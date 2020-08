Raymund Kolbe –luego Maximiliano María Kolbe (8 de enero de 1894–14 de agosto de 1941)–, a sus cinco años, le contó a su madre, Maria Dabrowska, que una noche “se me apareció la virgen, y tenía en las manos una corona blanca y otra roja, y me preguntó si quería una de esas coronas. La blanca debía conservarme puro, y la roja me convertiría en mártir. Y yo le dije que quería las dos…”.