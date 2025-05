La foto acertijo: ¿Quién es este chico que ganó su primera pelea de boxeo a los 12 y triunfó como actor en un filme de los 80?

La estrella ganó su primer combate de boxeo a los 12 años

Una leyenda del cine, figura de culto en los años ochenta, sorprendió al público británico y a sus compañeros de encierro en la versión local de Gran Hermano Famosos al revelar el impacto que los traumas de su infancia siguen teniendo en su vida cotidiana. Durante una conversación espontánea en la casa, relató que sufre insomnio crónico desde hace décadas. “Puedo estar despierto entre uno y cuatro días seguidos”, dijo. “Pagaría millones de dólares por dormir más”.

La revelación surgió cuando otra participante del programa, la cantante y bailarina JoJo Siwa, le preguntó qué le impedía conciliar el sueño. La respuesta fue inmediata: “El miedo. Es como si mi infancia se tratase solo del miedo que me daba no poder arreglar las cosas antes de partir...”. Luego, con visible angustia, confesó que a los 14 años sufrió abusos que lo marcaron profundamente. “Elegí ponerme en modo duro, porque no quería vivir en la vergüenza, no quería ser una víctima más”.

El actor, que pasó los últimos seis años ensimismado, relató que ese aislamiento fue voluntario. “Me autoaíslo, me aíslo”, dijo ante el resto del elenco, que lo escuchó en silencio. También habló de las consecuencias que esa historia tuvo en su vida afectiva. “Desde que tengo 30 he tenido una novia cada cuatro años. Elegí todo mal”.

Sin embargo, esta reaparición pública terminó de forma abrupta. Fue expulsado del reality tras reiteradas advertencias del programa por comportamientos inapropiados hacia otros participantes.

La violencia sufrida en su niñez fue denunciada años atrás en un libro de Ingrid E. Newkirk, presidenta de PETA, titulado One Can Make a Difference. En esas páginas, el actor relataba los golpes que le propinaba su padrastro. “Era grande, muy grande, y malo. Maltrataba físicamente a mi madre. Odiaba a ese tipo por hacerle daño, por asustarla. Durante años, lo único que quería era acabar con él”.

Según contó, el boxeo fue su vía de escape. En un centro comunitario de su barrio encontró un saco de entrenamiento que se convirtió en símbolo de resistencia. “No podía vencer a mi padrastro, así que con el tiempo empecé a desquitarme con los demás. Me peleaba en todas partes, por cualquier cosa. Bebía, me drogaba, pero más que eso, estaba enfadado, loco y avergonzado”.

Nacido en Schenectady, Nueva York, en 1952, de raíces irlandesas y francesas, fue criado como católico, religión que aún profesa. Su padre lo abandonó a los seis años y su madre se volvió a casar con un oficial de policía en Miami Beach. Allí creció rodeado de una familia numerosa y en un entorno violento. A los 12 años ganó su primera pelea de boxeo como peso mosca. Fue parte del histórico gimnasio 5th Street Gym, donde entrenó junto a figuras como Muhammad Ali y Luis Rodríguez.

En 1971, después de una conmoción cerebral, abandonó momentáneamente el cuadrilátero y dio sus primeros pasos en la actuación. Un papel en una obra estudiantil lo llevó a mudarse a Nueva York, donde estudió con maestros del Actors Studio y fue aceptado en su primera audición, que el propio Elia Kazan calificó como “la mejor en treinta años”.

Su carrera cinematográfica comenzó con pequeños roles a fines de los años setenta. En 1981 se ganó la atención del público por su breve pero impactante actuación en Body Heat y luego por su papel en Diner. Películas como 9 semanas y media lo convirtieron en un sex-symbol, pero su vínculo con el boxeo nunca se rompió. “Volví por vergüenza. Era buen aficionado, pero me dieron una paliza todos los días en el gimnasio”, dijo años después. Las secuelas físicas incluyen cinco operaciones de nariz y una de pómulo.

Su vida fue y sigue siendo una combinación de talento, brutalidad, sensibilidad y caos. La televisión lo volvió a exponer. Y él eligió contarlo todo.

Respuesta: el chico de la foto es Mickey Rourke