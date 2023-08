La vida del creador de Wikipedia: por qué no es millonario, chats sexuales y el socio fundador borrado

Jimmy Wales cumple 57. Es el co fundador de Wikipedia. Es también el único creador de un gigante de Internet que no se convirtió en multimillonario (Reuters/Toby Melville)

Alguien podría decir que Jimmy Wales es el Diderot del Siglo XXI. Y no le faltaría razón. Wikipedia es un gigante del conocimiento. Más de 50 millones de entradas en 300 idiomas diferentes.

El proyecto nació con una ambición desmesurada: recopilar todo el conocimiento humano. Después de poco más de dos décadas del inicio, se puede decir que su concreción no quedó demasiado lejana de ese objetivo.

El modelo Wikipedia

El modelo, a priori, parecía utópico, destinado al fracaso; rayaba la megalomanía. Un monstruo sin fines de lucro, sin publicidades, que no explota comercialmente los datos de los que pasan por sus páginas, alimentado sólo por el aporte creativo de cientos de miles de usuarios (se calcula que en la actualidad son más de 250.000 los que participan por mes). Tampoco da pérdidas. Obtiene los fondos de las donaciones de los particulares que la utilizan (cada tanto lanzan campañas tratando de apelar a la buena conciencia de los visitantes) y de las grandes corporaciones tecnológicas.

Detrás del proyecto de Wikipedia, ambicioso y megalómano: dar acceso libre al conocimiento universal, hubo un hombre (o tal vez dos: esa es una de las polémicas en las que está envuelto) que hoy cumple 57 años. Jimmy Wales, un agente de bolsa exitoso que vio en el nacimiento de internet una excelente oportunidad de negocios, de hacer decenas de millones de dólares. No consiguió esa fortuna pero sí creo uno de los sitios más impactantes, populares e influyentes. Su creación y su funcionamiento no están exentos de discusiones y controversias. Igual que la vida de su fundador.

Jimmy Wales nació el 7 de agosto de 1966 en un pueblo de Alabama. Su padre era el encargado de un amplio de negocio de venta de verduras y su madre maestra en una escuela que pertenecía a la abuela de Jimmy. Hizo la primaria en cursos de tan solo cinco alumnos. Al finalizar el secundario estudió economía en la Universidad de Alabama. Después se dedicó a los negocios bursátiles con bastante éxito. A mediados de la década del noventa, en los inicios de internet, se comenzó a interesar por el tema y a explorar qué tipo de inversiones podía realizar. Participó del desarrollo de varios negocios en ese terreno fértil y todavía inexplorado. Hasta que desarrolló Bomis, un motor de búsquedas al que se lo asoció con el mundo de la pornografía, pese a que Wales lo negó durante años. Lo cierto es que con las ganancias obtenidas con él, comenzó un nuevo proyecto: una enciclopedia virtual.

Todo empezó en su infancia. La madre le regaló una enciclopedia para niños cuando él recién empezaba a leer. Se pasó muchas tardes de su niñez recorriendo esas páginas, estudiando las ilustraciones, leyendo entradas al azar. Un poco más grande se volcó a la enciclopedia de 22 tomos que había en la biblioteca familiar (eran años, décadas, en las que toda casa de clase media tenía una enciclopedia, un compendio del saber universal). A inicios del año 2000 convertido en un importante agente de bolsa, Wales se unió a Larry Sanger y lanzaron Nupedia, una enciclopedia online que manejaría rigurosos criterios de publicación escritas por especialistas prestigiosos. Cada entrada debía superar siete pasos, el mismo sistema de revisión de las enciclopedias tradicionales. Eso no sólo era muy costoso sino que era engorroso y lento. Al finalizar el primer año de trabajo sólo habían publicado poco más de 20 artículos y tenían otros 150 en alguna de las fases de revisión. Era evidente que algo no funcionaba bien. Larry Sanger descubrió que se había creado una herramienta llamada Wiki que posibilitaba escribir, pero fundamentalmente editar de manera colaborativa. La utilizaron y todo cambió.

Nupedia fue el proyecto original de Wales y Sanger. Se basaba en un esquema similar al de las enciclopedias tradicionales. Era lento y engorroso. En una año sólo subieron 20 entradas (Wikipedia)

Lanzaron Wikipedia. El éxito fue inmediato. Las páginas, los colaboradores y, por supuesto, las visitas se multiplicaban mes a mes. También se sumaban nuevos idiomas. El crecimiento fue asombroso. Eran todavía los albores de la red y un proyecto colaborativo y que difundiera el conocimiento, una summa de los saberes universales, parecía el ideal, para lo cual internet se había creado.

Wikipedia en el top ten

Fue una explosión que no decayó. Desde hace años que Wikipedia está entre los 10 sitios más visitados del mundo.

Wales primero se ocupó del desarrollo del concepto y después de pensar un modelo de negocios sustentable. En eso no fue una excepción: era el signo de los tiempos, cada todos los emprendedores de internet, jóvenes y desbordantes de ideas y sueños, lo hacían. A pesar de eso, él creía que ese negocio le iba a dar millones: es lo que pasaba en esos años, internet parecía un lugar en el que todos se convertirían en magnates.

Al principio las reglas no eran demasiadas. Pero la expansión desmesurada y la increíble visibilidad de sus entradas, convirtió a cada texto en un coto de caza y de intereses. Ya no alcanzaba con clickear en el botón que decía Editar y escribir sin siquiera registrarse. Se fueron desarrollando normativas para evitar manipulaciones. En realidad, nada más que para dificultarlas.

Los lineamientos iniciales pensados por Wales se podían resumir en tres puntos: los artículos deben estar bien escritos, ser neutrales en sus puntos de vista y era imprescindible que se apoyaran en fuentes fiables, verificables (e incorporar la cita).

Aún si uno mirara el fenómeno sin malas intenciones, si cada colaborador fuera imparcial y estuviera empujado por un espíritu altruista, Wikipedia encierra algunos peligros que se pueden englobar en un concepto: la reducción. Muchas veces se constituye en fuente única de consulta y, además, dada su popularidad, los errores que contiene se multiplican al infinito en su repetición.

Los escándalos de Wales

Wales se casó tres veces. Después de divorciarse de su segunda mujer Christine Rohan, ejecutiva de Mitsubishi, mantuvo un romance con una periodista canadiense, Rachel Marsend que terminó en una gran exposición mediática, fue una fuente inagotable de jugosos chismes.

Kate Garvey fue la encargada de manejar la agenda de Tony Blair y hoy dirige la mayor firme de relaciones públicas de Inglaterra. Está casada con Wales hace más de una década y tienen dos hijas (Getty Images)

Después contrajo matrimonio con Kate Garvey; ella es, según su esposo, la persona mejor conectada de todo Londres. No es para menos: fue la encargada de manejar la agenda de Tony Blair mientras fue primer ministro y ahora dirige una de las firmas londinenses más importantes de relaciones públicas, perteneciente a uno de los bisnietos de Sigmund Freud. La pareja vive en la capital inglesa desde hace más de una década junto a sus dos hijas. Wales viaja a Estados Unidos varias veces al mes a visitar a su primera hija, fruto del matrimonio con Christine Rohan.

El tema de su relación con el dinero generó muchos comentarios y debates. Wikipedia podría valer miles de millones de dólares. Los ingresos mensuales, en caso de vender publicidad, serían cuantiosos. Hace poco corrió el rumor de que la vendería a Elon Musk. Wales utilizó Twitter, la red de Musk, para desmentirlo con un lacónico mensaje: “No está en venta”.

De los grandes creadores y empresarios de la web, Wales es el único que no es multimillonario. No es ni Jeff Bezos, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni mucho menos Elon Musk. Los beneficios de Wikipedia para él no se traducen en un ingreso específico: “Gracias a ella puedo conocer a quien quiera, participar en proyectos muy estimulantes y tener voz para opinar sobre asuntos que me importan, como la libertad de expresión”.

Muchos dicen que en su pasado como trader ganó tanto dinero que ni necesita volver a trabajar (o a tener un trabajo que le genere ingresos) en su vida. Pero sus gastos son muchos. Mantiene casas en dos continentes, tres hijas, lleva un gran ritmo de vida, alquila oficinas. Una de sus principales fuentes de ingreso son las conferencias que da a lo largo de todo el mundo. La fama de Wikipedia también le posibilita hacer negocios y sociedades con las personas más poderosas e influyentes. Según Wales hay vendedores de autos en California que ganan más plata que él. Ni hablar de los banqueros, insiste. Lo cierto es que Wales es el único creador de un gigante de internet que no integra el club de los billonarios.

Algunos le critican su afición por las celebridades y los poderosos. Varios usuarios y contribuidores creen que esa cercanía viola, por un lado, la horizontalidad de Wikipedia y por el otro, esa cercanía, en ocasiones (como pasó con Madsen), hace que Wales modifique las entradas en las que se narra la vida y las carreras de esos amigos de Hollywood, la política o el jet-set.

Wales, turista secreto en Buenos Aires

Alguna vez estuvo, de incógnito, viviendo en la Argentina durante un mes. Nadie lo supo hasta muchos años después cuando él lo contó en un podcast. Se fue sin decirle ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Todos creyeron que seguía trabajando desde Nueva York. Lo hizo para probar la eficacia del método que Tim Ferriss desarrolló en su libro La Jornada Laboral de 4 Horas. Desde Buenos Aires viajó a Corea y a Milán a dar conferencias. Mantuvo sus compromisos laborales sin develar su paradero. No se sabe cuál fue la impresión que se llevó de la ciudad.

Larry Sanger fue el otro cofundador de Wikipedia. En los últimos años se desató una polémica por qué Wales eliminó su participación original (larrysanger.org)

Su figura, como no podía ser de otra forma, estuvo envuelta en varias polémicas. Por ejemplo hubo muchas quejas de que él, en su entrada de Wikipedia, borró a Larry Sanger como co-fundador de Wikipedia. La idea de transformar Nupedia en una enciclopedia colaborativa fue de Wales; pero Sanger fue el que trajo el concepto Wiki y el que lo puso en marcha. Wales, en las primeras publicaciones y en las entrevistas iniciales, nombraba a Sanger como el otro creador de la web. En Wikipedia esta polémica se consigna. Cuando a Wales le preguntan por el tema se muestra molesto y la define como “la polémica más idiota de la historia”.

El siguiente escándalo fue el de su ruptura con Rachel Marsden. Se supo que se conocieron porque ella, periodista televisiva canadiense, se puso en contacto con él para que corrigiera unos supuestos errores en la entrada de Wikipedia dedicada a la periodista. Wales cambió la entrada a pedido de ella. Algunos usuarios afirmaron que se presentó un conflicto de intereses y que Wales había modificado la entrada sólo porque Mardsen era su pareja, que había violado los principios de Wikipedia. El romance fue tórrido, la ruptura, clamorosa. Se filtraron algunos chats sexuales en los que se prometían un fin de semana de 48 horas de sexo ininterrumpido y en otro Wales le contaba que estaba desarrollando un buscador que destronaría a Google y con el dinero podría tener por fin su propio avión privado. Ella le respondía con entusiasmo: “Genial: un lugar más para tener sexo”. Pero Rachel se molestó cuando Wales dio a conocer la ruptura a través de Wikipedia; incorporó la noticia de la ruptura en la entrada de ambos antes de comunicárselo a ella. La venganza tardó unas semanas y también incluyó otro popular sitio de internet. Marsden puso a la venta dos prendas de su ex novio que habían quedado en su casa. En la publicación explicitó de quién se trataba “Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia” para que no quedaron dudas, narró cómo era que tenía las prendas en su poder y recomendó al futuro comprador –el precio era menor a un dólar- que las lavara dos veces porque Wales no se distingue por su limpieza.

Otra de las críticas que se le hacen es que cambió demasiado con la fama y el poder, con el crecimiento de Wikipedia. Por ejemplo en un largo artículo del New York Times, uno de sus viejos amigos, el que fue el padrino de su segunda boda, dijo que a la tercera ni siquiera fue invitado: “La fama transforma demasiado a las personas”, resumió.

De todas maneras, las mayores discusiones alrededor de Wales y de su creación se dan por otro motivo. El mundo es muy distinto al de hace dos décadas atrás, cuando se fundó Wikipedia. El maniqueísmo, las miradas binarias y extremas se impusieron. Es mucho más difícil conseguir el ideal de neutralidad que tenía en miras cuando creó la enciclopedia online.

Las intervenciones de adeptos a posturas extremas, los defensores a ultranza de líderes políticos retuercen los hechos y las verdades. Las fake news y la posverdad son ahora los principales enemigos de Wikipedia, mucho más que la falta de rigor que se le achacó durante sus años iniciales. Los intereses partidarios, la ceguera política y el odio muchas veces se imponen sobre la verdad.

Jimmy Wales cree que el mayor éxito de Wikipedia es la colaboración colectiva y la circulación de la información libre (Reuters/Arnd Wiegmann)

También están las acusaciones de sexismo, racismo, del no respeto a las minorías. La oleada Woke cayó sobre el sitio de información más popular de la red. Era previsible. Wales reconoce que la mayoría de los colaboradores son varones y que eso da un sesgo: “El colaborador promedio de Wikipedia es un hombre occidental de 28 años, soltero, sin hijos; por esos motivos muchas realidades le son ajenas. Necesitamos una comunidad variada para cubrir la totalidad de la experiencia humana”, dice.

Jimmy Wales sin embargo es optimista. No niega el estado del mundo y su influencia en Wikipedia pero cree que “sólo muestran la importancia que tienen la educación y la información en esta sociedad. Por eso Wikipedia es ahora más importante, fiable y necesaria que nunca”.

Está convencido de que su creación, de que Wikipedia, es la demostración de un mundo virtuoso, que representa el ideal de internet, y no por su popularidad, sino porque es, dice, la demostración de la bondad y la colaboración colectivas, de algo que a veces olvidamos, pero que nos hace mejores.

