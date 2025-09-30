Historias

La historia del nene que fue héroe de la resistencia contra los nazis: ”Tomaba las misiones como juegos"

Marcel Pinte tenía 6 años cuando llevaba mensajes de los maquis franceses entre los pueblos de la campiña. Cómo fue su muerte y el reconocimiento tardío

Mariano Jasovich

Por Mariano Jasovich

Una de las pocas imágenes
Una de las pocas imágenes que se conservaron de Marcel Pinte

A veces, la guerra selecciona como héroe a quien menos debería. Una boina azul caída en el barro, el sonido de botas sobre hojas mojadas y el cuerpo de un niño de seis años, Marcel Pinte, convertido en símbolo de la Resistencia francesa. El día de su muerte, en los bosques de Aixe-sur-Vienne, los combatientes adultos dejaron de hablar de armas y de traiciones para mirar el rostro de un pequeño caído. Era la infancia sacrificada en medio de un conflicto que se llevó millones de vidas.

Había guerra. La ocupación nazi rasgaba a Europa, y los campos de Limousin, con sus casas de piedra y sus caminos cubiertos de niebla, eran escenario de pasadizos, de señales en clave, de mensajes cosidos entre los pliegues de la ropa. En una de esas casas, la familia Pinte tejía redes de resistencia. Eugène Pinte, el padre, conocido como “Athos”, se movía entre las líneas enemigas con destreza. En las madrugadas, cuando los adultos conspiraban, un niño de grandes ojos escuchaba sin parpadear.

Las aventuras de Marcel Pinte

Marcel era menudito. En su bicicleta de ruedas oxidadas, circulaba como un fantasma por los caminos rurales. Nadie sospecharía de él. Había recibido encargos: cartas, mensajes de viva voz, coordenadas que los adultos no se atrevieron a confiar a nadie más. Su madre, Marie-Louise, lo vigilaba desde la ventana, cruzando los dedos y reprimiendo el grito que la empujaba a detenerlo. Él a veces se giraba y sonreía, como si su corta vida sólo conociera el juego.

Marcel Pinte en una foto
Marcel Pinte en una foto familiar en la campiña francesa

Una noche de noviembre en 1944, la resistencia esperaba el aterrizaje de paracaidistas aliados. El código para la operación dependía de la entrega de una contraseña a tiempo y de manos seguras. “Yo iré”, dijo Marcel, desafiando la lógica y el miedo. Los hombres de la Resistencia francesa intercambiaron miradas—algunos con rabia, otros con admiración. Un veterano gruñó:

—Es demasiado pequeño, no entiende lo que está en juego.

Pero el jefe, “Athos”, intervino:

—Es el más rápido. Nadie sospechará de un niño.

Nada de lo que sucedería más tarde borraría esa decisión.

La misión final de Marcel Pinte

En la penumbra del bosque, Marcel avanzaba entre las sombras con el mensaje oculto bajo la camisa. Su respiración se acompasaba al latido de la noche. Nadie, ni siquiera él, adivinaba que esa caminata le pesaría sobre la memoria de su país durante décadas.

El mundo de la ocupación era un tablero de traiciones. Nadie confiaba del todo en nadie. “Los vecinos te sonríen de día y te entregan a la Gestapo de noche”, murmuraban. Por eso la Resistencia francesa utilizaba a los niños: pasaban desapercibidos y podían cruzar los controles sin levantar sospechas. Había llamado la atención en los comandos locales la fría eficacia de ese pequeño que parecía mimetizarse con las piedras y los caminos.

Esa noche, cuando los paracaidistas descendieron y comenzó el reparto de armamento, un disparo accidental desgarró la oscuridad. Nadie vio de dónde salió la bala. Pero la boina azul rodó en el barro y Marcel cayó. El clan Pinte corrió hacia él, y la madre lo encontró con el mensaje mojado en sangre. “Nunca pensé que el precio de la libertad fuera tan pequeño y tan grande a la vez”, exclamó Marie-Louise entre sollozos.

La identificación póstuma para Marcel
La identificación póstuma para Marcel Pinte que lo certifica como miembro de la Resistencia

Las crónicas familiares hablan de un poblado en shock, y de una Resistencia obligada, por la premura, a enterrar al niño en secreto, en una fosa sin cruz ni nombre, mientras las patrullas alemanas recorrían los caminos. La imagen del féretro, hecho a las prisas, perseguiría a la madre el resto de su vida.

Y, sin embargo, la memoria colectiva olvidó a Marcel Pinte durante más de medio siglo.

El reconocimiento tardío

La guerra terminó y Francia necesitó héroes adultos, generales y líderes de discurso teatral. Nadie hablaba del niño de seis años que sirvió de cartero a la Resistencia. Las plazas, los monumentos, los libros, permanecían mudos. Solo la familia mantuvo viva la llama, enseñando a los más pequeños la tumba que no portaba ni una fecha.

Un mediodía de otoño, muchos años después, el silencio se rompió. El Ministerio de las Fuerzas Armadas reconoció oficialmente el sacrificio de Marcel. La paradoja saltaba a los titulares: “El héroe más joven de la Resistencia tenía seis años”. Los medios reconstruyeron la figura del niño perdido con la minuciosidad de quien intenta devolver el color a una fotografía sepia.

—¿Por qué tardaron tanto? —preguntó un nieto del pueblo, parado junto a la tumba. Un anciano levantó la cabeza.

—Los países necesitan tiempo para digerir sus tragedias —dijo.

París, ocupada por los nazis
París, ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

En las ceremonias oficiales, los funcionarios depositaban flores y pronunciaban discursos. Pero el acto más contundente fue el silencio: decenas de visitantes se quedaban quietos frente a la sepultura, intentando descifrar el misterio de una vida entregada antes de comprender siquiera los años.

Los archivos militares contienen hoy la referencia: “Marcel Pinte — caído en misión, portador de mensaje cifrado”. Escribe el investigador Dirk de Klein: “Su historia encarna la mezcla de horror y esperanza que define a la Resistencia”. El hecho de que Marcel desempeñara funciones de enlace y mensajero era conocido solo por su círculo íntimo. Las autoridades colaboracionistas jamás imaginaron que la guerra habitara en cuerpos tan frágiles.

En unos manuscritos rescatados por la familia, el padre escribió: “Nunca tuve miedo por mí, solo por ellos. Para un niño, el miedo es algo que aprende o que le enseñan. Marcel parecía inmunizado, como si el juego y la misión fueran lo mismo”.

En los pueblos de Limousin, la guerra se vivía con resignación y nerviosismo. Maquisards —guerrilleros de la Resistencia— merodeaban por los bosques, y los rumores de ejecuciones, torturas y represalias llegaban a diario. “Un día tu padre desaparece, tu hermano también, y entonces entiendes que la infancia es apenas una estación de paso”, recuerda un sobreviviente.

Pasaron los años. Francia, siempre necesitada de héroes sin manchas, volvió su vista hacia los mártires olvidados. Y así, la imagen de Marcel, con su chaqueta raída y su sonrisa tímida, ganó el lugar que la historia le debía. Se escribieron libros, se filmaron documentales y se izaron banderas en su nombre.

En la última ceremonia, mientras la banda tocaba La Marsellesa, un niño del pueblo dejó sobre la tumba una flor silvestre y un papel doblado. Decía: “Gracias por ser valiente cuando nadie debería serlo”.

