Desde 1982, el 21 de mayo se conmemora el Día del Helicopterista. En parte, por lo que él y sus camaradas del Escuadrón de Helicópteros hicieron en las islas. Vergara explica su negativa: “Cuando el día 3 de abril llegué a Puerto Argentino, lo primero que vi fue el mástil con la bandera argentina flameando. Me impactó estar allí en ese momento. Me sentí un privilegiado. La última imagen que tuve de Malvinas, cuando me evacuaron al continente el 7 de junio (una semana antes del final del conflicto), fue la misma. Y la llevo guardada en mi corazón. Ver la bandera inglesa en el mismo lugar donde vi la argentina, en la tierra donde quedaron para siempre muchos camaradas, los 55 héroes de la Fuerza Aérea entre ellos, no es algo que quiera vivir. Me invitaron a viajar, pero dije que no. Tengo fe en que las islas se recuperen por la vía diplomática. Quizás lo vean mis hijas o mis nietos, porque Malvinas es un derecho y una obligación irrenunciable de todo ciudadano argentino".