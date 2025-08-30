Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que creció ante las cámaras y la industria del cine la trató como una adulta?

Nació en Manhattan en los años sesentas. Con pocos meses de vida su madre la llevó a un casting y determinó que sería modelo y actriz y ella sería su representante

Gabriela Cicero

Por Gabriela Cicero

Guardar
Todas las revistas querían tenerla
Todas las revistas querían tenerla en la portada

La niña, perteneciente a una familia aristocrática, nació el 31 de mayo de 1965 en Manhattan, Nueva York. Su madre era una actriz y modelo, de raíces inglesas, alemanas, escocesas-irlandesas y galesas y su padre, un empresario del mundo de la cosmética, descendiente de familias inglesas, francesas, irlandesas e italianas.

Por su singular belleza empezó a aparecer en avisos publicitarios con meses de vida. Siendo una bebe de grandes ojos azules, su madre la llevó de casting en casting. En 1974 participó de su primera película, After the Fall bajo las ordenes de Arthur Miller. En 1975, fue fotografiada para una famosa pasta dental por Richard Avedon. Tenía 9 años cuando su madre la llevó a una sesión de fotos donde debió posar desnuda. Era “para alentar su carrera profesional”, se defendió la mujer quien ya había decidido forjarle una carrera como actriz y modelo, ocupándose personalmente de representarla y de seleccionar sus trabajos. Ese año sus padres se divorciaron. Nadie ponía un límite.

En 1976, a los 11 años ingresó a la agencia de modelos Eilen Ford.

Cuando filmó “Pretty Baby”, estaba por cumplir 13 años. Y tuvo que besar como una adulta a David Carradine, un actor que tenía 32 en ese momento. La historia de su debut temprano en el cine con un papel en el que interpretó a una niña en un contexto de extrema vulnerabilidad forma parte de un documental que ponen en evidencia los abusos a los que fue sometida por la industria y por su propia familia.

A partir de la película “Pretty Baby” se volvió famosa y fue denominada como la “la mujer más linda del mundo”. La simetría de sus rasgos era un tema de análisis en los medios y todos la querían en sus portadas. Luego llegaron las publicidades de moda, los jeans y más películas con desnudez y escenas de sexo, cuando era apenas una adolescente.

La actriz contó que su madre la controlaba “de todas las maneras posibles”. Desde elegir sus papeles —los controversiales como Pretty Baby o La laguna azul— hasta impedir que otros agentes respetados la representaran.

En su nuevo libro reveló que el alcoholismo de su madre fue una “agonía” que marcó su infancia. Sentía que no tenía herramientas para protegerse ni para vivir por sí misma, y que al llegar a la universidad estaba emocionalmente en shock

De su madre se distanció progresivamente. En sus autobiografía reflexiona sobre oportunidades perdidas y cómo, ya adulta, entendió que su madre había limitado su desarrollo profesional y personal.

Respuesta: la niña de la foto es Brooke Shields

Temas Relacionados

foto acertijoBrooke Shields

Últimas Noticias

Los once días de asedio de Ruby Ridge: la historia de la masacre que incentivó el movimiento de milicias en Estados Unidos

En agosto de 1992 una búsqueda de un hombre que no se presentó en los tribunales, terminó en un intercambio de balazos y con varias muertes. Surgieron protestas y cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de las autoridades

Los once días de asedio

El día que la NASA diversificó su política de selección y Guion Bluford se convirtió en el primer astronauta afroamericano

Después de haber pasado un exigente examen de admisión, Guion Bluford fue seleccionado por la NASA y en 1983 integró la tripulación de la misión STS-8 que realizó el transbordador espacial Challenger. Había sido elegido cinco años antes entre ocho mil postulantes

El día que la NASA

“¡Camarada Lenin!”: los tres disparos de la anarquista que intentó matar al líder de la revolución rusa y el misterio que aún persiste

La tarde del 30 de agosto, el líder bolchevique fue herido gravemente por una mujer que le disparó cuando salía de pronunciar un discurso. Poco después detuvieron a Fanya Kaplán, quien confesó ser la autora del atentado y aseguró que había actuado sola. La mataron tres días después sin siquiera ser interrogada seriamente. Las dudas sobre los posibles ideólogos y una respuesta que debió esperar 40 años

“¡Camarada Lenin!”: los tres disparos

Una radio atacada por saboteadores polacos y un mensaje antialemán: la farsa montada por Hitler para desatar la Segunda Guerra Mundial

El 31 de agosto de 1939, hace ochenta y seis años, un grupo de “polacos nacionalistas” atacó la radio de Gleiwitz, una localidad fronteriza que que había sido incorporada al imperio alemán en 1871 —hoy conocida como Gliwice, parte de Polonia—. Ni eran polacos, ni eran nacionalistas. Era una puesta en escena montada con minucia por las SS para convencer a la población de que los polacos habían atacado al Reich. Era la excusa que Hitler necesitaba para invadir el país

Una radio atacada por saboteadores

El método Montessori que marcó la vida de Gabriel García Márquez y reveló su genio literario

Un entorno educativo innovador fue capaz de transformar obstáculos tempranos en el motor creativo de uno de los narradores más influyentes de la literatura en español

El método Montessori que marcó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene

Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene el Gobierno de los audios y cómo puede impactar en el Gabinete

Semana Financiera: se recalentó el dólar mientras los bonos y las acciones siguen en rojo

Cuán bien o mal se vive en la Argentina: cuatro aspectos del desarrollo humano del país

Somos Buenos Aires inicia el último tramo de la campaña con la ilusión de conquistar votantes desencantados

El Gobierno cree que la oposición usará las derrotas en el Congreso para imponer sus nombres en la AGN

INFOBAE AMÉRICA
Putin se reunirá con los

Putin se reunirá con los líderes de India, Turquía e Irán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China

Día Internacional del Puma: conservación, protección y desafíos en Argentina

Cómo Jerusalén enfrentó la falta de agua hace 2.800 años

“Adulto”: un film que muestra con sensibilidad y belleza cómo es crecer de golpe

Un buque lanzamisiles de EEUU cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe para sumarse al operativo contra el narcoterrorismo frente a Venezuela

TELESHOW
Daniela Batlle Casas: “Piensan que

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”

Nancy Anka recuerda el irrepetible éxito que vivió con Grande Pá: “Sin la contención correcta terminaba psiquiátrica“