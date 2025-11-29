Historias

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

En lo alto del castillo de Blarney, miles de visitantes se inclinan hacia el vacío para tocar con los labios la legendaria Blarney Stone, una roca envuelta en mitos, riesgos y tradiciones que desde el siglo XVIII es asociada a un codiciado don

Guardar
El castillo de Blarney en
El castillo de Blarney en Irlanda atrae a miles de turistas cada año por la leyenda de la Blarney Stone y su promesa de elocuencia (Wikimedia)

En el condado de Cork, al sur de Irlanda, el castillo de Blarney recibe visitantes durante todo el año, quienes suben a su torre medieval para besar la famosa Blarney Stone. Desde el siglo XVIII, quienes participan de este rito esperan recibir el don de la elocuencia —la llamada “gift of the gab”— al posar los labios sobre la piedra insertada en la muralla sur, a 27 metros de altura.

Toda persona que busca besar la Blarney Stone se expone a una situación vertiginosa. El bloque se encuentra en el borde de un muro exterior del castillo y bajo un agujero, lo que obliga a quienes pretenden besarlo a sujetarse con ambas manos a dos barandas de hierro y asomarse boca arriba hacia el vacío. El riesgo motiva a muchos visitantes, que disfrutan la experiencia y el atractivo de la leyenda.

El procedimiento actual incluye medidas de seguridad estrictas para evitar accidentes. En el pasado, la aventura exigía que otra persona sujetara al participante por los tobillos, un método que implicaba un peligro considerable. Sin embargo, pese a la exposición al vértigo, millones de viajeros continúan acercándose a la piedra por la promesa mágica y la emoción de la hazaña.

La Blarney Stone se ubica
La Blarney Stone se ubica a 27 metros de altura en la muralla sur del castillo, lo que convierte el beso en una experiencia vertiginosa y única (Wikimedia)

Origen y teorías sobre la célebre piedra

Numerosas tradiciones intentan explicar el origen de la Blarney Stone, dotándola de un halo de misterio. Una de las leyendas más populares asegura que una bruja salvada de morir ahogada transmitió el secreto de la piedra a la familia MacCarthy, antiguos propietarios del castillo.

Otra versión se refiere a Cormac MacCarthy, quien habría solicitado ayuda a la diosa Clíodhna durante una disputa legal. Según este relato, la deidad le indicó que besara la primera piedra que encontrara camino a la corte. Así lo hizo y, al lograr un argumento convincente, ganó el juicio y decidió colocar la piedra en lo alto del castillo.

De acuerdo con History Extra, algunas teorías descartan el origen local y sugieren que la piedra proviene de fuera de Irlanda. Sostienen que pudo haber formado parte de la "Stone of Scone", empleada durante siglos en la coronación de monarcas escoceses.

El ritual de besar la
El ritual de besar la Blarney Stone exige que los visitantes se sujeten a barandas de hierro y se asomen hacia el vacío para cumplir la tradición (Wikimedia)

Existe la hipótesis de que fue un regalo de agradecimiento al clan MacCarthy por el apoyo militar brindado a Robert the Bruce durante la batalla de Bannockburn en 1314, tras enviar cinco mil hombres.

Otros relatos trasladan el origen de la piedra a las cruzadas o incluso a citas de la Biblia. Una tradición sostiene que fue la almohada utilizada por Jacob en el libro del Génesis. También se mencionan vínculos con San Columba o con las estructuras megalíticas de Stonehenge.

Sin embargo, los estudios científicos difundidos por History Extra aportaron datos precisos. En 2014, un equipo de geólogos de la Universidad de Glasgow analizó una muestra de la piedra. Según los resultados, corresponde a un tipo de piedra caliza propio del sur de Irlanda.

Diversas leyendas rodean el origen
Diversas leyendas rodean el origen de la Blarney Stone, desde brujas y diosas celtas hasta vínculos con la Stone of Scone y la Biblia (Wikimedia)

De acuerdo con análisis históricos difundidos por History Extra, la costumbre de besar la piedra sería relativamente moderna. Los registros más antiguos confirman que la tradición data del siglo XVIII. No existen evidencias fehacientes de su uso ritual anterior.

El mito sobre la Blarney Stone conecta elementos de aventura, riesgo y folclore. La idea de obtener la habilidad de hablar con fluidez motiva la acción y refuerza el carácter místico del castillo de Blarney. El rito es considerado un atractivo turístico inigualable en Irlanda, con filas de visitantes que esperan pacientemente su turno cada año para vivir la experiencia.

De acuerdo con History Extra, la leyenda se mantiene vigente gracias a la combinación de misterio, historia y emoción que ofrece el castillo. La existencia de medidas modernas de seguridad permite que el rito se perpetúe sin peligro inminente para los turistas, quienes valoran tanto la tradición como la aventura.

La Blarney Stone se consolidó como emblema cultural irlandés. A pesar del desenlace científico, los variados relatos asociados continúan alimentando la imaginación colectiva. El castillo y su piedra permanecen como testigos de historias, con la promesa de la elocuencia y la emoción del desafío intactas para todos los que se animan a enfrentar la altura y besar la legendaria roca.

Temas Relacionados

Blarney StoneCastillo de BlarneyElocuenciaTurismoNewroom BUE

Últimas Noticias

Dunwich, la ciudad que se tragó el mar: tormentas devastadoras, ruinas entre la niebla y el eco de leyendas que no mueren

Un antiguo puerto inglés sucumbió ante la furia de la naturaleza y el paso del tiempo. Restos de iglesias y relatos de todo tipo sobreviven en un paisaje que inspira a artistas y viajeros

Dunwich, la ciudad que se

El misterio de los “Blue People”: la familia que vivió con la piel azul por más de un siglo

Una rareza genética, combinada con el aislamiento de una comunidad montañosa, dio origen a un fenómeno que desconcertó a médicos y curiosos durante generaciones

El misterio de los “Blue

El encuentro casual en París que dio origen a “La vie en rose”, el himno que cambió para siempre la música francesa

Un borrador escrito entre risas en un café parisino terminó convertido en el emblema más luminoso de la posguerra: una canción nacida casi por accidente que, gracias a la voz irrepetible de Piaf, transformó la forma de sentir y entender la música francesa

El encuentro casual en París

Los siete accidentes aéreos que cambiaron la historia de la aviación mundial

Errores, decisiones críticas y avances regulatorios marcaron un antes y un después en la historia del medio de transporte más seguro del mundo

Los siete accidentes aéreos que

La foto acertijo: ¿quién es este niño que solo dejaba de tartamudear al cantar y terminó siendo una estrella de la música latina?

Criado entre boleros, hip hop y las esquinas de Harlem, un pequeño que apenas podía hablar encontró en la música la llave para enfrentar el mundo. Años después, esa misma llave le abriría paso a la gloria

La foto acertijo: ¿quién es
DEPORTES
Franco Colapinto quedó último en

Franco Colapinto quedó último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó y acortó la distancia con Norris

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

Murió un hincha de Palmeiras tras caerse de un bus durante una excursión turística en la previa de la final de Copa Libertadores

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Alberto Samid criticó a la

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: “No es la primera vez”

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la dieta romana anticipó

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

Ucrania atacó con drones marítimos a dos barcos de la “flota fantasma” de Rusia en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar

Cómo afectan las fallas técnicas de Airbus al avión que traslada al papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano