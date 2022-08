Se jactó de ser una buena madre, se casó con un gurú que creía en el fin del mundo y asesinó a dos de sus hijos

Lori Vallow había enviudado por cuarta vez cuando se casó con Chad, quien había perdido a su mujer 17 días atrás. Además del asesinato de los dos chicos, se están investigando las causas de otras muertes de personas cercanas a la pareja

Lori Vallow parecía todo menos una asesina. Cuando finalmente su historia salió a la luz, ya había estado involucrada en varios crímenes. Incluidos los de sus dos hijos menores. Netflix no dejó pasar el caso y el próximo 14 de septiembre, un mes antes de que empiece el juicio contra Lori que arrancará el 11 de octubre, emitirá una docuserie sobre esta historia en tres capítulos: Pecados de nuestra madre.

Su hijo mayor, Colby Ryan (27), aparece en la serie diciéndole por teléfono: “¿Lo sientes por mí o lo sientes por mis hermanos? (...) nunca hubiera pensado que harías algo como esto”. La acusada le responde: “Bueno, lamento que no entiendas completamente la situación”.

Tanto Lori Vallow como su quinto marido Chad Daybell fueron acusados, en junio de 2021, por los asesinatos de Tylee Ryan, 17, y Joshua JJ Vallow, 7, ocurridos en 2019. Pero no son las únicas muertes investigadas. En ese mismo año hubo otras más: la del ex cuarto marido de Lori y la de su hermano y la de la ex mujer de Chad.

Los fiscales pedirán para ellos (Chad irá juicio después que Lori, en enero de 2023) la pena de muerte porque consideran que fueron actos malévolos y con fines de lucro. La acusación sostiene que Lori Vallow demostró “un total desprecio por la vida humana” y “ha exhibido una afición a cometer asesinatos que probablemente constituirán una amenaza continua para la sociedad”.

Skye Borgman la directora de la serie expresó: “Lori Vallow tiene muchas caras. La de madre, hermana, esposa y mentirosa. No sé si alguna vez sabremos exactamente qué motivó a Lori a cometer crímenes tan atroces”.

Lori junto a Joshua JJ, su hijo adoptivo, que era sobrino nieto de su cuarto marido, Charles Valow, quien también murió

Acá va la siniestra historia de la altísima rubia que se decía religiosa, vaticinaba el fin de los tiempos y se jactaba de ser una buena madre y de haber constituido una familia ideal.

Cinco veces sí

Lori Cox nació el 26 de junio de 1973 en San Bernardino, California, Estados Unidos. Tenía dos hermanos, Alexander y Summer. Con un porte de un metro sesenta y siete y una figura de infarto, trabajaba como peluquera. La única rareza que aparecía en la hoja de ruta de su vida era la cantidad de matrimonios que acumulaba. Hasta que cayó presa fueron cinco: Nelson Yanes, William Lagioia, Joseph Ryan, Charles Vallow y Chad Daybell.

Cuando se casó con el tercero, Joseph Ryan, ella ya venía con un hijo, Colby, a quien él le dio el apellido. Luego, el 24 de septiembre de 2002, nació Tylee Ryan.

Con su cuarta pareja, Charles Vallow, se casó en el año 2006. En 2014, decidieron adoptar a un sobrino nieto de Charles. Joshua JJ había nacido el 25 de mayo del 2012, era autista y estaba a cargo de sus abuelos biológicos Kay Vallow (hermana de Charles) y Larry Woodcock. Pero como Kay y Larry eran mayores y trabajaban demasiado, Charles y Lori se ofrecieron para adoptarlo legalmente. Prometieron que se iban a encargar de todo lo que Joshua JJ requiriera para mejorar sus condiciones de vida.

Lori junto a sus hijos Colby, que sobrevivió y Tylee, una imagen que subió su hija a Instagram antes de morir

Fue ese mismo año que la pareja, junto con Tylee y Joshua JJ, se trasladaron a la isla de Kauai, en Hawaii. Allí Charles armó una empresa. No les fue muy bien y, a finales de 2016, volvieron a Arizona.

Entierros y más entierros

La primera muerte de la saga ocurrió el 3 de abril de 2018. Joseph Ryan, padre de Colby y Tylee, murió de un ataque al corazón. Eso al menos quedó asentado en el certificado de defunción. Fue cremado. Lo cierto es que la historia de Lori, quien ya estaba con Charles Vallow, venía experimentando un vuelco de vértigo desde que había conocido al escritor y gurú Chad Daybell. Se conocieron en 2018 mientras grababan podcasts para un grupo “religioso” llamado Preparing A People (preparando al pueblo). La relación pasional entre ellos, la intensidad de sus convicciones y los negros vaticinios se conjugaron con las muertes que empezaron a regar su camino.

Charles Vallow fue el primero en percibir el deterioro psicológico progresivo de su mujer. Por eso, el 31 de enero de 2019, la llevó a un centro de salud mental. En febrero del mismo año Charles decidió que no había otro camino que divorciarse. Él estaba asustado porque ella lo amenazaba con eliminarlo si se interponía con su misión divina. Tomó la peor decisión, esperar un poco más.

Fue Chad quien convenció a Lori de que el día final se estaba acercando y que solo las personas justas sobrevivirían al Apocalipsis. Compartían creencias sobre el Armagedón con Preparing A People. La locura propia de Lori había encontrado su alma gemela en la locura de Chad.

Madre e hija antes del horror

El 11 de julio de 2019, le tocó el turno al cuarto marido de Lori: Charles Vallow. Fue asesinado a balazos durante una supuesta pelea con el hermano de Lori, Alexander Cox. Una bala lo atravesó de frente y la segunda fue directo a su estómago una vez que él ya estaba caído en el piso. En su cuerpo no detectaron ni alcohol ni otras sustancias. Según dijeron los hermanos Cox, Charles le habría pegado con un bate a Alexander y él se había defendido a los tiros matando a su cuñado.

El duelo por la muerte de Charles a Lori no le duró nada. En menos de cuatro meses la blonda viuda volvió a casarse. No intentó ni siquiera guardar las apariencias. Tampoco Chad tuvo reparos ya que su propia mujer de toda la vida, Tammy Daybell, hacía solamente 17 días que había fallecido por “causas naturales ”. La celebración de la boda se realizó el 5 de noviembre de 2019. Dos viudos recientes que, en vez de llorar, se ponían felices unas nuevas alianzas.

A esto habría que sumarle un detalle que pone los pelos de punta: desde el mes de agosto los dos hijos menores de Lori, Taylee Ryan y Joshua JJ, estaban desaparecidos. Nadie de la familia había podido establecer contacto con ellos. Pero ni Lori ni Chad habían denunciado nada y solo evitaban dar respuestas. Sus nuevos amigos de la vida y de los malos augurios poco o nada sabían de estos menores hijos de Lori.

Las muertes siguieron. El 12 de diciembre de 2019, un mes después, fue el turno del hermano de Lori, aquel que había baleado a su cuarto marido Charles Vallow. Un coágulo en el pulmón lo mandó al cielo.

La mujer se mostraba amorosa en las fotos con sus hijos

Prepararse para lo peor… El capítulo místico de la vida de Lori y Chad habría sido el desencadenante del desquicio final. El fanatismo los reunía con la creencia de que el fin del mundo estaba por desencadenarse.

Kay Vallow de Woodstock, hermana de Charles y abuela biológica de Joshua JJ, estaba muy preocupada por la falta de contacto con los chicos. No tenía manera de hablar con ellos. A fines de 2019 posteó en Facebook: “En febrero de este año Lori abandonó a mi hermano durante más de dos meses. Charles hizo lo posible para salvar su matrimonio, pero ella no tuvo interés alguno. Ese 11 de julio de 2019, Charles fue a buscar a Joshua JJ a una casa que él mismo pagaba para que vivieran, en un suburbio de Phoenix, Arizona. Lo iba a llevar al colegio. Ella estaba allí con su hermano Alexander. Alexander le disparó dos veces en el pecho, matándolo. Declaró que fue en legítima defensa. En ese lugar, ese día, había cuatro personas, además de Charles: Alexander, Lori y sus dos hijos Tylee y Joshua JJ. Lori volvió a casarse con Chad Daybell y misteriosamente su primera mujer también había muerto hacía poco tiempo”.

No había más que sumar y restar para darse cuenta de las sospechas que aquejaban a Kay. Ninguno de los mencionados allí, salvo Lori y Chad, llegarían vivos al 2020.

Menores y ausentes

Repasemos la cronología de la segunda mitad del 2019 para comprender la cadena de sucesos infernales.

- El 11 julio murió a tiros Charles Vallow. Ella se mudó con sus hijos Joshua JJ (7 años) y Tylee (16 años) a Rexburg, Idaho. También fueron a vivir con ella su hermano Alexander Cox y su sobrina, Melani Boudreaux. Un detalle: Daybell vivía muy cerca de la nueva morada.

- El 3 de septiembre, terminadas las vacaciones de verano norteamericano, Lori anotó a Joshua JJ en el colegio Kennedy Elementary School Principal Josh Wilson.

- El 8 de septiembre de 2019, la familia programó un paseo al Parque Nacional Yellowstone. Es el último registro que hay con vida de Tylee Ryan. Se la ve en una foto abrazando a su hermano menor Joshua JJ. Sonríe inocentemente. A su lado, está su tío Alexander. Nadie volvió a verla jamás.

En poco tiempo ninguno de los tres estará respirando.

- A fin de septiembre Lori decidió sacar a Joshua JJ del colegio. Dijo que se iba a ocupar de educarlo en su casa.

- El 23 de septiembre de 2019 Joshua J.J. Vallow fue visto por una cámara de seguridad jugando en el colegio. Es su última imagen.

La noticia de la desaparición de los menores salió a la luz en diciembre de 2019.

Quién era Chad

Antes de toparse con Lori, Chad Daybell había estado casado durante treinta años con la que fue madre de sus cinco hijos, Tammy Daybell.

La pareja había vivido siempre en Springville, Utah, donde fundaron la editorial Spring Creek Book Company. Chad era escritor y publicó con su propia editorial todos sus libros. Sus escritos eran monotemáticos: el fin del mundo, zombies y experiencias cercanas con la muerte.

Chad era escritor y se dedicaba a escribir sobre el fin del mundo, zombies y experiencias cercanas a la muerte. El escondía el hecho de que Lori tuviese hijos

En el año 2015, se mudaron a Salem, Idaho. Allí Tammy Daybell trabajó como bibliotecaria en un colegio hasta su inexplicable muerte, el 19 de octubre de 2019, a los 49 años. Chad Daybell (51) y Lori Vallow (46) se casaron días después en una romántica y paradisíaca playa de Hawaii. Curioso: en la mano de Lori había una alianza comprada por Amazon el 2 de octubre, antes de que Tammy desapareciera de la faz de la tierra.

Todo parecía haber estado planeado de antemano. La pareja volvió feliz a Rexburg, Idaho, luego del matrimonio. Sin embargo, a sus nuevas relaciones Chad les escondió el hecho de que Lori tuviera hijos. Dijo que ella había tenido una hija llamada Taylee que había muerto años atrás.

Mentiras que queman

La inquietud del resto de la familia por la salud de los chicos crecía. Decidieron llamar a la policía que se presentó en la casa de la calle Pioneer 565, en Rexburg. Chad y Lori con absoluta calma sostuvieron que Joshua JJ estaba en la casa de Melanie Gibb, una amiga de ellos que vivía en Arizona.

Lori le había pedido a Melanie que, si las autoridades la llamaban, confirmara sus dichos. Y, si le pedían hablar con el pequeño, debía decirles que lo había llevado al cine. Lori fue más allá: le dijo a Melanie que sacara fotos con su celular a cualquier chico que, de lejos, pudiera parecerse a Joshua JJ.

Melanie se asustó. No entendía nada. Cuando la policía la contactó optó por decir la verdad: Joshua JJ no estaba con ella. Luego grabó para los investigadores una conversación de dos minutos con Lori donde le reprochó que le hubiera pedido mentir. En esa charla telefónica Melanie le preguntó a Lori si Joshua JJ estaba bien. Lori imperturbable respondió: “Está bien y feliz” y le dijo a su amiga que la quería mucho, “con todo mi corazón”. Melanie ofuscada le respondió: “aprecio tus palabras, pero si realmente me querés no deberías haberle dicho a la policía que Joshua JJ estaba conmigo. Eso no es lo que hace una verdadera amiga”.

Esa grabación llevaría a la detención de Lori.

El 27 de noviembre se dictó una orden de allanamiento para buscar a Joshua JJ en su propia casa, pero los oficiales demoraron cuatro días en llevarla a cabo. Cuando llegaron cuando los Daybell ya se habían ido. La pareja había tomado el primero de diciembre un vuelo de American Airlines con rumbo a la isla de Kauai, en Hawaii. La aerolínea les dio un dato clave: la pareja había volado sola, sin los hijos de Lori. ¿Dónde estaban los chicos?

Chad and Lori Daybell alquilando un coche en Hawai. Ya estaban sin los chicos y no habían hecho la denuncia de su desaparición

El FBI pidió ayuda al público: quería que cualquiera que hubiera estado en el parque de Yellowstone aquel 8 de septiembre de 2019 revisara sus fotos. Querían ver si en alguna imagen podían ver a Tylee Ryan con vida.

Si bien Preparing A People dice ser parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al trascender estos hechos a principios del año 2020, la Iglesia lo negó. Y, Preparing A People, eliminó sus podcasts de la red y se distanció de la pareja.

Datos para una ficha policial

La investigación policial detectó detalles interesantes en su pesquisa.

- El 9 de septiembre, un día después de que Tylee fuera vista viva por última vez, los registros de llamadas telefónicas ubican a su tío Alexander Cox en una propiedad de Chad Daybell. Por ello dedujeron que podría haber sido él quien enterrara a su sobrina desaparecida.

- Ese mismo día 9 de septiembre, Chad Daybell le escribió a su mujer Tammy un texto llamativo diciendo que le había disparado a un mapache y que lo había enterrado en esa chacra.

- El 1 de octubre, Lori alquiló una baulera en Rexburg. Las cámaras de vigilancia muestran a Lori y a su hermano Alexander entrar y salir diez veces del lugar. Allí se encontraron juguetes, bicicletas, el scooter de Joshua JJ, ropa de invierno de los chicos, fotos y libros entre muchos otros objetos personales de los menores. ¿Por qué archivarían cosas que el menor podría usar?

- El 2 de octubre Lori compró su anillo de casamiento por Amazon.

- El 9 de octubre de 2019, Tammy Daybell llamó al 911. Denunció que un hombre con una máscara la había atacado en la autopista y le había disparado con lo que ella creía era una de esas armas que tiran pintura. Estaba tan impresionada que posteó en Facebook lo que le había pasado.

- El 19 de octubre, Chad Daybell llamó al 911 diciendo que su mujer Tammy había muerto mientras dormía en la cama de su casa de Salem. Los detectives visitaron el lugar y concluyeron que era una muerte natural. Tammy fue enterrada en el cementerio de Springville el 22 de octubre y Chad se negó a que se le practicara una autopsia.

- El 25 de octubre, una amiga de Tylee dijo que había recibido un mensaje de texto de Tylee desde su celular que decía: “Hola, los extraño chicos, los quiero”.

- El 11 de diciembre, el cuerpo de Tammy Daybell fue exhumado y sometido a una autopsia cuyos resultados fueron edema pulmonar, lo que le habría impedido respirar.

- El 12 de diciembre murió Alexander Cox en misteriosas circunstancias en Gilbert, Arizona. La autopsia consignó que fue por un coágulo pulmonar.

Larry y Kay Woodcock, abuelos biológicos de Joshua, estaban preocupados por la falta de contacto con los chicos -AP

- El 12 de febrero de 2020 Kary Woodcock le dijo al EastIdahoNews que, exactamente un año antes, su hermano Charles Vallow había sacado como beneficiaria de su seguro de vida de un millón de dólares a su mujer Lori y la había puesto a ella.

- Días después de que Charles muriera por los disparos, Lori había llamado a la aseguradora para reclamar el dinero. Así fue que se enteró del cambio de beneficiario.

-Entre Charles, que tenía dos hijos de un matrimonio anterior, el niño adoptado con Lori más los dos de ella, sumaban cinco. Por ello, Lori le escribió a los Woodcock un mensaje, furiosa: “Cinco hijos y nada de dinero; todo para la hermana”.

Una búsqueda frenética

- El 20 de diciembre de 2019 la policía de Rexburg empieza oficialmente la búsqueda de los chicos.

- El 21 de diciembre nombran a Lori y Chad como sospechosos de la desaparición. La falta de colaboración tanto de la madre como de su quinto marido los tiene extremadamente sorprendidos.

- Los detectives locales y el FBI consiguen una orden de allanamiento para el 3 de enero de 2020: quieren buscarlos en la casa rural de Chad Daybell, en Salem.

-Kay y Larry Woodcock ofrecen una recompensa de 20.000 dólares para quien ofrezca datos sobre el paradero de los chicos y piden a la justicia la custodia del desaparecido Joshua JJ.

--El 26 de enero, la policía acorrala a la pareja en el Kauai Beach Resort de Hawaii.

--El 14 de febrero, la NBC pone en el aire un documental de dos horas titulado “¿Dónde están los chicos?”. Esto ejerce presión mediática.

--El 20 de febrero, finalmente, la policía arresta en Kauai a Lori Daybell con una fianza inicial de cinco millones de dólares.

La excavación en la casa de Chad, donde encontraron los cuerpos enterrados de los niños (AP)

-- El 5 de marzo Lori es extraditada a Idaho .

- A las 7 de la mañana del 9 de junio de 2020, en plena pandemia COVID-19, la policía de Rexburg, el FBI y los agentes del condado de Fremont llegan otra vez a la casa de campo de Chad Daybell en Salem. Con la ayuda de una retroexcavadora, en pocas horas, descubren lo que identifican como restos humanos en el parque trasero de la casa, donde Daybell tenía su cementerio de mascotas.

El cadáver de Tylee está desmembrado y quemado dentro de una bolsa. Joshua JJ se encuentra envuelto en otra bolsa de plástico negra, está atado con una cinta de embalar gris y tiene una bolsa blanca cubriendo su cabeza. Cerca de los cuerpos, están enterrados un gato y un perro.

- Cerca de las 11.30 Chad Daybell es detenido a un kilómetro y medio de su casa.

- Las autopsias, que se llevan a cabo el 13 de junio, lo confirman. Se especula que los chicos podrían haber sido torturados.

Demonios, zombies y ¿pena de muerte?

Los cinco hijos de Chad Daybell con Tammy se niegan a creer que su padre haya asesinado a su madre.

Garth Daybell, confesó que en la comisaría del condado de Fremont le habían dicho que tenían la convicción de que su madre había muerto por asfixia. Otro de los hijos, Mark Daybell, niega lo obvio: “Asfixia no quiere decir necesariamente que fue ahorcada, de acuerdo a lo que entiendo podría ser que su respiración se haya interrumpido. No decimos que no sea así, pero necesitamos más datos… No decimos: Adiós Chad, así no más. Todavía hay amor y conexión con él”. El edema pulmonar solo indicaría que un fluido en sus pulmones le impidió respirar no necesariamente indica un crimen.

El juicio contra Lori arrancará el 11 de octubre, y el 14 de septiembre se podrá ver la docuserie de Netflix sobre esta espeluznante historia (AP)

Pero lo más escalofriante fue un testimonio de un conocido que relató que Chad había dicho, poco antes, haber tenido visiones de que su mujer iba a morir en un viaje a Utah durante un accidente de auto… Como eso no había ocurrido Chad le dijo a esta persona que su mujer se había convertido en un zombie.

Según el teniente de policía Ron Ball, Tylee habría sido inhumada en el cementerio de mascotas, dentro de la propiedad de Chad Daybell, por su propio tío Alexander Cox. Melanie Gibb, le confesó a los investigadores que Lori le había dicho, en varias oportunidades, que los chicos se habían convertido en zombies. También le había explicado que la única manera de liberar a las personas de los zombies era matándolas para que pudieran descansar en la nueva vida. Todo se trataba de enterrar zombies molestos.

Colby Ryan, el único hijo de Lori que está vivo y participó del documental de Netflix, le dijo hace tiempo al canal KSAZ-TV. que: “Tylee era como una segunda madre para Joshua JJ, se hacía cargo de él”.

Un mail que afloró en estos últimos meses es el que, doce días antes de morir a tiros, escribió Charles Vallow a la también fallecida Tammy Daybell. Está fechado el 30 de junio de 2019: “ Tammy mi nombre es Charles Vallow. Tengo información vital y perturbadora que concierne a tu marido y a mi mujer, Lori. Este es tu mail laboral así que te enviaré por aquí evidencia perturbadora. Me puedes llamar o escribir un mail de la dirección donde podrías recibir esta información. Te pido disculpas por ser quien la envíe, pero algo tenemos que hacer. Creo que es lo mejor poner algo de luz sobre el tema. Saludos, Charles Vallow”.

Tanto Lori Vallow como Chad Daybell esperan tras las rejas que la justicia les imponga el destino que ellos no pudieron pronosticar para sí mismos. Enfrentan una posible condena a muerte. La “Pareja del fin del mundo”, así se la conoce, asegura ser inocente. Pero los únicos inocentes en esta compleja trama tejida por intereses, malicia y delirios, fueron sus víctimas.

