Lea Michele: de los tatuajes por Cory Monteith, el odio de sus compañeros de Glee a la consagración en Broadway

Comentarios racistas, gritos al equipo, discusiones constantes, son algunas de las acusaciones que se le atribuyen a Lea Michele quien, más allá de su talento, se hizo mucho más famosa por ser de las figuras más difíciles de tratar de Hollywood. “Cuando escuché por primera vez esas referencias hacia mí, lo encontré increíblemente hiriente. Soy una chica que sabe lo que quiere. Soy franca. A veces a una mujer fuerte y con una opinión, la llaman diva. Si un hombre es fuerte y obstinado, se lo considera poderoso”, respondió públicamente la actriz.

Mientras, vivía su sueño como la reina del drama en Glee, a la vez que salía con “el chico popular”, dentro y fuera de la pantalla. Hasta que la trágica muerte de su novio Cory Monteith destrozó su mundo.

Yo nací para cantar

Lea Michele Sarfati nació el 29 de agosto de 1986 en el Bronx, Nueva York, hija de Edith Thomasina Porcelli, enfermera de familia italiana, y Mark David Sarfati, judío sefaradí, propietario de una tienda de delicatessen convertido en agente inmobiliario. “Me considero afortunada de ser hija única porque si tuviera otros hermanos, mi madre no habría podido llevarme a todas las audiciones y apoyarme tanto en mi carrera”, dijo la actriz a Toronto Sun.

A los ocho años, Lea fue con una amiga a un casting abierto para un musical prometedor. Después de decidirse espontáneamente a hacer una audición, le ofrecieron el papel y, dos semanas después, debutó como protagonista, nada menos, en Los Miserables de Broadway. A partir de 1994 todo fue una sucesión de papeles soñados y, a finales de 2008, Lea ganó el papel de Rachel Berry en la serie Glee. Así, desde el estreno del programa el 19 de mayo de 2009, Michele de 22 años recibió elogios de la crítica mundial por su actuación y varios premios: el Satellite 2009 a la Mejor Actriz en una Serie - Comedia o Musical; tres People’s Choice; y un galardón del Sindicato de Actores. Además, la neoyorquina obtuvo nominaciones al Globo de Oro y al Emmy. Pero la contracara de tanto brillo eran sus compañeros de set que no la creían merecedora de tantas flores.

A partir de 1994 todo fue una sucesión de papeles soñados y, a finales de 2008, Lea ganó el papel de Rachel Berry en la serie Glee (Grosby Group)

Malos tratos y cancelación

En medio de las infinitas quejas de desigualdad racial en Estados Unidos durante el 2020, muchos famosos fueron criticados por actos racistas del pasado. Lea Michele figura entre los actores más groseros, ofensivos o directamente abusivos con sus coprotagonistas. Glee pretendía ser una serie sana, ¿quién iba a esperar que la actriz detrás de la adorable Rachel Berry se hiciera famosa por hacerle la vida imposible a sus compañeros? Varios actores del programa la denunciaron por su mala actitud en el set desde que la serie dejó de emitirse. Todo comenzó cuando Samantha Marie Ware, una de las actrices de Glee, respondió a un tweet de Michele en el que mostraba su apoyo a Black Lives Matter. “¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera actuación en televisión un infierno? Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te ‘cagarías en mi peluca’, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood”. Michele se disculpó públicamente en Instagram, posteando, “Todos podemos crecer y cambiar, y definitivamente he utilizado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propios defectos. Quiero preparar mi regreso”. Aún así las acusaciones continuaron.

En sus memorias, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, And Growing Up, la fallecida Naya Rivera escribió que a Michele no le gustaba que Santana se convirtiera en un personaje importante. Rivera recordó, “Creo que a Rachel… eh, quiero decir a Lea, no le gustaba compartir el protagonismo”. En ese momento, su tensa relación se volvió fría como el hielo. Rivera continuó, “Al poco tiempo, empezó a ignorarme, y finalmente llegó al punto de no decirme ni una palabra en toda la sexta temporada”.

La coprotagonista de Glee, Heather Morris, dijo que Michele era irrespetuosa, twitteando, “¿Era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Lea trató a todos con falta de respeto por mucho tiempo, y todos deberían saberlo”. Dabier Snell, que apareció en el episodio de Glee, New Directions, fue un poco menos cortés, diciendo, “Chica, no me dejaste sentar en la mesa con los otros miembros del reparto porque ‘no pertenezco a ese lugar’, maldita sea”. Pero el maltrato de Lea no se limitó sólo al elenco de Glee. Gerard Canonico, que actuó con ella en Spring Awakening en Broadway, la denunció por hacerse la víctima al abordar denuncias de acoso. Al comentar el mensaje de disculpa de Michele, Canonico escribió, “No fuiste más que una pesadilla para mí y para los compañeros de reparto”.

Luego de que el post de Ware se hiciera viral, compañías como Hello Fresh anunciaron que terminarían sus asociaciones con Michele. Al mismo tiempo que anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Michele terminó publicando una larga disculpa en Instagram y borró su cuenta de Twitter. En un post, explicó, “Estoy a un par de meses de convertirme en madre y sé que tengo que seguir esforzándome en responsabilizarme de mis acciones y poder ser un modelo a seguir para mi hijo. [...] Escuché estas críticas y, aunque lo siento mucho, seré mejor en el futuro a partir de esta experiencia.”

Cory Monteith y Lea Michele (Instagram/@leamichele)

Amistad, amor y tragedia

Era el año 2009 y Glee era la nueva serie de televisión que todos querían ver. Mientras el coro de la escuela secundaria interpretaba con gran corazón temas controvertidos, Lea Michele y Cory Monteith se enamoraban compartiendo protagonismo en la pantalla. Sus personajes -el mariscal de campo estrella Finn Hudson y la sobresaliente Rachel Berry- se enamoraron. En la vida real, al encontrarse en el set, se convirtieron en mejores amigos. Incluso desde el principio, se dispararon los rumores de romance de que los protagonistas eran amantes fuera de la escena. Ambos negaron que hubiera algo más que amistad entre ellos porque, en ese momento, Lea estaba en una relación con Theo Stockman.

Para 2011, la relación de la actriz con Theo se quebró y la noticia inundó los tabloides del espectáculo. Enseguida, los fanáticos comenzaron a especular una vez más que la razón detrás de la separación de Michele fue porque ella y Monteith estaban enamorados. Y esta vez los admiradores tenían razón: a menos de un año de romper con Stockman, Lea y Cory empezaron a salir oficialmente como pareja. La actriz compartió el momento exacto en que supo que iban a ser más que amigos. “Un día nos miramos y estábamos como, ‘¿Quieres hacer esto?’ Lo sabíamos”, dijo a Harper´s Bazaar. Poco después de que se confirmara su relación, sin perder tiempo, comenzaron a viajar juntos por todas partes. Durante una entrevista, Michele habló efusivamente de su relación con Monteith, diciendo que estar con él se sentía como si tuviera una red debajo, y que eso le permitió saltar más alto y llegar más lejos. “Ni siquiera recuerdo un momento en el que él no fuera mi novio. Nadie me conoce mejor que Cory. Él me hace sentir como si pudiera hacer cualquier cosa. Por primera vez en mi vida me siento tranquila y feliz. Me siento la chica más afortunada del mundo”, confesó a la revista. Todo parecía estar en alza para el dúo. Estaban felizmente enamorados y ambos eran estrellas de éxito. Hasta que los viejos demonios de Monteith reaparecieron y el actor volvió a caer en las drogas.

En marzo de 2013, el actor decidió entrar en rehabilitación por segunda vez para buscar ayuda por su abuso de sustancias. La relación con Lea se fortaleció más que nunca: ella permaneció a su lado y prometió estar ahí para él en cada paso del camino. “Estoy agradecida y orgullosa de que haya tomado esta decisión”, dijo a Page Six. Supuestamente, Michele fue el factor impulsor detrás de la decisión de Monteith de ir a rehabilitación; la actriz no veía la hora de que él mejorara para poder empezar a construir un futuro juntos. A los pocos meses de su ingreso, el actor salió de rehabilitación sobrio y feliz de reunirse con Lea.

En julio de ese 2013, la actriz viajó a Cabo San Lucas con amigas, donde se la veía contenta y relajada. Estaba claro que no creía que el amor de su vida pudiera estar en problemas. Entonces el 13 de julio de ese año el mundo guardó silencio: Cory tenía previsto salir del Hotel Fairmont en Vancouver después de una estancia de siete noches, pero al no hacerlo, el personal del hotel entró en su habitación y encontró su cuerpo sin vida. El informe de la autopsia señaló que el actor murió por una toxicidad accidental de una mezcla de drogas, involucrando heroína y alcohol. También se afirmó que la tolerancia de Cory a las sustancias podría haber sido menor de lo habitual ya que había dejado de consumir desde que asistió a rehabilitación. Monteith no sólo estaba dejando un legado como Finn Hudson en Glee sino que también a su querida novia, Lea Michele.

En 2019, Lea se casó con Zandy Reich y, en 2020, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Ever Leo (@leamichele)

Resiliencia y nuevo amor

Lea lloró la muerte de su novio junto a la familia del difunto y los ayudó a hacer los preparativos del funeral. Unas semanas después del deceso publicó en Instagram agradeciendo a sus fans por ayudarla en estos momentos difíciles con su enorme amor y apoyo. “Cory estará por siempre en mi corazón”, escribió. Glee también rindió homenaje al actor. Decidieron que lo correcto era que el personaje falleciera. Michele reveló que incluso hasta el día de hoy no pudo ver el episodio tributo a Cory de Glee. “Es el único que no he visto porque si no lo veo siento como si Finn todavía estuviera ahí”, explicó a Entertainment Tonight.

Unos meses después del fallecimiento del actor, mucha gente se preguntaba cómo Lea se mantenía tan fuerte. Ella le dio crédito al amor mutuo que se tenían, y dijo que se transformó en fuerza para ella. “Todos los días, cuando salgo a correr, siento que él me empuja a correr más duro”, reveló a ABC News. Michele habló sobre los planes que tenían para el futuro: habían hablado de hijos, matrimonio y cómo se verían cuando envejecieran y tuvieran canas. “Cuando estás en ese momento de tu vida con alguien, hablas de todo. Siento que tuve la mejor parte de Cory y estoy agradecida por eso”, compartió. La actriz contó que después del tiempo de Monteith en rehabilitación, sentía muchos deseos de tener un bebé con él, y expresó que Cory habría sido un gran padre. Con todas esas esperanzas y sueños desaparecidos, compartió una metáfora que la ayudó a superar el triste momento. “Un faro no salva a los barcos; no sale a rescatarlos; es sólo un pilar que ayuda a guiar a la gente a casa”, dijo.

Desde su muerte, Michele honra a su difunto novio cada año sin falta. Ya sea una nota sincera o una dulce foto. En el segundo aniversario de su muerte, Lea habló efusivamente de su romance y defendió su memoria. “Sólo tengo recuerdos felices de Cory. Él no era su adicción, desafortunadamente le ganó pero él no era eso”, dijo. La actriz también decidió hacer más permanente el recuerdo de Monteith haciéndose múltiples tatuajes en su nombre, como un “5″ -el número de la camiseta de fútbol del actor en Glee- y “Finn”, el nombre del personaje de su difunto novio.

Michele reveló que incluso hasta el día de hoy no pudo ver el episodio tributo a Cory de Glee (Photo by Michael Buckner/Getty Images for Chrysalis)

2022: Lea Michele comienza su gira de redención

En 2019, Lea se casó con Zandy Reich y, en 2020, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Ever Leo. En 2022, la ex alumna de Glee contó a US Weekly que un gran acontecimiento en la vida de su hijo coincidió con un gran sueño laboral: regresar a Broadway. “El 6 de septiembre fue el primer día de escuela de Ever”, posteó junto a una serie de fotos en su Instagram. “Empacamos su pequeño bolso y tomamos fotografías juntos por la mañana. Horas más tarde estaría actuando en Broadway como Fanny Brice por primera vez. Fue un gran día para nuestra pequeña familia. Él no sabía lo que me esperaba ese día. Y no entenderá mucho de esto por un tiempo. Pero la gran @reneeelisegoldsberry me dijo el otro día que las bendiciones y los regalos que recibimos en nuestra vida no son sólo para nosotros sino para nuestros hijos”.

Unos meses antes, Lea Michele anunciaba que interpretaría el papel de Fanny Brice en el musical Funny Girl, “Un sueño hecho realidad es quedarse corto”, publicó Michele en su Instagram, anunciando que asumiría el papel el 6 de septiembre. Según Vox, el pasado de Michele como una problemática compañera de trabajo permanece en el aire, y algunos espectadores levantaron las cejas ante el otro gran cambio de reparto que ocurrió en la prestigiosa obra. Jane Lynch, la actriz que apareció con Michele en Glee durante seis temporadas, había interpretado a la madre del personaje de Lea en Funny Girl y estaba previsto que permaneciera en el musical hasta el 25 de septiembre. Pero el mismo día se anunció que Michele se uniría al elenco en septiembre, Lynch anunció que dejaría el cargo el 4 de septiembre. Mientras que Samantha Ware, la ex actriz de Glee que acusó por primera vez a Michele de intimidación en 2020, publicó una reacción sincera a la noticia del casting en Twitter. “Sí, estoy en línea hoy. Sí, los veo a todos. Sí, me importa. Sí, estoy afectada. Sí, soy humana. Sí, soy negra. Sí, abusaron de mí. Sí, mis sueños estaban contaminados. Sí, Broadway defiende la blancura. Sí, Hollywood hace lo mismo. Sí, el silencio es complicidad. Sí, soy ruidosa. Sí, lo haría de nuevo”, escribió.

Pero el público aparentemente ama a Michele: Variety informó que los precios de las entradas para la primera actuación programada de Michele se dispararon a 570 dólares en el extremo inferior y hasta 2.500 dólares en el extremo superior. Sólo el aclamado musical Hamilton, en el apogeo de su publicidad, alcanzó precios similares.

Lo cierto es que el 6 de septiembre de 2022, Lea Michele hizo su debut en Funny Girl Broadway y, según los informes, su actuación fue recibida con cuatro ovaciones de pie por parte del público. Ahora sí, cumpliendo 37 años, Lea puede decir que lo tiene todo, porque más allá de lo que los otros digan o vean, ella ya lo dejó claro tiempo atrás en una entrevista, asegurando, “La felicidad es mi mayor accesorio invisible”.

