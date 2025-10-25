Historias

El misterio sin fin del Triángulo de las Bermudas: una leyenda entre la realidad y la ficción

Desde los registros de Cristóbal Colón hasta sucesos contemporáneos, esta región del Atlántico Norte ha originado historias de naufragios, teorías extraordinarias y análisis científicos que intentan explicar lo inexplicable

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El Triángulo de las Bermudas,
El Triángulo de las Bermudas, ubicado entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, es famoso por desapariciones inexplicables de barcos y aviones (Ubicación aproximada del Triángulo de las Bermudas)

En el Atlántico Norte, una región delimitada por Miami, las islas Bermudas y Puerto Rico se ha consolidado como uno de los mayores enigmas modernos. El Triángulo de las Bermudas es escenario de desapariciones inexplicables de barcos y aviones, relatos de fenómenos extraños y teorías que van desde lo sobrenatural hasta lo científico.

Desde los registros de Cristóbal Colón hasta la trágica desaparición del Vuelo 19, el magnetismo de esta zona cautiva a exploradores, investigadores y al público, alimentando una leyenda que desafía la razón y los avances de la ciencia.

Los primeros signos: entre exploradores y navegantes

Los orígenes de la leyenda se remontan a los tiempos de la exploración europea. Cuando Cristóbal Colón cruzó este sector del Atlántico en su travesía hacia América, reportó extrañas lecturas en la brújula y fenómenos luminosos inexplicables en la superficie del mar.

A lo largo de los siglos siguientes, marineros y comerciantes transmitieron historias de barcos desaparecidos sin dejar rastro, tormentas inesperadas y comportamientos erráticos de los instrumentos de navegación. Sin embargo, recién en 1964 el mito obtuvo su nombre definitivo: el escritor Vincent Gaddis utilizó por primera vez el término “Triángulo de las Bermudas” en un artículo para la revista Argosy. Inspirado en casos recientes y antiguos, Gaddis sentó las bases para la popularización de una narrativa misteriosa que se instalaría con fuerza en la cultura popular.

Desapariciones emblemáticas: el caso del Vuelo 19

El caso del Vuelo 19
El caso del Vuelo 19 en 1945, con la desaparición de cinco aviones y un equipo de rescate, consolidó la leyenda del Triángulo de las Bermudas

Si bien la zona acumulaba numerosas desapariciones, el gran salto a la fama del Triángulo de las Bermudas llegó con el caso del Vuelo 19, ocurrido el 5 de diciembre de 1945. Aquella tarde, cinco bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos, con 14 tripulantes, partieron de la base de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Al mando del teniente Charles Taylor, los aviones pronto comenzaron a experimentar problemas de navegación. Taylor reportó: “Mis brújulas no funcionan”. La situación se tornó caótica y la tripulación se desorientó, alejándose cada vez más de la costa.

La desesperación creció en las comunicaciones: “No sabemos dónde estamos… todo es... no podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base”. Finalmente, no pudieron retomar el rumbo y todos desaparecieron en el Atlántico, acompañados por el silencio radial. Un avión PBM Mariner, enviado en misión de rescate, desapareció con 13 tripulantes a bordo tras una explosión observada desde un barco cercano. La búsqueda, que movilizó numerosos recursos aéreos y navales, no arrojó resultados.

El informe oficial atribuyó el desastre a un error del piloto, pero ante reclamos familiares, la Marina lo modificó a “causas o razones desconocidas”, lo que abonó aún más la leyenda. El episodio quedó grabado como el misterio más icónico de la región.

Teorías y explicaciones científicas

Cristóbal Colón reportó anomalías en
Cristóbal Colón reportó anomalías en la brújula y luces extrañas en la zona del Triángulo de las Bermudas durante su travesía

A medida que la fama del Triángulo de las Bermudas creció en los medios y la literatura, surgieron múltiples teorías para explicar las desapariciones. Se popularizaron historias sobre monstruos marinos, calamares gigantes y abducciones extraterrestres. Se le atribuyó la existencia de portales a otras dimensiones, energías desconocidas y fenómenos inexplicables.

El cine y la televisión expandieron el mito, haciendo habitual el relato de desapariciones fulminantes, brújulas enloquecidas y radios silenciadas. No faltaron referencias a la Atlántida o la intervención de civilizaciones desconocidas.

Frente a estas explicaciones fantásticas, los análisis científicos buscaron respuestas en la realidad natural y humana. El Triángulo de las Bermudas se caracteriza por sus profundidades extremas, como la Fosa de Puerto Rico, y sus fuertes corrientes, que pueden dificultar las labores de rescate. Además, es una de las dos zonas del planeta donde coincide el norte magnético y el norte geográfico, lo que puede confundir a los sistemas de navegación.

Los meteorólogos advierten sobre olas inesperadamente altas, generadas por la Corriente del Golfo, y tormentas repentinas. “Si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, pueden producirse olas de una altura inesperada”, explicó Dave Feit de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El término 'Triángulo de las
El término 'Triángulo de las Bermudas' fue popularizado en 1964 por el escritor Vincent Gaddis en la revista Argosy

El atractivo del mito: cultura, miedo y fascinación

A pesar de los esfuerzos científicos y la búsqueda de explicaciones racionales, el mito nunca perdió vigor. El Triángulo de las Bermudas se instaló en el imaginario colectivo como un símbolo de la lucha entre la razón y lo desconocido. El atractivo radica en coexistir con lo inexplicable, en la posibilidad de que una fuerza imprevisible habite en sus aguas.

Libros, documentales y películas jamás perdieron interés en la región. Cada nuevo caso, aún los explicados por causas naturales, revive el misterio y dispara la imaginación del público. La narrativa de barcos y aviones que desaparecen mantiene vivo el suspense, y aún las aclaraciones más sólidas dejan un margen para la duda.

El Triángulo de las Bermudas persiste así como una de las leyendas contemporáneas más robustas. La combinación de accidentes reales, el desafío a la lógica y el magnetismo de lo inexplicado siguen nutriendo la fascinación global.

En última instancia, el Triángulo de las Bermudas encapsula el deseo humano de explorar los límites del conocimiento, recordando que, en pleno siglo XXI, aún existen misterios capaces de desafiar la certeza y alimentar la leyenda.

Temas Relacionados

Triángulo de las BermudasVuelo 19Atlántico NorteCristóbal ColónNewsroom BUE

Últimas Noticias

De símbolo del poder a asesino: la historia de Alex Murdaugh, el prestigioso abogado que mató a su esposa e hijo

Durante décadas representó el nombre intocable de la justicia en Carolina del Sur. El asesinato de su familia no solo destapó secretos familiares y una red de crímenes financieros, sino que puso fin a una dinastía que parecía invulnerable y conmocionó a todo un país

De símbolo del poder a

El día que un hipopótamo destrozó una expedición: la mordida más temida, la valentía de un aprendiz y el renacer de un sobreviviente

La vida de Paul Templer, un aficionado y experto de la naturaleza, cambió radicalmente tras una lucha por sobrevivir ante el ataque del gigante mamífero africano

El día que un hipopótamo

Cuando el infierno abrió sus puertas en Montmartre: la historia del cabaret más audaz de París

El célebre Cabaret de l’Enfer condensó durante más de medio siglo el costado más oscuro, lúdico y provocador de la noche parisina. Su cierre definitivo en octubre de 1952 marcó el fin de una era donde el arte, el exceso y la bohemia convirtieron al infierno en una tentación irresistible

Cuando el infierno abrió sus

El Arca de Zoé, la ONG del horror: la falsa misión humanitaria que secuestró cien niños en África para ser vendidos en Francia

Luego de una denuncia del Acnur y de Unicef, el 25 de octubre de 2007 la policía de Chad impidió el despegue de un avión que llevaba a 103 niños africanos a Europa en una supuesta “misión humanitaria”. La oscura intervención de Nicolás Sarkozy para lograr la impunidad de los responsables

El Arca de Zoé, la

Secretos de la dieta en el Antiguo Egipto revelados por la ciencia

Nuevos hallazgos arqueológicos y análisis avanzados permiten reconstruir con precisión los hábitos alimenticios de los egipcios, mostrando una cultura culinaria rica en sabores, técnicas y simbolismo social

Secretos de la dieta en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rige una alerta naranja por

Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y se espera otro día de intensa caída de agua en otras provincias

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

La industria profundiza su retroceso y redujo su aporte al Producto Bruto Interno

Revisarán otra condena contra Lázaro Báez y podría ser ratificada antes de fin de año

Fentanilo contaminado: la Cámara Federal analiza la responsabilidad de los 14 procesados por 20 muertes

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz ya enfrenta presiones

Rodrigo Paz ya enfrenta presiones de gremios y sindicatos en medio de la crisis económica de Bolivia

El asesor económico de Putin llegó a EEUU en busca de una reducción de la presión arancelaria de Trump sobre Rusia

El escalofriante historial delictivo de El Pelón, el asesino serial uruguayo que mató sin sentir nada: enfrenta una pena de 45 años

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania con drones y misiles balísticos: al menos dos muertos y 15 heridos en un nuevo bombardeo

Daniel Hendler y Marilú Marini reflexionan sobre ’27 noches’, una comedia agridulce que desafía prejuicios

TELESHOW
Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo