La foto acertijo: ¿Quién es este niño que alcanzó fama mundial como bailarín, cantante y actor?

El niño practicaba danza siguiendo los pasos de su madre que tenía una academia de danza

El niño nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas. Su madre Patsy fue clave en su educación. Era bailarina. Dirigía una escuela de danza y coreografiaba espectáculos locales. Su padre, Jesse, era ingeniero. Desde chico estuvo rodeado de música, movimiento y disciplina. Tan férrea por parte de su madre que incluyó maltrato físico y psicológico. Patsy, que se jactaba de ser una profesora estricta, solía ser tan dura con su hijo que su padre amenazó con divorciarse si ella no dejaba de castigarlo físicamente. “Nunca volvió a pegarle después de eso”, aseguró la viuda del actor, Lisa Niemi, que lo conoció en la escuela de baile cuando él tenía 20 años, y ella 15.

Aunque en la adolescencia pesaba bastante el deporte —fútbol americano, natación y gimnasia— una lesión en la rodilla a los 18 años lo obligó a abandonar el campo de juego.

El ballet que había aprendido con su madre apareció como alternativa, pero también como refugio. Se formó en escuelas de Nueva York, entre ellas la Joffrey Ballet, y llegó a integrar compañías profesionales. Uno de sus primeros roles en el mundo del espectáculo fue como príncipe de Blancanieves en una producción de Disney. Luego de esa experiencia se casó con Lisa, la mujer de toda su vida.

La rodilla no le dio respiro, por lo que fue sometido a cuatro operaciones y casi le amputan la pierna. Durante un tiempo vivió en departamentos compartidos, trabajó en musicales como West Side Story, Goodtime Charley y Grease y comenzó a audicionar para televisión.

Su primer papel importante en cine llegó en 1983, en una película que reunía a varios jóvenes actores que luego serían figuras. A partir de entonces, su carrera tomó impulso. Tenía presencia física, pero también una sensibilidad que lo diferenciaba.

Su gran momento llegó con la miniserie de televisión “North and South” en 1985. En 1987, su recordado protagónico en “Dirty Dancing” lo convirtió en una de las caras más reconocibles del cine de los años ochenta y noventa. La estrella murió en 2009, a los 57 años, víctima de un cáncer.

Respuesta: el chico de la foto es Patrick Swayze