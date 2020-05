Luego de una típica pelea entre novios adolescentes, Voorman salió a caminar en medio de la noche por Hamburgo. Casi sin darse cuenta llegó al Reeperbahn, uno de los barrios menos tranquilos de la ciudad, con una nutrida vida nocturna. De un bar escuchó salir una música que lo intrigó: lo atrajo lo desconocido. Ingresó y estaba tocando Rory Storm and The Hurricanes, un grupo inglés. Cuando ese grupo abandonó el estrecho escenario aparecieron 5 jovencitos, también ingleses, con camperas de cuero y jopos, que tocaron una música rápida y seductora. Voorman quedó deslumbrado. Al día siguiente arrastró a Astrid, su novia, y a Völlmer al Keisserkeller Club. Ninguno de los tres habían escuchado nada igual. No conocían el rock. Alemania estaba saliendo de la depresión de posguerra, estaba en ciernes El Milagro Alemán. La música anglosajona que conocían era el jazz ya clásico a esa altura (el swing) y los grupos vocales de los 50 como Los Plateros.