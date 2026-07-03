Jim Morrison: quiso escapar de sí mismo, encontró la muerte en París y el misterio nunca abandonó su tumba

En marzo de 1971, Jim Morrison se instaló en París con la intención de alejarse de los excesos del rock y dedicarse a escribir poesía (Zuma Press/The Grosby Group)

Jim Morrison murió el 3 de julio de 1971 en un departamento del barrio parisino de Le Marais. Tenía 27 años. No hubo autopsia, no se labró un acta policial y el certificado de defunción se limitó a consignar una “insuficiencia cardíaca”. Cincuenta y cinco años después, las circunstancias exactas de su muerte siguen sin resolverse y la tumba del cantante de The Doors, en el cementerio de Père Lachaise, continúa siendo uno de los lugares de peregrinación más visitados de París.

Aquella madrugada, Pamela Courson, novia y compañera del músico, lo encontró en la bañera del departamento que compartían cerca del río Sena. Según su propio relato, Morrison había vomitado sangre la noche anterior —algo que ya había ocurrido antes y que entonces no generó alarma— y decidió darse un baño. A las cinco de la mañana, Courson, al notar su ausencia en la cama, se levantó y lo encontró con los brazos apoyados en los bordes de la bañera y, según ella misma reveló tiempo después, con una expresión que describió como “una sonrisa infantil”, tan serena que, por un instante, creyó que se trataba de una de las bromas pesadas que él solía hacerle.

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El médico que acudió al lugar certificó la muerte por fallo cardíaco. Las autoridades francesas no ordenaron una autopsia porque no había indicios de violencia, una decisión que hoy resulta difícil de imaginar tratándose de una de las mayores estrellas de rock de la época.

La relación entre Jim Morrison y Pamela Courson estuvo marcada por una intensa historia de amor, el consumo de drogas y una convivencia turbulenta. Tres años después de la muerte del cantante, ella también fallecería por una sobredosis

La noticia no se difundió de inmediato. Recién seis días después, Bill Siddons, manager de The Doors, y Pamela Courson decidieron comunicar la muerte del cantante, tras velar el cuerpo en un ataúd cerrado y enterrarlo discretamente en Père Lachaise. Ambos tenían fresco el recuerdo del circo mediático que rodeó los funerales de Jimi Hendrix y Janis Joplin, fallecidos meses antes. Sin proponérselo, aquel silencio terminó alimentando uno de los mayores enigmas de la historia del rock.

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Las teorías que nunca se cerraron

El vacío de información oficial dejó el terreno libre para versiones de todo tipo. La más extendida entre quienes conocían el ambiente nocturno parisino de la época apunta a una sobredosis de heroína. Aunque durante gran parte de su vida fue sobre todo un gran consumidor de alcohol, en sus últimos meses en París había comenzado a consumir heroína junto con Pamela Courson. Ella misma moriría tres años más tarde por una sobredosis.

Morrison y Pamela Courson habían viajado a París con la esperanza de comenzar una nueva etapa lejos de la presión de la fama. El proyecto terminó abruptamente con la muerte del cantante a los 27 años

Esa hipótesis cobró nueva fuerza en 2007, cuando el escritor y periodista francés Sam Bernett aseguró que Morrison no había muerto en su departamento sino en el baño del club Rock and Roll Circus, donde él trabajaba. Según su versión, el cantante se descompuso tras consumir heroína, falleció allí mismo y, para evitar un escándalo que comprometiera al local y a los traficantes presentes, su cuerpo fue trasladado al departamento y colocado en la bañera antes de avisar a las autoridades. Bernett nunca aportó pruebas, pero su relato volvió a instalar el debate.

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Con el correr de las décadas también circularon otras hipótesis mucho menos consistentes: desde una supuesta conspiración de agencias estadounidenses contra referentes de la contracultura hasta la idea de que Morrison fingió su propia muerte para escapar de la fama y de la condena que enfrentaba por exhibicionismo tras un recital en Miami. Ninguna de esas versiones encontró sustento.

Provocador, sensual y desafiante, Morrison tuvo una presencia escénica muy poderosa

Otra hipótesis apuntó a Courson. Según esta versión, la menos consistente, fue ella quien le suministró una dosis letal y luego lo trasladó a la bañera para simular una muerte accidental.

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El poeta que llegó a París huyendo de sí mismo

Morrison había llegado a la capital francesa en marzo de 1971, cuatro meses antes de su muerte. Estaba exhausto. Había engordado, tomaba alcohol compulsivamente, sufría problemas respiratorios y arrastraba un profundo desgaste físico y emocional. Quería dejar atrás el personaje que había construido durante cinco años al frente de The Doors y dedicarse a escribir poesía.

La elección no era casual: sentía una identificación profunda con la tradición literaria francesa, en particular con los poetas Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, cuya exploración de los límites de la percepción y la experiencia había marcado su visión del mundo desde la adolescencia. París representaba, en su imaginario, la posibilidad de reinventarse como escritor y alejarse del agotamiento que le producía su propia leyenda.

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Pero la Ciudad Luz no consiguió salvarlo de sí mismo. Muy pronto retomó las noches de alcohol, los bares y el consumo de drogas. El hombre que había llegado buscando una segunda vida terminó recorriendo el mismo camino que intentaba abandonar.

Cinco años, seis discos, una leyenda desproporcionada

La carrera de The Doors fue tan breve como extraordinaria. Entre 1967 y 1971 el grupo grabó seis discos de estudio —The Doors y Strange Days en el mismo año de su debut, Morrison Hotel en 1970 y L.A. Woman apenas meses antes de la muerte de su líder— , suficientes para cambiar la historia del rock. La combinación del teclado jazzero de Ray Manzarek, la guitarra de Robby Krieger, la batería de John Densmore y la personalidad escénica de Morrison produjo un sonido que no se parecía a ningún otro.

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Canciones como “Light My Fire”, “People Are Strange”, “The End” o “Riders on the Storm” mezclaban rock, blues, psicodelia y literatura con una ambición artística poco habitual para la época. Sobre el escenario, Morrison construyó una figura provocadora, sensual y desafiante que influiría en generaciones posteriores, desde Iggy Pop hasta el punk.

Diego Manrique, uno de los críticos musicales españoles más respetados y autor del libro Jinetes en la tormenta, situó a The Doors entre los mejores grupos de la historia del rock. “Los cuatro componentes eran chicos cultos metidos en movimientos de vanguardia y sus canciones no tenían nada que ver con lo que se hacía entonces”, señaló en declaraciones a la agencia EFE. Manrique también subrayó que Morrison, con sus apariciones sobre el escenario vestido de cuero negro y el torso descubierto, se convirtió en un “sex symbol” para ambos géneros, al tiempo que su personaje del “Rey Lagarto” —construido sobre las teorías de Artaud— lanzaba provocaciones al público y a la policía que con frecuencia vigilaba sus conciertos.

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Una tumba en el cementerio más famoso del mundo

Père Lachaise alberga alrededor de 70.000 tumbas y 27.000 urnas con cenizas. Entre sus ocupantes ilustres figuran Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Edith Piaf, Marcel Proust y Georges Bizet. Aun en esa compañía, la sepultura de Morrison es, según Sylvain Ecole, director del Servicio de Cementerios de París, “una de las más famosas y más visitadas” del recinto.

Antes de la pandemia, los cementerios parisinos recibían cinco millones de turistas anuales, de los cuales tres millones visitaban Père Lachaise. La tumba de Morrison está rodeada por una valla instalada para proteger el lugar y evitar el deterioro. No siempre funcionó: en algún momento robaron de la sepultura un busto de mármol y una placa. El padre del músico repuso después otra placa con una inscripción en griego: “Fiel a sus propios demonios”.

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Flores y velas adornan la tumba del legendario vocalista de The Doors, Jim Morrison, en el cementerio Pere Lachaise, el lunes 3 de julio de 2011, en París. (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo)

Allí llegan visitantes de toda Europa y América, algunos con camisetas de The Doors y gorras con el nombre del músico, como Bruno Gacon, un admirador del centro de Francia que viaja a París al menos dos veces al año para los aniversarios de la muerte —el 3 de julio— y el nacimiento —el 8 de diciembre— de Morrison. Gacon tiene permiso para pasar las vallas y retirar las flores secas. “Era único”, dice. “Toda su música es emoción para mí.”

El mito se consolidó también a través del cine. El uso de “The End” en Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, expuso la música de The Doors a nuevas generaciones. La película biográfica The Doors (1991), de Oliver Stone, terminó de construir la imagen canónica del “Rey Lagarto”.

Manrique resumió la ecuación con precisión: una gran estrella estadounidense, adorada por sus fans, muerta joven en París, enterrada en el cementerio más famoso del mundo. Su música lo convirtió en un ícono. El misterio de su muerte terminó de hacerlo inmortal.