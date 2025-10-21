Un tobillo fracturado, un salto legendario y una medalla de oro: así fue la hazaña de Kerri Strug en Atlanta 96

Kerri Strug desafió una fractura de tobillo y aseguró el primer oro olímpico por equipos para Estados Unidos en gimnasia artística (Archivo)

En la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Kerri Strug desafió una lesión y, contra la indicación médica, ejecutó el salto decisivo que dio a Estados Unidos su primer oro olímpico por equipos en gimnasia. Su hazaña la transformó en un símbolo nacional, la llevó hasta la Casa Blanca y, tiempo después, la impulsó a reinventarse fuera del deporte, donde desarrolla una carrera en el servicio público.

El primer paso: una promesa joven en Barcelona

Antes de la epopeya en Atlanta, Strug ya se había enfrentado a desafíos deportivos de alto nivel. Su debut olímpico ocurrió en Barcelona 1992, cuando tenía solamente 14 años, lo que la convirtió en la gimnasta más joven del equipo estadounidense. Durante las pruebas clasificatorias, una caída en la rutina de suelo casi la deja fuera. Sin embargo, fue seleccionada y contribuyó al equipo que finalmente alcanzó el bronce por equipos.

El sabor de ese resultado fue agridulce para la joven atleta. Strug no pudo participar en el concurso general, situación que la marcó profundamente. Describió aquella experiencia como una “píldora amarga de tragar”, síntesis de la frustración de quedarse al margen. Esa lección temprana sería el telón de fondo para lo que vendría en su carrera, modelando un carácter decidido ante los reveses, según detalló Olympics.

Strug inició su carrera olímpica en Barcelona 1992, donde fue la gimnasta más joven del equipo estadounidense (Archivo)

Las Siete Magníficas y la búsqueda del oro inédito

Cuatro años después, la historia ubicó a Strug en el centro del escenario olímpico una vez más. Como integrante de Las Siete Magníficas, fue parte del equipo que pretendía cambiar la historia de Estados Unidos en la gimnasia artística. Hasta entonces, el país jamás había conseguido el oro olímpico por equipos en esta disciplina, mientras la hegemonía rusa se sostenía con nueve títulos.

La final por equipos en los Juegos de Atlanta presentaba una oportunidad única. El equipo estadounidense llegaba a la última rotación liderando por 0,897 puntos. Faltaba ejecutar el salto de potro, el desenlace bajo la mirada de miles de espectadores. La presión alcanzó niveles inéditos: cualquier error podía desvanecer años de preparación y anhelos colectivos acumulados.

Una presión insostenible y el salto necesario

El ambiente se tornó aún más tenso tras los fallos consecutivos de Dominique Moceanu en el salto, lo que dejó sobre los hombros de Strug la responsabilidad de asegurar el título. Las expectativas pesaban. “Para mí, había más expectativas porque no ganamos la primera vez”, recordó en una entrevista con NBC en 2016, citada por Olympics. Su primer salto terminó en un aterrizaje inestable: el tobillo izquierdo cedió, y el dolor fue evidente al momento de reincorporarse.

La gimnasta estadounidense se convirtió en símbolo nacional tras ejecutar el salto decisivo en Atlanta 1996, pese a la lesión (AP Foto/Susan Ragan)

En ese instante crítico, Strug consultó de inmediato si debía continuar. Recibió la orden precisa: el equipo necesitaba un segundo salto. Aunque el equipo médico le recomendó no arriesgarse, la gimnasia es un deporte en el que el compromiso muchas veces exige respuestas excepcionales. Ella decidió avanzar, asumiendo el reto mientras el estadio enmudecía atento a cada gesto.

El salto que hizo historia

Ayudada por su entrenador, Strug se preparó para el segundo salto. Caminó hasta el aparato, la molestia era visible, pero nada la detuvo. La tensión del momento era palpable; la atención de todos se centró en lo que estaba por ocurrir. Desde el inicio hasta el final de ese vuelo, la incertidumbre fue absoluta: no solo era un movimiento atlético, sino una exhibición de fortaleza y temple.

Al aterrizar, Strug apenas pudo sostenerse, pero logró mantener la postura reglamentaria y alzó los brazos. Ese instante desató la ovación, la puntuación de 9,712 selló la victoria histórica para Estados Unidos. La imagen de la joven gimnasta siendo cargada por su entrenador, mientras el dolor y la emoción se mezclaban en su rostro, se convirtió en un símbolo universal del esfuerzo llevado al extremo. Las cámaras, el público y el propio equipo reconocieron la intensidad de lo que acababa de suceder.

La hazaña de Strug marcó un antes y un después en la historia olímpica y la cultura deportiva de Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Más allá del podio: nuevos caminos tras Atlanta

El impacto de la hazaña se extendió rápidamente. Strug se convirtió en una figura nacional, participó en programas televisivos y fue recibida en la Casa Blanca. Su definición de éxito trascendió la pista: el respeto y reconocimiento llegaron de todas partes, consolidando su lugar en la cultura popular estadounidense. Sin embargo, la lesión que sufrió representó un punto de inflexión en su carrera deportiva, según desarrolló Olympics. Poco después, decidió retirarse y buscar otros horizontes.

Se dedicó a la docencia, participó en espectáculos sobre hielo y, posteriormente, asumió funciones en el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia en Washington D. C., de acuerdo con Olympics. Su vida fue tomando nuevos caminos, mostrando que la identidad de una atleta también puede reinventarse lejos de los reflectores.

Una historia que sigue inspirando

Aunque los registros muestran que el equipo estadounidense habría alcanzado el oro incluso sin ese salto decisivo, el gesto de Strug enfrentando el dolor y cruzando el límite propio trascendió la matemática del deporte.

A pesar del paso del tiempo, la noche de Atlanta sigue recordándose no solo por la medalla, sino por la fuerza expresada en un momento límite. Esos segundos sobre el potro, el aplauso inmediato y la reacción del mundo mantienen viva una historia que, sin grandes discursos, demuestra que el verdadero triunfo aparece cuando se desafían las expectativas propias y ajenas.