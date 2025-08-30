La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que creció ante las cámaras y la industria del cine la trató como una adulta?

Todas las revistas querían tenerla en la portada

La niña, perteneciente a una familia aristocrática, nació el 31 de mayo de 1965 en Manhattan, Nueva York. Su madre era una actriz y modelo, de raíces inglesas, alemanas, escocesas-irlandesas y galesas y su padre, un empresario del mundo de la cosmética, descendiente de familias inglesas, francesas, irlandesas e italianas.

Por su singular belleza empezó a aparecer en avisos publicitarios con meses de vida. Siendo una bebe de grandes ojos azules, su madre la llevó de casting en casting. En 1974 participó de su primera película, After the Fall bajo las ordenes de Arthur Miller. En 1975, fue fotografiada para una famosa pasta dental por Richard Avedon. Tenía 9 años cuando su madre la llevó a una sesión de fotos donde debió posar desnuda. Era “para alentar su carrera profesional”, se defendió la mujer quien ya había decidido forjarle una carrera como actriz y modelo, ocupándose personalmente de representarla y de seleccionar sus trabajos. Ese año sus padres se divorciaron. Nadie ponía un límite.

En 1976, a los 11 años ingresó a la agencia de modelos Eilen Ford.

Cuando filmó “Pretty Baby”, estaba por cumplir 13 años. Y tuvo que besar como una adulta a David Carradine, un actor que tenía 32 en ese momento. La historia de su debut temprano en el cine con un papel en el que interpretó a una niña en un contexto de extrema vulnerabilidad forma parte de un documental que ponen en evidencia los abusos a los que fue sometida por la industria y por su propia familia.

A partir de la película “Pretty Baby” se volvió famosa y fue denominada como la “la mujer más linda del mundo”. La simetría de sus rasgos era un tema de análisis en los medios y todos la querían en sus portadas. Luego llegaron las publicidades de moda, los jeans y más películas con desnudez y escenas de sexo, cuando era apenas una adolescente.

La actriz contó que su madre la controlaba “de todas las maneras posibles”. Desde elegir sus papeles —los controversiales como Pretty Baby o La laguna azul— hasta impedir que otros agentes respetados la representaran.

En su nuevo libro reveló que el alcoholismo de su madre fue una “agonía” que marcó su infancia. Sentía que no tenía herramientas para protegerse ni para vivir por sí misma, y que al llegar a la universidad estaba emocionalmente en shock

De su madre se distanció progresivamente. En sus autobiografía reflexiona sobre oportunidades perdidas y cómo, ya adulta, entendió que su madre había limitado su desarrollo profesional y personal.

Respuesta: la niña de la foto es Brooke Shields