Mila Kunis cumple 40: su noviazgo con Macaulay Culkin, el amor con Ashton Kutcher y sus complejos físicos

Milena Markovna “Mila” Kunis creció en la pobreza como inmigrante de primera generación junto a sus padres, Mark y Elvira, él ingeniero mecánico y ella profesora de física, y su hermano mayor, Michael. Kunis nació el 14 de agosto de 1983 en Chernivtsi, Ucrania, cuando el país era todavía un territorio de la Unión Soviética

“La gente tiene interpretaciones de cómo se supone que debes ser. Si no eres atractivo y tienes sobrepeso, debes tener una gran personalidad. Si eres atractivo, entonces no debes ser la persona más agradable. La gente siempre se sorprende de que sea tolerante pero no necesariamente estúpida”, sentenció en diálogo con US Weekly. La frase pertenece a Mila Kunis, quien puede estar tranquila de tenerlo todo: belleza, gracia y un corazón noble. Pero esta actriz que hoy cumple 40 años y comparte una vida cómoda junto a su marido Ashton Kutcher en Los Ángeles, no siempre vivió en el regazo del lujo, más bien todo lo contrario.

Escapar del antisemitismo

Milena Markovna “Mila” Kunis creció en la pobreza como inmigrante de primera generación junto a sus padres, Mark y Elvira, él ingeniero mecánico y ella profesora de física, y su hermano mayor, Michael. Kunis nació el 14 de agosto de 1983 en Chernivtsi, Ucrania, cuando el país era todavía un territorio de la Unión Soviética. Cuando tenía siete años, su familia tuvo que escapar a Estados Unidos con sólo 250 dólares en el bolsillo: sus orígenes judíos los ponían en riesgo para seguir en ese país. “Nací y crecí en Rusia. No se me permitía ser religiosa. Toda mi familia estuvo en el Holocausto. Mis bisabuelos fallecieron y muchos no sobrevivieron. Después del Holocausto en Rusia no se te permitía ser religioso. Así que mis padres me criaron para saber que era judía”, describió al Daily Mail. Fue un buen momento para mudarse de país, porque la Unión Soviética terminaría derrumbándose ese mismo año.

Te puede interesar: La contundente foto de Ashton Kutcher y Mila Kunis para responder a las acusaciones de Demi Moore

Aunque a Mila le enseñaron a ocultar quién era mientras vivía en la Ucrania soviética, a día de hoy sigue estando orgullosa de sus raíces. “Sabes quién eres por dentro. No hace falta que se lo digas a todo el mundo. Uno cree lo que cree, y eso es lo importante. Y así fue como me criaron. Mi familia decía, ‘eres judía en tu sangre’. Podemos celebrar Yom Kippur y Hannukah en Rusia, pero no según el libro. Lo hacemos en nuestra medida porque estando en Rusia... No se hacían Bar Mitzvahs. Cuando estaba en la escuela, hasta los siete años, todavía veías carteles antisemitas”. Mila jamás pudo sentirse segura en su propio colegio por toda la persecución que ella y sus compañeros judíos experimentaron, como recordó: “Una de mis amigas que creció en Rusia estaba en segundo grado y llegó a casa un día llorando. Su madre le preguntó por qué estaba llorando y dijo que en el respaldo de su asiento había una esvástica. Ahora bien, ese era un país que obviamente no nos quería. Así que mis padres me criaron como judía, y tanto como pudieron vinieron a Estados Unidos. Amo mi religión. Creo que es una religión hermosa, y tomo partes de ella que quiero para mí. No necesito ir al templo. Lo hago, pero no es necesario”.

Aunque a Mila le enseñaron a ocultar quién era mientras vivía en la Ucrania soviética, a día de hoy sigue estando orgullosa de sus raíces

Aunque los Kunis pasaron apuros económicos, siempre intentaron darle lo mejor a sus hijos. Una vez ya instalados en Los Ángeles, Mila se interesó por la actuación y sus padres no dudaron en hacer grandes sacrificios para que pudiera tomar clases. “Eran 890 dólares, y teníamos 900 dólares en la cuenta bancaria”, contó ella en The Howard Stern Show. Por suerte, la fortuna de la familia mejoró después de que la carrera de la actriz despegara. Y aunque hoy en día se calcula que el patrimonio neto de Mila asciende a decenas de millones en la actualidad, la actriz confiesa que sus padres nunca le aceptaron ni un céntimo de su dinero, según ella misma contó orgullosa: “Nunca pude pagar ni una cena”.

Te puede interesar: Tiempos salvajes, amores y un duro diagnóstico médico: los 45 de Ashton Kutcher, el “galán tonto” que dio el batacazo

En la actualidad se considera una “orgullosa estadounidense”, pero la estrella de Amigos con beneficios (2011) lo pasó mal cuando se encontró de repente inmersa en la cultura norteamericana. El primer año de colegio en el nuevo país fue tan duro que ni siquiera lo recuerda. “Bloqueé completamente el segundo grado -le dijo a The LA Times-. No tengo ningún recuerdo de él. Fue porque lloraba todos los días. No entendía la cultura. No entendía a la gente. No entendía el idioma”. No sólo no sabía hablar inglés a esa edad, sino que además desconocía por completo la cultura y las costumbres estadounidenses. “Cuando llegué a Estados Unidos en el ‘91 era étnica -le reconoció a Howard Stern-. Todo en mí destacaba. No hablaba el idioma, no era rubia y de ojos azules, no comía sándwiches de manteca de maní y mermelada (...) No sabía lo que eran los jeans”. La actriz admitió que al principio se sintió avergonzada de que su familia inmigrante no encajara, sobre todo porque sus padres aún no hablaban inglés cuando ella ya había aprendido. Por suerte, fue capaz de adaptarse, y desde entonces aceptó su pasado.

Bullying y acoso escolar

Aunque parezca ridículo que la “Mujer viva más sexy” según Esquire haya podido ser objeto de burlas por su aspecto físico, es la verdad. Kunis dijo que se burlaban de ella constantemente cuando era chica, de tal manera que llegaba a su casa llorando. Lo dijo a la revista OK!: “Me creció la cara, tenía una cara muy graciosa de chiquita. Tenía ojos grandes, labios grandes, orejas grandes. Se burlaban constantemente de mí y eso era horrible. Solía llegar a casa llorando y decir ‘¿por qué tengo los ojos grandes?’. Y mis padres decían, ‘¡Estás loca!’”. A pesar de que Kunis fue rankeada desde el año 2000 hasta la actualidad como una de las “Mujeres más bellas del mundo” por revistas de renombre, todavía se siente acomplejada por su apariencia. “Estoy increíblemente acomplejada por cada parte de mi cuerpo”, le confesó a Yahoo.

Aunque parezca ridículo que la “Mujer viva más sexy” según Esquire haya podido ser objeto de burlas por su aspecto físico, es la verdad. Kunis dijo que se burlaban de ella constantemente cuando era chica

Tanto padeció Mila el bullying de chiquita que años atrás protagonizó un episodio que dejó al descubierto su trauma: durante uno de los segmentos de The Ellen DeGeneres Show, Mom Confessions, la actriz habló sobre su experiencia de criar a dos niños. Cuando le preguntaron ‘¿cuál es su mayor fracaso como madre?’, Kunis compartió que cuando su hija de siete años le contó que un compañero del colegio la empujó, ella como madre le aconsejó defenderse con la misma moneda. “Empújala la próxima vez”, le dijo a su hija. “La empujas hacia atrás y dices ‘no, gracias’, y te alejas”. Aunque explicó que le aclaró que no empuje a nadie cuando esté en las hamacas, la escalera o los toboganes, pero que cuando sea el caso, no debe tener miedo de defenderse. El primero en no estar de acuerdo con la postura de Mila fue Kutcher, marido y padre de los hijos, lo que generó un debate público en la pareja. Finalmente, la actriz parece haber entendido que lo que está en el interior es mucho más importante que lo que está en el exterior; como dijo a Los Angeles Times, “tu aspecto se va a extinguir, y entonces ¿qué va a quedar?”.

Su primer novio más famoso

Antes de casarse con su coprotagonista de That ‘70s Show, Ashton Kutcher, Mila mantuvo un noviazgo de años con la estrella de Mi Pobre Angelito (1990), Macaulay Culkin. En su relación, Culkin era sin duda el nombre más conocido, y su nivel de celebridad era algo con lo que a ella le costaba lidiar. En su charla del 2016 con Howard Stern, se sinceró sobre los retos de salir con alguien que recibía tanta atención “anormal”. Mientras que a algunos famosos les gusta ser el centro de atención, Kunis y Culkin preferían no estar en el radar. Ella declaró a Parade en 2007: “Somos increíblemente discretos, y creo que disfrutamos de la privacidad que tenemos y somos capaces de mantenerla”.

La pareja era toda una sensación y vivían acosados por los paparazzis. Así respondía Mila irónicamente a Parade cuando aseguraban que se había casado en secreto: “He estado comprometida, creo que ya he estado casada, y estoy segura de que tengo un hijo en alguna parte. Estoy esperando a que suceda algo más. No, no estoy casada. Y no, no estoy comprometida. Y, no, no tengo un hijo. Nadie parece escuchar. Y la próxima semana estaré comprometida de nuevo. En un momento publicaron, ‘fueron vistos de compras en Beverly Hills en busca de anillos de compromiso’. Cuando estábamos en Japón trabajando. ¿Qué le pasa a esta gente? La mitad de las veces se puede decir que malinterpretaron los hechos. Pero la mayoría de las veces simplemente inventan cosas”.

Fueron amigos cercanos de Michael Jackson y su familia durante muchos años hasta la muerte del rey del pop. Culkin es padrino de sus hijos, y juntos asistieron a un funeral privado de Jackson, el 3 de septiembre de 2009. Salieron de 2002 a 2011, y las cosas no terminaron bien, pero ella asume toda la responsabilidad de su ruptura. “Tuve una horrible, horrible, horrible ruptura -le dijo a Dax Shepard en su podcast Armchair Expert-. Lo arruiné. Fui una imbécil en mis 20 años y seré la primera en admitirlo. Es una basura lo que hice y es una basura cómo lo hice”.

No mucho después de que terminara su relación con Macaulay Culkin, Mila admitió que Ashton Kutcher era su “celebrity crush”, aunque durante ese tiempo, Ashton estaba casado con Demi Moore.

Después del Holocausto en Rusia no se te permitía ser religioso. Así que mis padres me criaron para saber que era judía”, describió al Daily Mail. Fue un buen momento para mudarse de país, porque la Unión Soviética terminaría derrumbándose ese mismo año

Un amor fuera de serie

Mila y Ashton se conocieron interpretando a los inolvidables Jackie Burkhart y Michael Kelso en That ‘70s Show de Fox; tenían 14 y 20 años, respectivamente, cuando se emitió el episodio piloto en 1998. El director de casting requirió que los actores principales tuvieran 18 años, pero según CheatSheet, Kunis le dijo a Jay Leno que mintió sobre su edad para obtener el papel. “Les dije que tendría 18 años, lo cual, ya sabes, he dicho esta historia antes, técnicamente no es una mentira, porque en un momento, dado que todo salió bien, iba a cumplir 18″, dijo. “Tarde o temprano se dieron cuenta de que no los tenía, pero está bien”. Esa mentira la llevó a ser elegida como Jackie, la novia de Kelso.

El primer beso de Mila fue uno entre Jackie y Kelso. En 2001, le dijo a People que eran prácticamente extraños en ese momento y que estaba enamorada de él. “Yo estaba como, ‘oh, él es tan lindo, es el modelo de Calvin Klein’. Entonces dije ‘¿tengo que besarlo?’. Estaba tan nerviosa e incómoda. Estaba muy enamorada de él”. En ese momento, Kutcher no sabía que era el primer beso de Kunis, y la diferencia de edad aparentemente hizo las cosas un poco incómodas. “¿Soy el primer chico al que besó? Oh, Dios mío, no tenía idea”, dijo él a People. “Estoy tan contento de no haberlo sabido o habría sido demasiada presión”. Kurtwood Smith, quien interpretó a Red Forman en el programa, le dijo a E! “por supuesto que hacían de novio y novia, pero tenían vidas completamente separadas... Mila era una niña. Eso fue incómodo para Ashton al principio. Él tenía como 19 años y ella como 14 o 15″.

Después de siete temporadas, Kutcher no renovó su contrato con That 70′s Show. Aunque esto puso fin a su contacto en persona con Kunis, la actriz le dijo a Howard Stern que se mantuvo conectada con Kutcher después de que él se fuera. “Cuando nos encontramos por primera vez, siempre nos mantuvimos en contacto como AIM…”, dijo refiriéndose a AOL Instant Messenger, uno de los primeros servicios de mensajería instantánea disponibles. “Así que siempre nos mantuvimos en contacto después del show”. Pero agregó que, en ese momento, no estaba pensando en él de manera romántica.

En el otoño de 2005, Kutcher se casó con la actriz Demi Moore y se convirtió en padrastro de sus tres hijas de su matrimonio con Bruce Willis. Mientras que Kunis y Macaulay Culkin comenzaron a salir en 2002, pero en 2011 terminaron. Coincidentemente, a fines de 2011, Moore anunció sus planes de divorciarse de Kutcher. “Es con gran tristeza y un gran pesar que he decidido poner fin a mi matrimonio de seis años con Ashton”, dijo en un comunicado que fue publicado por CNN. Según Reuters, el actor también tuiteó ese día: “El matrimonio es una de las cosas más difíciles del mundo y, lamentablemente, a veces fallan”.

Mila y Ashton se conocieron interpretando a los inolvidables Jackie Burkhart y Michael Kelso en That ‘70s Show de Fox (Reuters)

Después de terminar con sus parejas, Kutcher y Kunis se llevaron bien en la entrega de los 69th Golden Globe Awards. “Estaba mirando a mi alrededor y había un hombre realmente hermoso desde atrás”, le dijo Kunis a Marc Maron en su podcast. “Yo estaba literalmente como, ‘oh, es un poco sexy’. … Y luego se dio la vuelta y yo estaba como, ‘oh, dios mío, es Kutch’”. Ella continuó: “Pensé que era lo más extraño que estaba mirando a este tipo, y era alguien que conocía desde siempre”. Comenzaron a hablar y Kutcher la invitó a su fiesta de inauguración de la casa de Hollywood Hills.

Según Elle, Kunis y Kutcher tenían recuerdos ligeramente diferentes de la fiesta, que contaron en apariciones separadas en The Howard Stern Show. “Creo que estaba fumando cigarrillos en ese momento, y todavía era fumador”, dijo él. “Y ella había dejado de fumar y dijo, quería que me disparara el humo de un cigarrillo para poder respirarlo y yo dije, ‘Está bien’. Y comencé a hacer esto. Y gradualmente a lo largo de la noche, se acercó más y más y más... Era algo obvio que las cosas estaban sucediendo”. Kunis le había contado previamente a Stern su versión de la fiesta: “Traje a una amiga conmigo. Yo estaba como, ‘tienes que venir conmigo, por si acaso’”, dijo. Entonces, según Insider, en enero de 2012, se dieron su primer beso (fuera de pantalla) en la fiesta de inauguración de la casa de Kutcher.

En el mismo episodio del podcast WTF de Maron, Kunis reconoció que comenzaron a salir a principios de 2012. “Fue la primera vez que me quedé a dormir en la casa de un chico desde que estaba soltera… Cuando estaba soltera, era tan inflexible en no quedarme nunca en la casa de un chico, que estaba como en paz. Y él estaba como ‘no te vas a ir’. Y esa fue la primera vez (que no lo hice)”. Agregó que, irónicamente, el año anterior ambos habían estado en películas con tramas similares sobre dos personas que intentaban hacer que una relación de “amigos con beneficios” funcionara. “Hice una película llamada Amigos con beneficios (2011). Hizo una película muy similar llamada Amigos con derechos (2011). Vivíamos nuestras películas. Estábamos como conectados. Divirtámonos. Ambos somos solteros. Ambos confiamos el uno en el otro. Todo es genial”. Al igual que sus personajes en pantalla, el sexo casual no duró mucho. “Tres meses después, pensé, ‘esto ya no es divertido’”, dijo Kunis durante su aparición en The Howard Stern Show. “Yo estaba como en realidad me preocupo por ti. No quiero estropear nada, así que me iré antes de que sea demasiado. Y él estaba como, ‘Entendido’”. Ella dijo que al día siguiente, Kutcher le pidió que se mudara con él.

Según TMZ, un año después de que Kutcher y Moore anunciaran por primera vez su separación, él solicitó el divorcio en Los Ángeles. Y en noviembre de 2013, se finalizó el divorcio. Según People, Kunis fue vista por primera vez luciendo su anillo de compromiso de Tiffany el 27 de febrero de 2014. Unos meses después de que se conociera la noticia del compromiso de la pareja, Kunis le dijo a Ellen DeGeneres que estaba esperando su primer hijo. La actriz le dijo a la presentadora que había estado deseando chucrut y pepinillos durante todo el embarazo. Wyatt Isabelle Kutcher nació en Cedars-Sinai en Los Ángeles, el 1° de octubre de ese año. “Es increíble. Es lo mejor de la Tierra”, dijo Kutcher a Conan O’Brien más tarde ese mes, según Us Weekly. “Somos realmente privilegiados porque tenemos tiempo y podemos darnos el lujo de tomar tiempo. Así que no tenemos ni una niñera ni una enfermera nocturna. Somos solo nosotros dos”.

Después de terminar con sus parejas, Kutcher y Kunis se llevaron bien en la entrega de los 69th Golden Globe Awards (Grosby Group)

Después de ser compañeros de reparto, amigos, amigos con beneficios y padres, Kutcher y Kunis se convirtieron oficialmente en marido y mujer. “El compromiso sonaba genial, pero no creía en el matrimonio”, dijo Kunis. Glamour. “Crecí en West Hollywood, y mi hermano me recordó que cuando tenía 12 años, dije, ‘cuando los homosexuales pueden casarse, entonces me casaré’. Me adelanté a mi tiempo. La decisión de la Corte Suprema (sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo se produjo) y fue entonces cuando Ashton y yo nos casamos”. Se casaron en una ceremonia muy privada en Oak Glen, California, el 4 de julio de 2015.

El 30 de noviembre de 2016 Kunis dio a luz al bebé número dos: Dimitri Portwood Kutcher. En su primera entrevista conjunta desde que hicieron prensa para That ‘70s Show, la pareja habló con Brit Morin sobre la crianza de los hijos en el primer episodio de su podcast Teach Me Something New. “Creo que somos tontos en casa”, dijo Kunis. “Somos padres muy tontos cuando se trata de nuestros hijos. Pero... nada de eso es habilidad, creo que es sólo ser idiota. Creo que nos sentimos muy cómodos actuando como tontos en casa”.

Hoy se esfuerza por mantener a sus hijos en contacto con su origen ucraniano. Una muestra de ello fue cuando en medio de la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin en el 2022, la actriz y su marido iniciaron una colecta en GoFundMe para recaudar fondos para los ucranianos afectados por el conflicto. Hasta ahora recaudaron más de 36 millones de dólares para esta noble causa. “Una vez que me di cuenta de que esto no va a terminar mañana, pude entender la situación de los refugiados, y no sólo el problema de los refugiados, sino también la entrada de suministros al país. Y supe que mi esposo y yo podíamos facilitar eso”, dijo Kunis a CNN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, incluso agradeció a Kunis y Kutcher por sus esfuerzos a través de un tuit.

Ingresando a las cuatro décadas, Mila puede decir que el esfuerzo valió la pena, pero sobre todo esta sexy morocha de ojos bicolor -tiene uno verde y el otro marrón-, puede sentirse orgullosa de haber elegido siempre el camino del humor y la alegría, como dejó sentado en Parede, “las rubias definitivamente no se divierten más. Confía en mí”.

Seguir leyendo: