escenario constante tanto en la obra como en la historia polaca. Las sucesivas invasiones y particiones de Polonia, cometidas entre los siglos XVIII y XX por potencias externas como Rusia, Alemania y Austria, privaron al país de su independencia durante más de un siglo.

La discriminación y los pogromos
La discriminación y los pogromos en The Witcher evocan la persecución de minorías en la historia polaca y eslava. (Créditos: Netflix)

Posteriormente, el reparto del territorio en 1939 entre el nazismo y la Unión Soviética fue especialmente brutal: guetos, campos de concentración y exterminio como Auschwitz convirtieron la lucha y la resistencia en un acto de supervivencia cotidiana.

Estos traumas se reflejan en el ciclo de guerras y ocupaciones que devastan el Continente de Geralt, donde los conflictos no solo destruyen naciones, sino que siembran el miedo y perpetúan la discriminación.

La instrumentalización política de la resistencia es otra constante en The Witcher y en la memoria polaca. Durante la segunda gran guerra de la saga, Nilfgaard apoya a los Scoia’tael prometiéndoles territorios ancestrales, mientras los reinos humanos explotan el temor a los no humanos para fomentar el nacionalismo y consolidar su poder.

The Witcher trasciende la fantasía
The Witcher trasciende la fantasía para convertirse en una crónica alegórica sobre los traumas, la intolerancia y la supervivencia en Europa (Netflix)

Este juego recuerda episodios históricos donde las potencias manipularon a minorías para beneficio propio: tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética implantó regímenes comunistas, pero también purgó y expulsó a numerosas comunidades, incluida la judía.

El legado y el reto de internacionalizar The Witcher

La saga y sus adaptaciones muestran que la caída de los regímenes represivos no eliminó las fracturas sociales. El odio y el miedo a lo diferente —eje central de los libros— permanecen vigentes tanto en la obra como en la Europa contemporánea, alimentados por la manipulación del pasado y la propaganda política.

En palabras de Hissrich: “Lo más importante que encontré es ese deseo de seguir adelante, y eso es algo que encuentro realmente grandioso en estos personajes. En medio de la tragedia, los personajes siguen avanzando”.

La saga de Sapkowski aborda
La saga de Sapkowski aborda el racismo y la exclusión a través de metáforas de especies, reflejando tensiones étnicas reales (Warner Bros. Interactive Entertainment, Namco Bandai Games)

La globalización de The Witcher, especialmente a través de Netflix, ha supuesto el reto de conservar el trasfondo eslavo y el contexto polaco, sin perder el atractivo universal. Los responsables de la serie se esforzaron en dotar de matices y profundidad a la narración, explorando temas como la discriminación y la búsqueda de justicia, mientras conectan con nuevas audiencias.

El resultado es una obra en la que fantasía y realidad se funden: una historia de violencia cíclica, supervivencia y dignidad, donde la resistencia a la opresión y la voluntad de convivir ocupan el centro del conflicto.

Así, The Witcher trasciende el género fantástico para convertirse en una crónica alegórica de la historia europea, una saga que invita a reflexionar sobre los traumas del pasado y el desafío permanente de superar la intolerancia, tanto en el imaginario de Geralt de Rivia como en el mundo real.

