Tootsie: el actor que confundió a Dustin Hoffman con una mujer y la visita al colegio de su hija como su personaje

Hace poco más de 40 años se estrenó Tootsie. Dustin Hoffman fue el corazón del proyecto con su magnífica y convincente interpretación de Dorothy.

Hace poco más de cuarenta años se estrenó Tootsie. Es probable que la principal atracción, en el momento de su salida, haya sido ver a Dustin Hoffman, un actor muy respetado y reconocido por el rigor con el que preparaba sus personajes, encarnando a una mujer. La película es mucho más que eso. Es una gran comedia, con un timing casi perfecto y sutil, que esquiva los chistes fáciles y los subrayados evidentes, y que bucea en la relación entre hombres y mujeres y muy especial en las desigualdades en la vida cotidiana.

Su producción fue larga y muy disputada. La docilidad de Hoffman siempre fue inversamente proporcional a su talento. En ese momento venía de ganar un Oscar al mejor actor y estaba en la cima de sus habilidades. También en la de sus exigencias y su poder en la industria. Eso hizo que chocara con Sidney Pollack, el director y con los productores. Tootsie, elegida por el American Film Institute como la segunda mejor comedia de la historia de Hollywood, no habría sido lo que fue sin la presencia y la influencia del actor.

La historia es sencilla. Michael Dorsey es un actor tan dúctil como problemático. Su fama de conflictivo le cerró todas las puertas de la industria. Nadie lo quiere contratar. Hasta que se entera que en una telenovela muy vista, un clásico de la TV, hay un papel disponible para una mujer. Y hacia allí va con peluca, vestido largo y aflautando su voz. Pero el verdadero tema de la película no es el éxito o fracaso de su manera de travestirse, sino el descubrimiento que Michael va haciendo sobre el papel de la mujer en la sociedad (y en especial en la industria) y, en especial, su transformación. Como su personaje le dice a la mujer de la que se enamora: “Con vos fui mejor hombre como mujer que lo que fui alguna vez con otra mujer como hombre”.

En una entrevista que dio casi tres décadas después del rodaje, Dustin Hoffman se emocionó hasta las lágrimas cuando recordó que al terminar el rodaje le dijo a su mujer que él en una fiesta nunca le hubiera prestado atención a una mujer con el aspecto de Dorothy, nunca se hubiera acercado a ella, nunca se hubiera dado la oportunidad de escucharla. Y que de esa manera, con ese prejuicio, por sólo fijarse en lo exterior, se hubiera perdido de conocer a alguien que lo hubiera enriquecido, alguien que valía la pena conocer. “Esa revelación fue un momento absolutamente transformador para mí”, dijo, conmocionado, Hoffman.

El origen del proyecto fue una obra de teatro que planteaba el caso de un actor que para conseguir trabajo se disfrazaba de mujer. Se llamaba Would I Lie To You? Charles Evans, hermano de Robert Evans, que había dirigido Paramount y hombre fuerte de la industria en los primeros años de los setenta, compró los derechos y comenzó a trabajar en la adaptación. El director elegido era Dick Richards.

Sydney Pollack fue el director de la película. También actúa en ella haciendo de representante de Michael. El actor y el director chocaron durante todo el rodaje debido a sus diferentes puntos de vista (Photo by Columbia Pictures/Getty Images)

En simultáneo, Dustin Hoffman y su amigo Murray Schisgal trabajaban en un guión sobre un tenista fracasado que se hace pasar por una mujer para poder ganar torneos. La historia se inspiraba ligeramente en el caso de la tenista trans Renée Richards. Mientras filmaba Kramer Vs Kramer, le llegó a Hoffman el guión de Would I Lie To You? En ese momento el decidió unificar las ideas, convertirlas en un solo proyecto.

El director Dick Richards fue desplazado por Hal Ashby mientras la reescritura del guión avanzaba con extrema lentitud. Pero Ashby, que había dirigido tiempo antes Regreso Sin Gloria quedó afuera porque estaba muy demorado con su siguiente película y los productores temieron tener que pagar indemnizaciones y excederse del presupuesto. En ese momento hizo su entrada Sidney Pollack.

La película superó sus propias ambiciones –tal vez las de todos pero no las de Dustin Hoffman que fue el gran impulsor, el que llevó hasta el límite las capacidades creativas del resto. Sidney Pollack estaba por llegar a los 50 años y ya había abandonado los sueños de convertirse en un autor de la talla de Fellini, De Sica o Bergman. Hacer esta comedia era parte del trabajo cotidiano (industrial) para él. Durante el proceso nunca creyó estar dirigiendo una obra que perdurará, un clásico del género.

El clima en el set fue tenso durante todo el rodaje. Pollack y Hoffman chocaban permanentemente. Siempre había gritos. Diferencias creativas. Los dos eran conocidos en el ambiente por tener fuerte personalidad. Dustin veía a Tootsie (de hecho el nombre final de la película lo eligió él) como un proyecto personal y quería imponer su visión. Pollack se había ganado, ya hacía unos años, el derecho a tener total control de sus películas. Pero acá sabía que sería diferente: por la estatura de súper estrella que ostentaba Hoffman y porque además había sido el impulsor del proyecto, sin él no se hubiera hecho.

La distancia se ahondaba por la manera diferente que tenían de enfrentar el trabajo: el director era muy estructurado y planificaba con mucha antelación mientras que el actor iba variando todo el tiempo porque estaba tan metido en su personaje que éste no paraba de evolucionar. Debían consensuar porque de otra manera estarían en un punto muerto. “Un director no puede conseguir que un gran actor haga algo que no quiere hacer. Y un actor por más poder que tenga no puede obligar a un director a hacer cosas en las que no cree”, dijo muchos años después Sidney Pollack.

Dustin Hoffman y Meryl Streep actuaron en 'Kramer Vs. Kramer' en 1979. La relación entre ellos no quedó bien. Se pelearon mucho durante el rodaje. Sin embargo, Dustin probó su caracterización de Dorothy ante Meryl porque confiaba en su opinión (Photo by Columbia Pictures/Getty Images)

El verdadero inconveniente eran los enfoques disímiles. El actor quería que cada escena fuera intensa; las concebía casi separadas del resto de la historia. Cada escena tenía que ser la mejor de la película. Pollack como director tenía una visión más global e insistía en el arco narrativo y emocional; para que funcionara, la historia debía tener diferentes velocidades y texturas.

Las peleas más feroces eran puntuales. Los integrantes del equipo técnico sabían que los lunes eran días de discusiones, portazos y gritos. Los fines de semana Dustin se reunía con Murray Schisgal, amigo suyo y uno de los guionistas de Tootsie. Trabajaban con frenesí sábados y domingos en el guión y los lunes llegaban con decenas de modificaciones a la historia. Pollack, por su parte, también aprovechaba el descanso para urdir cambios. La semana empezaba con una larga reunión entre director y actor en el tráiler de éste. Los argumentos vociferados por cada uno (y hasta los insultos) se escuchaban a varias cuadras de distancia. A pesar de estar detenido, durante esos encuentros, parecía que el tráiler se desplazaba a alta velocidad por un camino empedrado.

La situación mejoró gracias al poder de observación de David McGiffert, el asistente de dirección. Se dio cuenta de que Hoffman era mucho más amable y receptivo cuando se transformaba en Dorothy y que, como contracara, el resto del equipo era más permeable a las ocurrencias del actor cuando se convertía en la mujer que daba título a la película. Así McGiffert esperaba que Dorothy apareciera en el set para notificarle de los cambios en el guión y para reunir al actor con Pollack. A partir de ese momento la relación fluyó más sosegadamente.

It might be you, el tema de Tootsie, por Stephen Bishop

Pese al éxito de crítica y de público, actor y director no volvieron a trabajar juntos. Con el correr de los años hablaron muy bien del trabajo del otro, sin embargo evitaron, con deliberación, volver a cruzarse en un set. Estuvieron a punto de reunirse en Rain Man pero a último momento Pollack pareció recordar lo que había sufrido en Tootsie y decidió desistir de participar.

Hoffman se entusiasmó con el proyecto desde muy temprano. Pero puso una condición para llevarlo a cabo. Necesitaba probar que el maquillaje y la caracterización fueran convincentes, no quería que resultara una parodia, ni que pareciera un sketch de programa cómico barato. No quería asemejarse a alguien que acude a una fiesta de disfraces con ropa de mujer. De hecho una de las cláusulas del contrato posibilitaba la rescisión en caso de que Dustin no quedara conforme con la caracterización de Dorothy.

Para eso hubo muchas pruebas de vestuario y de maquillaje. La búsqueda de la peluca ideal fue minuciosa. El maquillaje debía suavizar sus rasgos. Pero enfrentaban dos (grandes) problemas: la voluminosa nariz de Hoffman y su nuez de adán. El primer problema lo morigeraron con el uso de anteojos y así consiguieron camuflar algo la nariz. El segundo, con los vestidos con cuello alto.

Dorothy tiene acento sureño porque Dustin se dio cuenta que de esa manera le salía mejor el tono agudo y podía sostenerlo en el tiempo, ser más consistente.

La película fue la segunda más taquillera de 1982 y gran protagonista de la temporada de premios. Recibió 10 nominaciones al Oscar

El actor venía de protagonizar Kramer Vs Kramer. Meryl Streep había sido su compañera de elenco (los dos ganaron el Oscar por sus actuaciones en esa película). Las relaciones entre ellos no habían terminado de la mejor manera. Una vez más la exigencia y la intensidad desmedida de Hoffman habían herido a demasiados durante la filmación. De todas maneras, él sabía que Meryl Streep era la mejor actriz de su generación. Le pidió que lo ayudara. Ella iba a ser el árbitro, iba a ser quien determinara si su Dorothy era creíble. Ataviado como su personaje y con la voz aflautada leyó para Meryl todas las partes de Blanche DuBois, la protagonista femenina de Un Tranvía Llamado Deseo. Streep después de escuchar la interpretación de Hoffman quedó deslumbrada y aprobó su conversión en Dorothy.

Pero esa no fue la única prueba a la que Dustin sometió a su transformación. Hizo varias apariciones públicas para comprobar si la gente se daba cuenta o no que era él. Fue a una reunión de padres del colegio de sus hijos. Excusó a Dustin Hoffman por estar comprometido en un rodaje y se presentó como la tía Dorothy. Superó esa prueba.

En otra ocasión se cruzó con el actor José Ferrer en un ascensor y comenzó a coquetear con él. Cuando ya estaba llegando al piso en el que se tenía que bajar le ofreció practicarle sexo oral, utilizando una expresión algo soez y muy directa, que no admitía lectura entrelíneas. El veterano actor se excusó con elegancia: “Por el momento preferiría que no”. Recién un año después, cuando se cruzaron en una gala benéfica, Dustin Hoffman le develó la verdad a Ferrer.

Un día, muy poco antes del inicio del rodaje, mientras realizaba las últimas pruebas de vestuario, Hoffman transformado en Dorothy se encontró con John Voight en el Russian Tea Room. Los dos habían protagonizado unos años antes Cowboy de Medianoche. Pero después de varios minutos de conversación, Voight no descubrió al actor que había hecho a Ratzo junto a él detrás de esa apariencia femenina. Parte de ese episodio se trasladó a una escena del film que también fue situada en el Russian Tea Room.

Dustin Hoffman también le pidió consejo a una famosa drag queen de la época. No quería dejar ningún detalle sin trabajar.

Jessica Lange obtuvo su primer Oscar por su participación en Tootsie. Venía de filmar Frances y no quería hacer una comedia. Estuvo a punto de rechazar el papel.

El casting de Jessica Lange lo hizo la hija de Pollack. En una cena familiar fue tan convincente describiendo la fascinación que le había producido la actuación de la actriz en King Kong que al día siguiente el director la llamó. Lange venía de actuar en Frances, una película muy exigente para ella, y dudó en aceptar el ofrecimiento. No quería rebajarse a participar de una comedia. Los productores le mejoraron el salario y terminó aceptando. Fue una gran decisión. Ganó su primer Oscar por su papel en Tootsie.

La participación de Bill Murray fue una propuesta de Dustin Hoffman. Pollack no conocía el estilo del actor. Murray pidió que su nombre no apareciera en los afiches publicitarios para que el público no pensara que se trataba de una película cómica como en las que solía participar. De todas maneras, gran parte de sus parlamentos los improvisó.

Otra decisión de casting de Hoffman fue la de hacer que el mismo Sidney Pollack interpretara al agente de Michael Dorsey. El director no quería cumplir el doble rol, hacía años que no actuaba. Pero Hoffman durante varias semanas le mandó, todos los días, flores a su camarín con una nota que decía Sidney ¿podés ser mi agente? y la firmaba Dorothy.

En los créditos finales, cuando aparece la nómina de los intérpretes los dos primeros lugares los ocupa Dustin Hoffman: como Michael Dorsey y como Dorothy Michaels.

Pollack decidió que cada escena se filmara como si se tratara de un drama, sin que se buscara la risa como efecto inmediato. Creía que el factor comedia iba a aparecer en el armado final, en la concatenación de las escenas, en el clima. En los comentarios de la edición que hizo Criterion, el director recordó que después de cada toma no había risas ni carcajadas entre el equipo y que hasta algún productor se acercó preocupado para preguntarle si de verdad estaban filmando una comedia.

Después de su estreno y de su excelente performance en la taquilla, Tootsie fue una de las grandes protagonistas de la temporada de premios. Obtuvo varios Globos de Oro y Baftas. También diez nominaciones para los Oscars. Ganó uno solo, el de Jessica Lange.

Así como la Academia tiene cierta predilección por los intérpretes que encarnan a personas con alguna discapacidad, en esa entrega de 1983 entre los actores y actrices nominados hubo cinco que de una manera u otra se travistieron en su labor: Hoffman, Julie Andrews y Robert Preston en Victor/Victoria y John Lithgow en El Mundo Según Garp. El premio al mejor actor tampoco se lo llevó alguien que usó pantalones. Fue para el Gandhi de Ben Kingsley.

Hace unos pocos años, en 2019, Tootsie llegó a Broadway transformada en una comedia musical. Hoy en Buenos Aires, con la actuación de Nicolás Vázquez, se estrena su versión argentina.

