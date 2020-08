Después de Hiroshima y Nagasaki, Einstein expresó su arrepentimiento por ser el impulsor de las investigaciones en el tema. Explicó que él había escrito esa carta para que se iniciaran las investigaciones y que: “Era bien consciente del horrendo peligro para la humanidad que significaba que esos experimentos se realizaran con éxito. Sin embargo, la posibilidad de que los alemanes estuvieran trabajando en lo mismo con altas posibilidades de éxito me empujó a dar ese paso. No tuve otra alternativa que actuar como lo hice, pese a que siempre he sido un pacifista convencido”.