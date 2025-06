“Fourth Time Around“: la irónica canción que compuso Bob Dylan para responderle a John Lennon Fuente: YouTube

La historia del rock trae consigo historias de rivalidad y admiración. Una de ellas fue la protagonizada por Bob Dylan y John Lennon, cuya discusión giró en torno a la canción “Fourth Time Around”, que habría nacido como una respuesta irónica contra el ex-Beatle tras percibir que el músico británico había incorporado elementos de su estilo en la canción “Norwegian Wood”.

Esta interacción entre ambos dejó una huella perdurable en la música popular del siglo XX y tuvo su comienzo en 1964 cuando se encontraron por primera vez en la ciudad de Nueva York, marcando el inicio de una profunda relación creativa que impactaría sustancialmente sus futuras producciones musicales. Según explicó Indie Hoy, esto sentó las bases para un rico intercambio artístico que cambiaría el rostro de la música.

Influencia de Dylan en Lennon y el cambio de estilo

El legado musical de Bob Dylan dejó una huella innegable en The Beatles, siendo John Lennon quien experimentó un cambio más pronunciado en su enfoque artístico. Esta influencia motivó a Lennon a explorar composiciones más introspectivas y a adoptar un estilo musical que se inclinaba hacia el folk, un giro evidente en temas como “You’ve Got to Hide Your Love Away” del álbum Help!.

El cambio de rumbo en la música de Lennon se hizo aún más evidente con el lanzamiento de Rubber Soul en 1965. Este álbum marcó un punto de inflexión, reflejando la impronta de Dylan en la profundidad lírica y la sensibilidad folk que caracterizaron las nuevas canciones de John.

No obstante, al percibir la similitud creciente de sus estilos con el de Lennon, Dylan comenzó a ver la situación como una especie de imitación o eco de su propio trabajo. Este sentimiento quizás se intensificó con la llegada de “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)”, una de las canciones más emblemáticas de Rubber Soul.

La influencia de Bob Dylan llevó a John Lennon a explorar un estilo más introspectivo y folk en su etapa con The Beatles (fuente: AFP)

El surgimiento de “Norwegian Wood” y la reacción de Dylan

"Norwegian Wood“, escrita e interpretada por John Lennon, captó de inmediato la atención de Bob Dylan. La canción, con su atmósfera introspectiva, su estructura narrativa y su instrumentación acústica, evocaba de manera inconfundible el estilo que él había popularizado en sus propios discos. La reacción del cantante, ante lo que consideró una "copia desmedida" de su enfoque musical, fue de molestia, lo que lo llevó a concebir una respuesta artística.

Indie Hoy señala que, como aparente contestación a la influencia de su estilo en “Norwegian Wood”, Dylan compuso "Fourth Time Around“, incluida en su álbum Blonde on Blonde de 1966. Esta canción, lejos de ser una simple réplica, se convirtió en un ejercicio de ironía y sofisticación, en el que Dylan jugó con las similitudes y diferencias respecto a la obra de Lennon.

Creación y características de “Fourth Time Around”

"Fourth Time Around" presenta una serie de paralelismos con "Norwegian Wood" que resultan imposibles de ignorar. Indie Hoy subraya que las semejanzas musicales y líricas entre ambas piezas saltaron a la vista desde el primer momento. Dylan empleó una estructura y melodías similares, recurrió a la guitarra acústica como elemento central y optó por una letra construida en clave de narración, elementos todos presentes en la canción de Lennon.

Para muchos observadores, “Fourth Time Around” fue interpretada como una lección dirigida a Lennon. En esta composición, Dylan no solo replicó el estilo de “Norwegian Wood”, sino que lo llevó un paso más allá, demostrando su maestría en el género y, al mismo tiempo, subrayando la naturaleza imitativa de la obra de Lennon. La canción se convirtió así en un sofisticado juego de espejos, en el que la admiración y la rivalidad se entrelazaron de manera sutil.

“Norwegian Wood” de Lennon fue percibida por Dylan como una imitación de su estilo, lo que motivó la composición de “Fourth Time Around” (c. 1964 © 1978 Gunther / MPTV / REUTERS)

Interpretaciones sobre la intención de Dylan

La interpretación de "Fourth Time Around" como una burla o una advertencia hacia Lennon ha sido objeto de debate entre críticos y fanáticos. Indie Hoy indica que muchos consideran la canción como una forma de aleccionar a Lennon, mientras que otros ven en ella una muestra de la compleja relación entre ambos artistas. Un elemento clave que alimenta esta lectura es la frase que Dylan entona al final de la canción: "Yo nunca te pedí ayuda, así que no me la pidas a mí“.

Algunos analistas interpretan esta línea como una alusión directa a Lennon, una manera de marcar distancia y de advertirle que no recurra nuevamente a su estilo como fuente de inspiración. La publicación de Indie Hoy destaca que esta frase ha sido vista por parte del público y la crítica como una declaración explícita de Dylan, dirigida a su colega británico.

En su carrera solista, Lennon negó la idolatría hacia Dylan en la canción “God”, cerrando un ciclo de influencias y rivalidades (REUTERS)

Reacciones posteriores: influencia reconocida y respuesta de Lennon

La influencia de Dylan en el trabajo de Lennon y, en general, en el sonido de The Beatles, fue reconocida abiertamente por Paul McCartney en años posteriores. Según Indie Hoy, McCartney admitió que el estilo de Dylan dejó una huella profunda en la evolución musical del grupo, especialmente en la etapa comprendida entre Help! y Rubber Soul.

Por su parte, John Lennon abordó la cuestión de la idolatría y la influencia en su carrera solista. En la canción "God“, incluida en su álbum de 1970, se despojó de todas sus creencias e ídolos, mencionando explícitamente a ”Zimmerman“, el verdadero apellido de Bob Dylan. Así, negó su heroísmo y dio por terminado un ciclo lleno de influencias, respuestas y rivalidades que había marcado su relación.